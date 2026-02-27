Río Tinto repasó hoja de ruta de inversiones en proyectos de litio en Salta y Jujuy

La compañía ratificó una inversión de u$s2.500 millones bajo el RIGI para expandir el proyecto en la Puna salteña. También avanzan operaciones en Jujuy.

Salta es el distrito con mayor número de proyectos de litio habilitados, bajo criterios de sustentabilidad y respeto por la licencia social.

Directivos globales de Río Tinto visitaron Salta y Jujuy para repasar con autoridades locales las millonarias inversiones en marcha y previstas para los proyectos de litio en la Puna.

En Salta fueron recibido por el gobernador, Gustavo Sáenz , a quien le ratificaron el avance del proyecto Rincón Lithium , iniciativa con el RIGI aprobado que prevé alcanzar una producción de 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería .

La reunión contó con la participación del CEO de Aluminium & Lithium, Jérôme Pécresse , junto a otros ejecutivos de la firma, además de autoridades provinciales del área productiva y minera.

De la conversación también participaron Mathieu Perreault , General Manager Finance de la unidad Lithium e Ignacio Costa , Gerente General de Argentina de Lithium. Por la provincia se sumaron el ministro de Producción, Ignacio Lupión, y el secretario de Minería, Gustavo Carrizo .

Durante el encuentro se repasaron los avances del proyecto y su hoja de ruta hacia la etapa de operación comercial. En agosto del 2025, la secretaría de Minería y Energía de Salta emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a favor de la firma Rincón Mining Pty Limited , subsidiaria de Rio Tinto , para la etapa de extracción de salmuera de litio.

En Rincón Lithium se prevé una en dos trenes de 25.000 toneladas anuales cada uno, con el inicio previsto para 2028 con la puesta en marcha del primer módulo.

Para obtener el producto final, en Rincon se utiliza tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), un proceso que ayuda con la conservación del agua, reduce los efluentes y produce carbonatos de litio de manera más uniforme que otros método.

El desarrollo contempla una inversión de u$s 2.500 millones, enmarcada en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y se proyecta como la primera operación de litio a escala comercial de la compañía en la provincia.

En paralelo, ya se encuentra operativa la planta piloto Rincón 3000 y continúan las obras de infraestructura, que incluyen la ampliación del campamento y servicios asociados al complejo.

Posicionamiento de Salta en los proyectos de litio

Durante el encuentro, Sáenz remarcó que la provincia se consolidó como uno de los destinos más atractivos para la inversión minera en la región y destacó que es el distrito con mayor número de proyectos de litio habilitados, bajo criterios de sustentabilidad y respeto por la licencia social.

Por su parte, la compañía reafirmó su compromiso de profundizar el trabajo con las comunidades locales, una estrategia que -según indicaron- forma parte del desarrollo del proyecto desde sus etapas iniciales en 2022.

En la charla, se destacó que el avance de Rincón refuerza el posicionamiento de Salta como jurisdicción clave en la cadena global de suministro de litio, en un contexto de creciente demanda vinculada a la electrificación y la transición energética.

Con una planificación de largo plazo y la incorporación de innovación tecnológica, el proyecto apunta a generar valor en origen y a consolidar a la provincia como un hub de inversiones mineras de gran escala en el país.

Visita a Jujuy, otro repaso de inversiones

En la visita a Jujuy Jérôme Pécressevo y su equipo mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Minería provincial y con diretivos de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), la empresa estatal con la que Rio Tinto posee convenios y participaciones compartidas en proyectos, como en Olaroz.

Rio Tinto posee el 66,5% de Olaroz, una empresa conjunta con Toyota Tsusho Corporation (TTC), y una de las mayores plantas de litio en salmuera, que suministra carbonato de litio de alta calidad a clientes globales desde 2014. "Es una de las operaciones de salmuera de litio más grandes del mundo", destacan en la empresa. Producen unas 42.000 toneladas anuales.

En Olaroz, primero se concentra litio en salmuera mediante piscinas de evaporación y luego se produce carbonato de litio técnico y de grado batería.