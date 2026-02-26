$LIBRA: pericia clave confirmó la interacción entre Javier Milei y Mauricio Novelli

Un informe de la DATIP, realizado a pedido del fiscal Eduardo Taiano, confirmó que en los dispositivos peritados hubo contactos entre el Presidente y el empresario imputado, además de registros compatibles con eliminación de mensajes y archivos. El contenido permanece bajo reserva judicial.

La extracción forense incluyó recuperación de conversaciones, registros de llamadas y análisis de metadatos en los teléfonos de Mauricio Novelli y otros imputados en la causa vinculada a $Libra.

El informe pericial sobre los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa judicial que involucra al presidente Javier Milei reveló que existieron comunicaciones registradas con el empresario e imputado Mauricio Novelli y que, además, se detectaron mensajes eliminados en aplicaciones.

El estudio técnico, realizado mediante extracción forense de datos, señala que se llevó a cabo una “ extracción lógica y física ” de los dispositivos, con recuperación de conversaciones, registros de llamadas y análisis de actividad en aplicaciones.

El informe fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a pedido del fiscal Eduardo Taiano en la causa por supuestos delitos tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

El análisis se hizo sobre los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados en la causa.

Según consigna el informe, en los teléfonos analizados se verificaron “ registros de llamadas entrantes y salientes ” y “ conversaciones almacenadas en aplicaciones de mensajería instantánea ”

Novelli, el empresario especialista en criptomonedas imputado en el caso, no solo interactúa con Milei, sino también con Karina Milei, con Hayden Davis y otros mencionados en la causa, según el informe.

Los peritos detallaron que las interacciones se encuentran “registradas en el período objeto de análisis”, con identificación de fechas y horarios. El contenido específico de esos intercambios forma parte del material incorporado a la causa, en anexos y será evaluado judicialmente.

IMG_2438

Relación previa

“Se han destacado archivos de los que se deprende que Novelli y Javier Milei tenían una relación previa a los hechos aquí investigados. En particular, se hallaron 3 archivos en formato MP4, que contienen videos en los que se ve a Javier Milei y/o una representación de su imagen. Según la información que se desprende de la metadata del archivo, este video fue creado en el dispositivo el 23 de abril de 2021 y registró el último acceso el 14 de febrero de 2023”, surge del informe

Mensajes borrados y actividad detectada

Uno de los ejes del informe es que los especialistas dejaron constancia de la existencia de “registros de eliminación de mensajes” en determinadas aplicaciones.

El documento precisa que se detectaron “eventos compatibles con borrado de contenido”, aunque aclara que la posibilidad de recuperación depende del tipo de dispositivo y del tiempo transcurrido.

“En particular, hay conversaciones que, si bien en parte fueron recuperadas, contienen mensajes que están borrados. Esto resulta de que hay varias conversaciones en las que aparece el símbolo de “papelera” o el de “eliminado”, consigna el informe

“Lo mismo parece haber ocurrido con otros archivos. Si se observan las capturas de pantalla aportadas en el acápite “Contenido” del presente informe, se podrá ver que en cada ítem figura un número de color rojo, que indica la cantidad de datos eliminados que pudieron ser recuperados mediante la extracción forense”.

Asimismo, los peritos indicaron que el análisis incluyó “metadatos asociados a conversaciones”, lo que permitió reconstruir actividad incluso en casos donde el contenido ya no se encontraba visible en la interfaz del usuario.

Alcance técnico de la pericia

El informe aclara expresamente que la tarea pericial “se limita a la identificación, extracción y descripción de la evidencia digital”, sin emitir conclusiones sobre la relevancia penal de las comunicaciones.

También se deja constancia de que “la integridad de los datos fue verificada mediante herramientas de validación forense”, preservando la cadena de custodia.

Si bien la pericia no establece responsabilidades, confirma que existieron contactos entre Milei y Novelli en el período bajo investigación y que hubo actividad de eliminación de mensajes en los dispositivos analizados.

El contenido de los mensajes no es conocido por las partes ya que está reservado en anexos que no fueron subidos al sistema por la fiscalía, según explicaron fuentes consultadas.

IMG_2437

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si esos intercambios y los eventos de borrado tienen relevancia en el expediente.

El fiscal Taiano solicitó a la Casa Rosada que informe si existió el acuerdo “confidencial” revelado por Clarín entre Milei y Hayden Davis para el asesoramiento e implementación de novedades tecnológicas.