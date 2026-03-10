Reforma a la Ley de Glaciares: la oposición solicita que se extienda el plazo de auditorías públicas + Seguir en









Tras la inscripción de más de 18.000 personas en menos de una semana, tres bloques de diputados pidieron que las instancias de auditorías no se realicen solo dos días.

Gobiernos provinciales buscan destrabar una serie de iniciativas privadas que requieren la aprobación de la ley.

El interés público por la reforma a la Ley de Glaciares comienza a trastocar la proyección oficialista de una rápida aprobación en Diputados. Luego de que el Gobierno acepte postergar la votación al menos un mes, con dos instancias de participación ciudadana (una presencial el 25 de marzo en la ciudad de Buenos Aires y la otra a través de plataformas el 26), unas 18.000 personas se inscribieron para intervenir el debate, lo que motivó a que figuras de la oposición soliciten la prolongación de la duración de la audiencia pública.

La particularidad de la solicitud fue que tuvo el impulso de tres bloques distintos, con firmas de la bonaerense Sabrina Selva (Unión por la Patria), el porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y la jujeña María Inés Zigarán (Provincias Unidas). En el documento, argumentan que "un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización".

Los firmantes también consideraron que, dado el tema, "corresponde aplicar estándares particularmente exigentes de deliberación pública, garantizando la más amplia intervención de la ciudadanía, de la comunidad científica, de organizaciones sociales y de los actores territoriales involucrados".

Cómo participar de la audiencia pública Las personas interesadas podrán inscribirse en el Registro de Participantes hasta el 20 de marzo, ya sea de manera presencial o a través de un formulario que se publicará en la página oficial de la Cámara de Diputados.

Diputados Comisión Recursos Naturales Inició en Diputados el debate de la ley de Glaciares. Diputados Quienes opten por la inscripción presencial deberán presentarse en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ubicada en el primer piso del Anexo C, de lunes a viernes entre las 10 y las 16. El plazo de inscripción vencerá el 20 de marzo a las 16 para la modalidad presencial y a las 20 para la inscripción virtual.

Además, los participantes podrán presentar ponencias por escrito, que deberán enviarse por correo electrónico a la comisión correspondiente o entregarse personalmente hasta esa misma fecha. Cada exposición durante la audiencia tendrá un máximo de cinco minutos, mientras que las presentaciones escritas no podrán superar las diez carillas en formato A4. Reforma de Ley de Glaciares: proyecto completo La propuesta modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana". Reforma Ley de Glaciares Por Fernando Brovelli.-