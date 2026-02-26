Si estás buscando una historia que suba la temperatura y te mantenga al borde del asiento, la nueva película que la rompe en el catálogo de Prime Video es justo lo que necesitás ver hoy. Se trata de un estreno muy picante que mezcla el deseo con el peligro constante.
Prime Video sorprende con una película erótica que te atrapará desde el primer segundo
Este film, que es bastante subido de tono, es una de las grandes apariciones en la plataforma de streaming.
-
¿El nuevo "Elite" de Argentina? La serie de Sebastián Ortega que promete encantar a los fanáticos del drama juvenil
-
La nueva película de Prime Video llena de acción y aventura que no te dejará despegarte de la pantalla
Esta producción mexicana llegó pisando fuerte para darle una vuelta de tuerca a los clásicos del suspenso de toda la vida. Con un ritmo muy atrapante y actuaciones que te hacen dudar de todo, el relato logra jugar con la mente del espectador hasta el último minuto y te obliga a descubrir quién dice la verdad.
De qué trata Juegos de seducción
La trama sigue los pasos de Sebastián, un estafador experto interpretado por Diego Boneta que se dedica a enamorar a mujeres millonarias, para vaciarles las cuentas bancarias. Este negocio ilegal venía saliendo a la perfección, pero la historia que ofrece Prime Video da un giro brutal, cuando se cruza con Carolina y ella empieza a ponerlo a prueba en todos los sentidos.
A partir de ese encuentro, la cacería cambia de dueño y arranca un juego mental de seducción donde los engaños y las traiciones están a la orden del día. A lo largo de casi dos horas, la película protagonizada también por Martha Higareda se convierte en un laberinto muy intenso donde es imposible adivinar quién terminará estafando a quién.
Prime Video: tráiler de Juegos de seducción
Prime Video: elenco de Juegos de seducción
-
Diego Boneta
-
Martha Higareda
-
Alejandro Speitzer
-
Alberto Guerra
-
Regina Nava
-
Stephanie Sigman
-
Ofelia Medina
- Temas
- Prime Video
- Películas
Dejá tu comentario