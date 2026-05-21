Energías renovables: primer paso para extender 20 años el régimen de promoción

La Cámara de Diputados aprobó la extensión por 20 años del régimen de estabilidad fiscal para energías renovables. El sector movilizó más de u$s8.000 millones desde 2015.

El sector renovable argentino espera la aprobación definitiva del Senado para extender hasta 2045 el régimen de estabilidad fiscal.

En el marco de la sesión en la que se aprobaron los cambios en el Régimen de zona fría , la Cámara de Diputados aprobó la media sanción para extender hasta el 31 de diciembre de 2045 el régimen de estabilidad fiscal previsto en la Ley 27.191 de Energías Renovables , una norma considerada clave por el sector para sostener inversiones de largo plazo en generación eólica y solar.

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El proyecto pasa ahora al Senado y busca restablecer un marco regulatorio cuya vigencia original había vencido a fines de 2025.

La aprobación se produjo cinco meses después de que el Congreso rechazara el capítulo energético incluido dentro del Presupuesto 2026, donde el Gobierno había intentado incorporar por primera vez la extensión de los beneficios fiscales para el sector renovable.

La prórroga aprobada por Diputados mantiene vigente el esquema de estabilidad fiscal previsto en el artículo 17 de la Ley 27.191.

Ese artículo establece que el acceso y utilización de fuentes renovables no podrán quedar alcanzados por tributos específicos, cánones o regalías nacionales, provinciales ni municipales.

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Además, el régimen incluye beneficios fiscales como amortización acelerada en Ganancias, devolución anticipada de IVA, extensión del plazo para computar quebrantos impositivos y certificados fiscales aplicables a distintos impuestos nacionales.

La iniciativa aprobada no incorpora nuevos incentivos ni modifica el funcionamiento del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), sino que apunta principalmente a garantizar continuidad regulatoria para proyectos ya existentes y futuras inversiones.

Más de u$s8.000 millones de inversiones

Según datos de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA), el régimen impulsó inversiones por más de u$s8.000 millones entre 2015 y 2025.

Durante ese período, la participación de las energías renovables dentro de la matriz eléctrica argentina pasó del 2% al 17%.

energias renovables.jpg La participación de las energías renovables dentro de la matriz eléctrica argentina pasó del 2% al 17%. Pixabay

En paralelo, durante el primer trimestre de 2026 la participación renovable alcanzó el 19,2% según cifras de CAMMESA.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por proyectos eólicos y solares desarrollados en distintas regiones del país.

El sector reclama previsibilidad

Desde las cámaras empresarias vienen planteando desde hace meses la necesidad de sostener reglas fiscales estables para garantizar financiamiento de largo plazo.

Martín Brandi, presidente de la CEA y CEO de PCR, sostuvo que la previsibilidad es hoy la principal condición para mantener el flujo de inversiones dentro del sector renovable argentino.

En la misma línea, Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la entidad, afirmó que la industria no reclama nuevos subsidios sino estabilidad regulatoria y seguridad jurídica para desarrollar proyectos a largo plazo.

Por su parte, desde la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) acompañaron la prórroga, aunque cuestionaron la falta de una política activa de expansión y la eliminación de metas obligatorias de participación renovable.

El desafío de la infraestructura

Más allá de la discusión fiscal, uno de los principales problemas que enfrenta el sector sigue siendo la infraestructura de transporte eléctrico.

Actualmente, gran parte del sistema de alta tensión permanece saturado y distintos proyectos renovables encuentran limitaciones para inyectar energía a la red nacional.

Entre las obras pendientes aparece AMBA I, considerada prioritaria para ampliar capacidad de transporte eléctrico y destrabar nuevos desarrollos de generación.

El sector advierte que la estabilidad fiscal resulta necesaria para sostener inversiones, pero no suficiente si no se avanza paralelamente con ampliaciones de red y obras de infraestructura energética.

El proyecto pasa ahora al Senado

Tras la media sanción en Diputados, el proyecto deberá ser tratado por el Senado.

El debate se producirá en un escenario parlamentario más fragmentado, donde ningún bloque posee mayoría propia y los espacios provinciales podrían volver a tener un rol decisivo en la votación.

Mientras tanto, empresas como Genneia, YPF Luz, Central Puerto, PCR, Pampa Energía, AES Argentina, MSU Green Energy y TotalEnergies siguen de cerca el avance legislativo, a la espera de una definición que permita extender la estabilidad regulatoria sobre proyectos de largo plazo vinculados a generación renovable.