La SIDE alerta por riesgos en Vaca Muerta de "injerencia externa, espionaje y ciberataques"

En un extenso mensaje en la cuenta oficial de X, el organismo analizó la situación del mercado energético global. En este sentido, advirtió por los nuevos riesgos que surgen alrededor de Vaca Muerta a raíz de la reconfiguración del tablero geopolítico.

La guerra en Medio Oriente mantiene a todos en vilo, incluso a la Secretaría de Inteligencia de Estado de la República Argentina (SIDE ). En un escenario de recrudecimiento del conflicto bélico y tensión en el mercado de hidrocarburos , el organismo - conducido por Cristian Auguadra bajo la tutela del asesor presidencial, Santiago Caputo - alertó por los desafíos en seguridad que despierta la reconfiguración del tablero energético y la centralidad que puede tomar Vaca Muerta.

"Esa centralidad geopolítica implica exposición a riesgos concretos como injerencia externa, presión sobre infraestructuras críticas, espionaje, ciberataques y la acción de organizaciones criminales en cadenas logísticas y contratos estratégicos", afirmaron en el comunicado compartido a través de la cuenta oficial de X.

El posteo comenzó con un análisis del panorama global que fue sacudido por la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Ante el cierre del estrecho de Ormuz - y el ataque a barcos comerciales - productores petroleros fuera del golfo pérsico toman relevancia en el mercado mundial.

"En el mundo convulsionado que atravesamos, la energía volvió a ocupar el centro del tablero global. Es el insumo transversal que sostiene toda la actividad económica y condiciona la estabilidad política, la capacidad productiva y la autonomía estratégica de los países", detalló el mensaje.

En este sentido, el organismo ahondó: "Quién garantiza abastecimiento y capacidad de exportación no solo crece, también acumula poder en un escenario de competencia creciente por recursos críticos".

Según detallaron desde la SIDE, Vaca Muerta tiene - para 2026 - proyecciones que indican que "las exportaciones energéticas podrían superar los 18.000 millones de dólares anuales, con impacto directo en la balanza comercial, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo nacional".

"No se trata únicamente de producción, sino de un activo capaz de influir en equilibrios regionales y atraer intereses globales", remarcaron.

Así, ante los nuevos peligros, el organismo que responde a Santiago Caputo sentenció: "Proteger un activo de esta magnitud exige información precisa, análisis permanente del contexto internacional y un Sistema de Inteligencia capaz de anticipar escenarios y resguardar los intereses estratégicos de la Nación".

Guerra en Medio Oriente: estrecho de Ormuz cerrado, ataque a barcos comerciales y la amenaza iraní de un barril a u$s200

La volatilidad no encuentra calma y este miércoles se reportaron ataques contra al menos cuatro embarcaciones comerciales en el Golfo Pérsico, en las cercanías del estratégico estrecho de Ormuz. Las agresiones habrían sido ejecutadas por fuerzas iraníes y reavivaron las preocupaciones sobre el impacto económico que el conflicto podría tener en los mercados energéticos globales.

Petróleo cotizacion barril crudo brent.jpg La Agencia Internacional de la Energía evalúa la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de crudo.

En este escenario de creciente incertidumbre, la Agencia Internacional de la Energía evalúa la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas de crudo, una herramienta excepcional que suele utilizarse en situaciones de fuerte disrupción del suministro, según informó The Wall Street Journal.

La agencia marítima británica United Kingdom Maritime Trade Operations reportó que un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por “proyectiles desconocidos”. Durante este miércoles, también se denunció un ataque sobre un granelero de Tailandia. Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, la entidad registró al menos 14 incidentes contra embarcaciones en la región.

La escalada militar también tuvo impacto inmediato en los mercados de energía. Este miércoles los precios del crudo rebotaron con fuerza ante las dudas de los inversores sobre si una eventual liberación récord de reservas estratégicas por parte de la AIE sería suficiente para compensar posibles interrupciones del suministro derivadas del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En ese contexto, los futuros del Brent subieron u$s3,31 (3,8%) hasta los u$s91,11 por barril. En paralelo, el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó u$s3,13 (también 3,8%) y se ubicó en u$s86,58 por barril.

Desde el comando militar iraní lanzaron además una advertencia directa sobre el impacto que el conflicto podría tener en el mercado energético global.

"Prepárense para que el petróleo alcance los 200 dólares por barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional que ustedes han desestabilizado", sostuvo Ebrahim Zolfaqari, portavoz del comando militar de Irán, en un mensaje dirigido a la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.