Las fintech y medios de pago ganan terreno y redefinen la puja con los bancos: cuáles son sus desafíos para 2026

La expansión de las billeteras digitales y los pagos electrónicos acelera un cambio estructural en el sistema financiero argentino, con más cuentas por persona, menor uso de efectivo y una competencia cada vez más intensa entre bancos y fintech.

El ecosistema de medios de pago en la Argentina atravesó en 2025 un proceso de consolidación y transformación, impulsado por la aceleración de la digitalización, el fortalecimiento del ecosistema fintech y la adopción de soluciones digitales por parte de usuarios y comercios. En un contexto económico desafiante, el sector fortaleció su infraestructura, elevó los estándares de seguridad y profundizó la interoperabilidad, con impacto directo en los hábitos de consumo y en la inclusión financiera.

“El principal aprendizaje del año fue que la innovación y la experiencia del usuario son los grandes motores de la transformación. La confianza, la seguridad y la ciberseguridad se consolidaron como valores estratégicos que permiten el crecimiento del ecosistema. Es importante tener en cuenta que la colaboración público-privada es una herramienta central para construir soluciones para el ecosistema, con reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica. Solo de esta manera, la innovación y la competencia se traducen siempre en más y mejores pagos para la sociedad en su conjunto ", señaló Luciana Rios Benso , directora ejecutiva de la Cámara de Medios de Pago en diálogo con Ámbito .

Entre enero y agosto de 2025, se incorporaron alrededor de 45 millones de cuentas digitales nuevas al sistema financiero argentino, sumando cuentas bancarias (CBU) y cuentas de pago o virtuales (CVU). De acuerdo con datos oficiales, a agosto de este año había 303,8 millones de cuentas digitales activas en la Argentina, lo que equivale a un promedio de 4 cuentas bancarias y 4 cuentas de pago por persona .

La comparación histórica muestra un cambio relevante en la composición del sistema. Hace apenas dos años, la cantidad de CVU por persona era de 1,7, lo que implica un crecimiento del 135% , mientras que las CBU pasaron de 3,3 por adulto a los niveles actuales, con una suba del 21% . El dato confirma que el crecimiento de nuevos usuarios de billeteras digitales avanza a un ritmo muy superior al de la bancarización tradicional.

Según cifras del Banco Central, 37,5 millones de personas —el 100% de la población mayor de 15 años— tenían al menos una cuenta financiera a mediados de 2025. De ese total, 26,9 millones combinaban cuentas bancarias y de pago , 8,6 millones tenían solo cuentas bancarias y 2 millones operaban exclusivamente con cuentas de pago . El dinamismo también se refleja en el uso: cada persona cuenta en promedio con 4,5 CVU activas , ampliando la frecuencia y variedad de operaciones.

En este contexto, la competencia entre las aplicaciones financieras se profundizó y adoptó distintos perfiles. En el segmento retail, la diferenciación se centró en la incorporación de nuevos productos, promociones y descuentos, mientras que otras plataformas orientaron su estrategia al segmento institucional, ofreciendo soluciones para empresas que incluyen operaciones con dólar cable, transferencias internacionales y apertura de cuentas en Estados Unidos.

Uno de los hitos del año fue la incorporación del QR y la tecnología NFC en el transporte público, que habilitó el pago de viajes en colectivos y subtes con medios digitales.

“Queremos seguir siendo un puente de diálogo público-privado, porque lo que hoy empieza como un pago cotidiano en colectivos o subte, mañana se traduce en nuevos hábitos de consumo digital y abre camino a experiencias de pago más ágiles e inclusivas”, destacó Rios Benso.

El crecimiento del ecosistema se refleja en los montos operados. “En agosto de este año, los pagos con tarjetas (débito, crédito, prepagas y transporte) sumados a las transferencias pull y los pagos con transferencia movilizaron $16,3 billones. En promedio, cada adulto argentino hace unos 30 pagos digitales al mes. Este fenómeno ocurre al mismo tiempo que el uso de efectivo cae a niveles mínimos en la historia. En concreto, las extracciones por cajero cayeron 65% desde 2020, reduciéndose el uso de efectivo del 18,9% del PBI al 6,2%. Esto muestra que una parte significativa del volumen que antes circulaba en efectivo hoy se canaliza a través de pagos electrónicos”, explicó Alejandro Tejero Vacas, director de Comunicación de la Cámara Fintech, en diálogo con Ámbito.

MEDIOS DE PAGO.jpg En 2025 se consolidó la industria fintech con un mayor uso de las apps de medios de pago

Un ecosistema fintech cada vez más amplio

El avance de los pagos digitales está acompañado por un ecosistema fintech en expansión. En la Argentina operan cerca de 1.000 empresas fintech, distribuidas en 10 verticales de negocio, entre las que los medios de pago y el mercado de capitales concentran la mayor participación. Les siguen los segmentos de crédito y financiamiento, infraestructura y tecnología, criptomonedas y blockchain, servicios financieros, insurtech y ciberseguridad.

Desde la Cámara de Medios de Pago subrayaron que uno de los principales aprendizajes de 2025 fue la consolidación de la innovación y la experiencia del usuario como motores del crecimiento, junto con la confianza, la seguridad y la ciberseguridad, que hoy funcionan como diferenciales estratégicos para sostener el desarrollo del sector.

De cara a 2026, la entidad anticipó que el foco estará puesto en profundizar la interoperabilidad, mejorar la experiencia de pago y desplegar tecnología al servicio de la innovación. La seguridad en cada operación se consolida como un eje central para responder a las expectativas de los usuarios en un ecosistema que sigue siendo dinámico y competitivo.

En la misma línea, desde la Cámara Fintech recordaron que este año se presentó el Mapa de la Industria Fintech Argentina 2025, que muestra que las empresas de medios de pago representan cerca del 40% del ecosistema y que, junto con los verticales de mercado de capitales y lending, explican dos de cada tres compañías del sector. “Las empresas identificaron tres verticales con las mayores perspectivas: medios de pago/emisión, infraestructura y tecnología y cripto y blockchain”, señalaron a Ámbito.

El desafío para 2026

“El cambio más significativo de los últimos años se observa en el ahorro y la inversión de baja complejidad. Según el Banco Central, 22 millones de personas ahorran o invierten a través de fondos comunes de inversión en billeteras virtuales. Es decir, 7 de cada 10 usuarios de billeteras usan sus cuentas para ahorrar. En contraste, solo poco más de 2 millones de personas son titulares de un plazo fijo bancario, es decir, 7 de cada 100 usuarios de cuentas bancarias. Esto refleja un cambio estructural en el sistema financiero argentino, donde el acceso ya está resuelto y la digitalización permitió masificar instrumentos simples de ahorro e inversión. El desafío hacia adelante es ganar profundidad, especialmente en crédito y mercado de capitales, para que familias y empresas accedan a financiamiento de mayor plazo y volumen”, planteó Tejero Vacas.

"El ecosistema de medios de pago vive un momento de gran dinamismo, lo que compromete a nuestros socios a desplegar la tecnología al servicio de la innovación y a profundizar la interoperabilidad que simplifique su operatoria y la experiencia de pago. Por este motivo, la evolución del ecosistema requiere de una agenda que involucre la participación activa de todos los actores que lo componen, desde sus distintos roles, todo esto en el marco de la cooperación público-privada", agregó Benso, de la Cámara de Medios de Pago.

En paralelo y para cerrar, Tejero Vacas señaló que continúa abierto el debate sobre la posibilidad de que las fintech canalicen el pago de salarios y jubilaciones, una discusión que mantiene en tensión al sector con los bancos, que ya manifestaron su rechazo a través de sus propias cámaras que los agrupan. “Depende de decisiones de política pública. En ese punto, lo importante es que el sistema financiero está listo y tiene la capacidad de acompañar ese proceso cuando se den las condiciones”, concluyó.