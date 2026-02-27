El Gobierno dio luz verde a otros dos RIGI en minería por u$s1.140 millones y ya hay 12 proyectos aprobados

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Comité Evaluador avaló otros dos proyectos presentados por compañías mineras. Se trata de la ampliación de Veladero y la puesta en marcha de Diablillos.

La minería suma iniciativas al RIGI. Mientras tanto, Filo de Sol, de Vicuña Corp, aún espera por su aprobación.

El Gobierno nacional aprobó dos nuevos proyectos en el sector minero presentados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) . Entre ambos sumarán u$s1.140 millones . Recientemente, Economía extendió la vigencia de la medida por otro año más.

El ministro de Economía, Luis Caputo , confirmó esta tarde que el Comité Evaluador del RIGI dio luz verde a dos iniciativas mineras. Por un lado, se autorizó una inversión de u$s380 millones para la ampliación de la mina de oro Veladero. Por otro, se convalidó la puesta en marcha del proyecto Diablillos, una nueva mina de oro y plata, que requerirá un desembolso de u$s760 millones .

"En conjunto, estos proyectos generarán en San Juan, Salta y Catamarca más de 2.300 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por USD 750 millones por año", afirmó el jefe del equipo económico del gobierno libertario.

Recientemente, el Decreto 105/2026 prorrogó el plazo de adhesión al régimen por un año . En un mensaje publicado en su cuenta de "X", Caputo confirmó que, con las dos nuevas iniciativas, "ya son 12 los proyectos aprobados, con inversiones por más de USD26.000 millones".

Además de los aprobados, existen al menos 11 proyectos adicionales en trámite que podrían sumar otros u$s20.000 millones en inversiones futuras. Uno de los más importantes es el de Josemaría y Filo de Sol llevado a cabo por Vicuña Corp., por el cual se anunció una inversión de u$s18.000 millones.

Javier Milei recibió al CEO de Vicuña Corp. por el megaproyecto minero de u$s18.000 millones en San Juan

La semana pasada, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, tras el anuncio de la inversión para el megaproyecto minero en San Juan, que contará con desembolsos iniciales de hasta u$s7.000 millones.

El encuentro se realizó en la sede de Gobierno y contó con la participación del country director de la compañía, José Morea; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. En la foto de la reunión sale también encima de la mesa la motosierra que el jefe de Estado tiene en su despacho.

Milei Vicuña El presidente Javier Milei junto al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, el country director de la compañía, José Morea; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Según el comunicado de la Presidencia de la Nación Argentina, los directivos de la empresa explicaron que la decisión de avanzar se apoya en el “marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica” que ofrece el RIGI, impulsado por el Gobierno. En ese sentido, afirmaron que, sin ese instrumento, “un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en la Argentina”.

El Gobierno confirmó una nueva inversión minera por u$s14.000 millones a través del RIGI

Por otro lado, en el marco de su visita a EEUU, el canciller argentino se reunió con Gary Nagle, CEO global de Glencore, una de las mayores productoras de materias primas del mundo, que confirmó su apuesta por la minería argentina mediante la presentación de dos proyectos de cobre a gran escala en el RIGI.

La inversión conjunta estimada es de u$s14.000 millones y se destinará a dos proyectos de cobre que han permanecido en etapa de exploración y factibilidad durante años, y que ahora pasarán a la fase de construcción: El Pachón (San Juan) y MARA (Catamarca).

Al respecto, Quirno precisó que “ambos fueron presentados al RIGI y, en conjunto, sumarían una inversión cercana a los u$s14.000 millones, con un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo en nuestro país”.