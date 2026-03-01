Ranking del Instituto Fraser 2025: cuáles son las provincias más atractivas para la inversión minera

El informe del Fraser Institute volvió a ubicar a San Juan como la jurisdicción más atractiva en Latinoamérica. El regreso de Mendoza y el desempeño dispar entre provincias marcan el pulso del clima inversor antes de la PDAC.

Filo del Sol. En el Índice de Atractivo para la Inversión, San Juan obtuvo 76,94 puntos y se ubicó en el puesto 18 sobre 68 jurisdicciones, lo que implica una leve baja respecto del año anterior, pero sin perder el liderazgo regional.

TORONTO (Enviado especial).- El informe 2025 del Fraser Institute confirmó un escenario conocido, pero con matices relevantes para el mapa minero argentino. Según el documento divulgado en la previa a PDAC 2026 de Toronto donde está Ámbito , San Juan volvió a posicionarse como la jurisdicción más atractiva para la inversión minera en América Latina y el Caribe, consolidando un liderazgo regional que se sostiene tanto en su potencial geológico como en la percepción de condiciones institucionales relativamente estables.

El dato se desprende de la nueva edición de la Encuesta Anual de Empresas Mineras al que accedió Energy Report , uno de los relevamientos más influyentes del sector a nivel global, que cada año releva la opinión de ejecutivos y compañías mineras sobre jurisdicciones de todo el mundo.

El Instituto informó que la "Annual Survey of Mining Companies" se envió a 2.304 altos ejecutivos de exploración, desarrollo y otras áreas relacionadas con la minería en todo el mundo y que fue realizada del 5 de agosto al 26 de noviembre de 2025. "Las empresas que participaron reportaron un gasto en exploración de u$s3.600 millones en 2024 y u$s4.200 millones en 2025", detalló el reporte.

La publicación del Fraser adquiere especial relevancia en la previa de la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada en Toronto, el principal punto de encuentro de la industria minera global.

Como cada año, el ranking funciona como carta de presentación para gobiernos y compañías, ya que influye en la percepción de riesgo y en las decisiones de asignación de capital exploratorio.

En ese contexto, las provincias argentinas buscarán capitalizar sus resultados para atraer inversiones en un escenario de creciente demanda por minerales críticos.

Qué es el ranking Fraser y por qué importa

El índice del Fraser no mide proyectos puntuales ni compañías, sino el “clima” general para invertir en una jurisdicción. Su indicador principal -el Investment Attractiveness Index (IAI)- combina dos dimensiones clave:

Potencial geológico (60%) , que evalúa la calidad y disponibilidad de recursos minerales.

Percepción de políticas (40%), que analiza estabilidad jurídica, régimen fiscal, procesos de permisos, infraestructura y previsibilidad institucional.

La combinación de ambos factores convierte al ranking en una referencia central para la asignación de capital exploratorio a nivel global. Para gobiernos y provincias, funciona además como un benchmark de competitividad y reputación frente a inversores internacionales.

El informe global 2025 del Fraser Institute se elaboró a partir de 256 respuestas de ejecutivos y compañías mineras, lo que permitió evaluar 68 jurisdicciones a nivel mundial, por debajo de las 82 analizadas en 2024. Según el reporte, la cantidad de territorios incluidos “tiende a fluctuar a medida que el sector minero crece o se contrae en función de los precios de los commodities y factores sectoriales”.

image El distrito líder del ranking para inversiones mineras es Nevada (EEUU) y entre los 10 primeros figuran Ontario (2°) y Saskatchewanen (3°) en Canadá, Sudáfrica (4°), Arizona (5°), Australia Oeste (6°), Botswana (7°), Noruega (8°), Suecia (9°) y Arabia Saudita (10°).

El índice central del estudio, el Investment Attractiveness Index (IAI), combina el potencial geológico con la percepción de políticas públicas. El propio informe subraya que “aproximadamente el 40% de la decisión de inversión está determinada por factores de política”, lo que refleja el peso de variables como regulaciones, impuestos, infraestructura y estabilidad institucional en la asignación de capital.

Los destinos mineros más atractivos del mundo

A nivel global, la jurisdicción más atractiva para la inversión minera en 2025 fue Nevada, que ascendió desde el segundo lugar del año anterior. Le siguieron Ontario en el segundo puesto y Saskatchewan en el tercero.

El top 10 se completa con South Australia, Arizona, Western Australia, Botswana, Norway, Sweden y Saudi Arabia.

El reporte destaca que Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa concentran la mayor presencia en los primeros puestos, con dos jurisdicciones cada uno dentro del top 10.

Los menos atractivos y el rol de las políticas públicas

En el extremo opuesto, el informe ubica a China como la jurisdicción menos atractiva del mundo para invertir, seguida por Burkina Faso y Egypt.

El estudio remarca además que África es la región con mayor presencia en el bottom 10 (cuatro jurisdicciones), seguida por Argentina con dos, mientras que Europa, Asia, Oceanía y América Latina aportan una cada una.

El Policy Perception Index (PPI) funciona como una suerte de “boletín” para los gobiernos, ya que mide cómo las políticas impactan en la decisión de invertir. El informe explica que el índice evalúa factores como incertidumbre regulatoria, normativa ambiental, carga impositiva, estabilidad política, infraestructura, conflictos territoriales y disponibilidad de talento.

En palabras del reporte, el PPI es “un índice compuesto que mide la atractividad general de las políticas de las jurisdicciones”, reforzando la idea de que la competitividad minera depende tanto de la geología como de la calidad institucional

El capítulo dedicado a Argentina, América Latina y el Caribe del informe 2025 del Fraser Institute confirma un escenario regional competitivo, con desempeños dispares y cambios relevantes en la percepción de los inversores.

Argentina: liderazgo de San Juan y contrastes internos

La encuesta incluyó jurisdicciones de todos los continentes -excepto la Antártida- y estableció un umbral mínimo de cinco respuestas para ser incorporadas al ranking. Aquellas con menos participación quedaron fuera del informe, entre ellas Catamarca, Jujuy, Río Negro, Salta y La Rioja en Argentina, lo que muestra cómo el nivel de actividad exploratoria también condiciona la visibilidad internacional.

El reporte señala que San Juan registró una leve baja en su Índice de Atractivo para la Inversión, con un retroceso de 0,90 puntos, pasando del puesto 14 de 82 jurisdicciones en 2024 al 18 de 68 en 2025.

Fraser destaca que el potencial mineral sanjuanino mejoró en 2,50 puntos, lo que elevó su posición del puesto 17 al 15 en ese subíndice, reflejando la robustez de su cartera de proyectos y la calidad de sus recursos. En contraste, el Índice de Percepción de Políticas cayó 6,01 puntos, con la provincia descendiendo del puesto 11 al 22, lo que explicó la leve baja en el ranking global.

Entre las preocupaciones en alza para San Juan, el informe menciona “la incertidumbre sobre la aplicación de las regulaciones vigentes” y los “conflictos por reclamos territoriales”. Al mismo tiempo, los inversores mostraron menor inquietud por la base de datos geológica, las regulaciones laborales y la disponibilidad de mano de obra calificada. Aun así, la provincia cuyana continúa superando a sus pares regionales y se mantiene como uno de los destinos más competitivos del hemisferio para la exploración minera.

En el caso de Chubut, la provincia se ubicó 63ª de 68 jurisdicciones en atractivo para la inversión, con altos niveles de preocupación por la incertidumbre sobre regulaciones ambientales (89%), áreas protegidas (88%) e infraestructura (88%). Lo mismo ocurre con Neuquén, que está dentro del grupo de las diez jurisdicciones con peor desempeño, lo que confirma los desafíos regulatorios y de percepción que aún enfrentan algunos distritos del país.

Mendoza: regreso al radar inversor

Uno de los datos más relevantes de la edición 2025 fue la reincorporación de Mendoza al relevamiento, luego de tres años fuera de la medición.

Mendoza quedó en el puesto 56 de 68 en el índice general. A nivel de políticas, los principales obstáculos señalados fueron las regulaciones laborales (86%), la incertidumbre sobre áreas protegidas (78%) y los acuerdos socioeconómicos (78%).

El resultado se vincula con avances regulatorios recientes impulsados por la gestión de Alfredo Cornejo y su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, entre ellos aprobaciones en la Legislatura provincial de declaraciones de impacto ambiental para proyectos de exploración y explotación -como el de PSJ Cobre Mendocino- y modificaciones en el marco procedimental minero.

Aunque Mendoza continúa en el tercio inferior del ranking y mantiene desafíos en la percepción de políticas -donde obtuvo 46,94 punto- su regreso es interpretado por el sector como una señal de normalización institucional y mayor visibilidad frente a inversores.

Mendoza se ubicó en el puesto 56 global con 53,06 puntos, reflejando una mejora que le permitió volver a ser considerada dentro del comparativo internacional.

Cómo quedó Argentina en el Fraser 2025

El relevamiento volvió a mostrar una radiografía heterogénea del país, con jurisdicciones consolidadas y otras con importantes desafíos regulatorios y de percepción.

San Juan: 76,94 puntos – puesto 18

Santa Cruz: 74,34 puntos – puesto 21

Mendoza: 53,06 puntos – puesto 56

Neuquén: 49,29 puntos – puesto 62

Chubut: 47,03 puntos – puesto 63

La brecha interna resulta significativa: mientras San Juan y Santa Cruz se sostienen en la mitad superior del ranking global, el resto de las provincias se ubica en posiciones rezagadas, principalmente por factores vinculados a la percepción regulatoria.

En Chubut, por ejemplo, las compañías identificaron como principales limitantes la incertidumbre ambiental, la superposición con áreas protegidas y los déficits de infraestructura.

Neuquén, en tanto, muestra un desempeño intermedio, con potencial geológico relevante pero con margen de mejora en el plano institucional.

Brasil sorprende con un salto

El informe subraya que Brasil fue percibido por los inversores como la jurisdicción más atractiva de la región, ubicándose 19º a nivel global, tras escalar desde el puesto 56 el año anterior.

La mejora se explicó por un fuerte avance tanto en potencial mineral —que subió 24,84 puntos, llevando al país del puesto 43 al 11— como en percepción de políticas, con un incremento de 26,51 puntos y un salto del puesto 53 al 29.

Según el reporte, la única preocupación relevante fue la existencia de barreras comerciales, mientras que disminuyeron significativamente las inquietudes sobre el sistema legal, los acuerdos socioeconómicos y las áreas protegidas.

Chile: estabilidad con cambios en la percepción

El desempeño de Chile mostró una leve mejora en su índice general, que subió de 68,75 a 69,17 puntos, aunque su posición global descendió al puesto 32.

El informe señala que el potencial mineral cayó 7,12 puntos, pero el índice de políticas mejoró 11,73 puntos, reflejando avances regulatorios. Entre las preocupaciones en aumento, los inversores destacaron la estabilidad política, la base de datos geológica y la infraestructura.

Otros países de la región

En Colombia, el potencial mineral mejoró con fuerza —subió 16,01 puntos—, pero la percepción de políticas la mantiene entre las jurisdicciones menos atractivas, ubicándose en el puesto 42. El informe advierte que “todos los encuestados señalaron la seguridad como un factor disuasivo clave para la inversión”.

Mexico, en tanto, mejoró su puntaje total en 13,25 puntos y avanzó al puesto 36, impulsado por una suba en potencial mineral. Sin embargo, el país continúa rezagado en políticas, donde ocupa el puesto 53, con la seguridad y la estabilidad política como principales frenos.

Finalmente, Ecuador incrementó su índice en 5,10 puntos, pero sigue entre los peores desempeños, en el puesto 58 global y 59 en políticas. El informe remarca que la seguridad fue señalada de forma unánime como el principal obstáculo para invertir.

Qué lectura deja el informe de Argentina

Más allá de los puestos, el Fraser 2025 confirma tres tendencias para Argentina:

Persistencia de polos competitivos , con San Juan y Santa Cruz como referencias regionales.

Brechas internas marcadas , donde la percepción regulatoria sigue siendo el principal factor diferenciador.

Mayor visibilidad internacional, con el regreso de Mendoza y la participación activa del país en foros globales.

En un contexto internacional en el que la competencia por capital minero se intensifica, el desafío para las jurisdicciones argentinas pasa por consolidar marcos regulatorios previsibles y sostener condiciones de competitividad que permitan transformar el potencial geológico en inversión efectiva