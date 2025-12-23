Aprobaron el RIGI para mina de oro Gualcamayo en San Juan: u$s665 millones de inversión

El Comité Evaluador del RIGI dio luz verde al proyecto minero Gualcamayo, que permitirá prolongar la operación de una mina en etapa de agotamiento, construir una planta POX a presión sin precedentes y generar más de 1.500 empleos.

Gualcamayo es un yacimiento que contiene más de 3,5 millones de onzas de oro en recursos, certificados bajo norma NI 43-101 y el código JORC, de las cuales 2,45 millones de onzas ya se encuentran categorizadas como reservas.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sumó un nuevo proyecto aprobado. El Comité Evaluador avaló el desarrollo minero Gualcamayo , ubicado en la provincia de San Juan y operado por Minas Argentinas S.A. de AISA Group , con una inversión total estimada en u$s665 millones. Se trata de un proyecto de oro y plata que permitirá extender la vida útil de una mina madura mediante la explotación de un tipo diferente de mineralización. La iniciativa también prevé la construcción de una planta POX a presión para obtener el mineral, que será la séptima del mundo y la tercera de América.

La iniciativa es estratégica no solo por el volumen de inversión, sino también por su impacto productivo y laboral. Según se informó oficialmente, el proyecto empleará a más de 1.500 personas , consolidando a la minería como uno de los principales motores económicos de la provincia y fortaleciendo la cadena de valor local en una etapa clave de transición productiva.

"La aprobación del RIGI representa un hito relevante para la minería argentina, al brindar previsibilidad normativa y seguridad jurídica para inversiones de gran escala. En este marco, Minas Argentinas reafirma su compromiso con una minería moderna, responsable y alineada con estándares internacionales, orientada a la generación de valor económico y social de largo plazo", indicó la empresa en un comunicado de prensa enviado a Energy Report .

El distrito minero Gualcamayo contiene, en total, más de 5 millones de onzas de oro en recursos, incluyendo 3,2 millones en categoría de reservas probadas y probables , según el último reporte bajo certificación internacional de abril de 2025. Actualmente, la empresa se encuentra culminando un informe de actualización de sus recursos y reservas mineras, con una expectativa de incremento del 20% respecto del informe anterior.

El plan aprobado contempla una inversión superior a los u$s660 millones, de los cuales u$s50 millones estarán destinados a exploración geológica.

Según informó la empresa, los estudios de prefactibilidad ya se encuentran avanzados. En lo inmediato, se comenzará a trabajar en las ingenierías y en la factibilidad técnica del proyecto. En términos de impacto laboral, se prevé que, de manera gradual, la etapa de construcción, estimada para fines de 2027, genere entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo. Una vez iniciada la producción, prevista para fines de 2029, se consolidarán alrededor de 600 empleos directos permanentes.

Además, el plan contempla la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW, destinado a abastecer la demanda eléctrica de la operación y a reducir significativamente su huella de carbono, en línea con los compromisos ambientales.

Gualcamayo apunta a reactivar y sostener una operación que se encontraba en fase de agotamiento, incorporando nuevas técnicas y enfoques extractivos que habilitan la continuidad del yacimiento. En ese sentido, el proyecto refleja uno de los objetivos centrales del RIGI: atraer capital de largo plazo para prolongar activos productivos existentes, reducir riesgos y dar previsibilidad a inversiones intensivas en capital.

La nueva mina Gualcamayo: un proyecto aurífero de clase mundial

En septiembre pasado, Minas Argentinas S.A., operadora de Gualmayo, obtuvo la aprobación de la séptima actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA), un paso fundamental que ratifica su gestión y habilita el inicio del proyecto Carbonatos Profundos (DCP), que permitirá extender la vida útil de la mina por al menos 20 años más.

El proyecto, ubicado en el departamento Jáchal, se encuentra actualmente en una etapa avanzada de ingeniería y factibilidad técnica y económica. Según la compañía, esta nueva fase permitirá reconvertir la operación a minería subterránea, con tecnologías de menor huella ambiental y procesos metalúrgicos de última generación.

“Carbonatos Profundos nos permitirá dar continuidad a una fuente de empleo y desarrollo estratégico para San Juan. Es un proyecto que combina innovación tecnológica, eficiencia y respeto ambiental”, explicaron desde la empresa.

Mina Gualcamayo San Juan Minas Argentinas impulsa un programa de exploración distrital de corto y largo plazo. Actualmente, solo alrededor del 4% de la propiedad ha sido explorada en profundidad, lo que evidencia que una parte sustantiva del potencial geológico de Gualcamayo aún está por descubrir.

El nuevo desarrollo se apoya en la séptima planta de oxidación de oro del mundo, que se instalará en la provincia, posicionando a San Juan en el mapa global de tecnologías limpias de procesamiento aurífero. La planta -según adelantó Energy Report- permitirá recuperar oro contenido en minerales carbonáticos con un sistema de oxidación avanzada que mejora los rendimientos metalúrgicos y reduce el impacto ambiental.

El proyecto Carbonatos Profundos y su magnitud técnica

El Proyecto Carbonatos Profundos apunta a explotar mineral refractario de oro contenido en roca de sulfuros, diferente del mineral oxidado que históricamente explotó Gualcamayo. Esto exige una nueva planta de procesos industrial con tecnologías de oxidación de presión (POX) para liberar el oro y luego aplicarlo a lixiviación intensiva.

En efecto, el plan considera la construcción de una planta POX a presión, que será la séptima de su tipo en el mundo, junto con una mina subterránea adyacente y un parque solar de unos 50 MW para alimentar operaciones.

La estimación de producción apunta a 120.000 onzas de oro anuales, durante 20 años, generando exportaciones equivalentes a unos u$s540 millones por año, según los cálculos divulgados por Minería y ejecutivos de Gualcamayo, en base a una onza de u$s4.500.

Mina subterránea Gualcamayo Energy Report recorrió la mina subterránea de oro Gualcamayo en San Juan.

Juan José Retamero, de AISA Group: "El RIGI pone en valor la verdadera dimensión de esta inversión"

La aprobación del RIGI marca un punto de inflexión en la historia reciente de Gualcamayo, que hace apenas dos años se encontraba en proceso de cierre. Desde la llegada de AISA Group en 2023, la compañía dio continuidad a la operación, regularizó deudas con proveedores, avanzó en la recategorización de recursos y reservas, y reactivó los trabajos de exploración que hoy sustentan un plan de desarrollo de largo plazo.

Juan José Retamero, titular de AISA Group, señaló: “La incorporación del Proyecto Carbonatos Profundos al RIGI pone en valor la verdadera dimensión de esta inversión. El eje del proyecto es la construcción de una planta de oxidación a presión, una tecnología de altísima complejidad que permitirá procesar minerales refractarios y que será una de las pocas instalaciones de este tipo en el mundo y la primera de estas características en Sudamérica. Este desarrollo sitúa a la Argentina y a San Juan en la vanguardia industrial y tecnológica de la minería global”.

Juan José Retamero Mina Gualcamayo Juan José Retamero, de AISA Group a cargo de Gualcamayo, aseguró el proyecto aprobado en el RIGI contempla un "fuerte componente" de formación y capacitación de profesionales y técnicos argentinos. Mina Gualcamayo

Y agregó: “La construcción y operación de una planta de estas características no solo implica inversión en infraestructura, sino también en conocimiento. El proyecto contempla un fuerte componente de formación y capacitación de profesionales y técnicos argentinos, que deberán operar, mantener y optimizar procesos industriales de máxima sofisticación. Ese capital humano especializado es un activo estratégico para el país y uno de los impactos más relevantes del RIGI”.

“Con la aprobación del RIGI iniciamos formalmente una nueva etapa del proyecto, avanzando en los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y en las ingenierías necesarias para su ejecución. Este proceso permitirá generar empleo calificado de manera creciente, primero durante la etapa de desarrollo y construcción, y luego en una operación de largo plazo. Estamos hablando de un proyecto pensado para varias décadas, con reglas claras, una base técnica sólida y una visión industrial de futuro.”, concluyó Retamero.

Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas dijo que la aprobación del RIGI "valida la seriedad y la solvencia del equipo técnico de Gualcamayo, altamente capacitado y comprometido con el proyecto", y aseguró que Carbonatos Profundos "no solo transformará nuestra mina, generaremos un ecosistema de desarrollo social, productivo y ambientalmente responsable".

“Gualcamayo se convertirá, dentro de muy poco tiempo, en un motor importante de la economía argentina", anadió Corvo. "Tenemos los recursos mineros y también los equipos técnicos para desarrollar un proyecto de envergadura, y lo haremos con el mismo compromiso de siempre, trabajando junto a proveedores locales y priorizando a la mano de obra de nuestras comunidades”, concluyó.

Los RIGI aprobados ya suman u$s25.000 millones en inversión

Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, con esta aprobación ya son 10 los proyectos que cuentan con aval dentro del RIGI, acumulando una inversión total superior a u$s25.000 millones. El dato refuerza el peso que el régimen empieza a tener como herramienta para destrabar grandes desarrollos en sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2003538909364432987&partner=&hide_thread=false Importante: nuevo RIGI aprobado



El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD665 millones. Este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 23, 2025

La incorporación de Gualcamayo al esquema de incentivos también envía una señal clara al mercado: el Gobierno busca acelerar proyectos capaces de generar empleo, exportaciones y desarrollo regional, especialmente en provincias con fuerte perfil minero como San Juan, que vuelve a posicionarse en el centro del mapa de inversiones del país.