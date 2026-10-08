Se activa el plan de inversión de u$s7.000 millones de EEUU en Argentina con foco en energía, minería e infraestructura

Una delegación del Departamento de Estado, el EXIM Bank y la DFC inició reuniones en Buenos Aires, Jujuy y Salta para avanzar en proyectos del Corredor Andes-Atlántico. El plan contempla financiamiento hasta 2027 y tiene a Vaca Muerta, el litio y la infraestructura logística entre sus ejes principales.

El objetivo es fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta los principales sectores productivos argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales.

Estados Unidos empezó a mover la agenda de inversiones que anunció a fines de septiembre para la Argentina. Una delegación integrada por funcionarios del Departamento de Estado, el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) inició reuniones en el país para avanzar en proyectos de energía, minería, infraestructura, transporte y tecnología, bajo el paraguas del Corredor Andes-Atlántico .

La misión tiene un fuerte contenido estratégico. EXIM es la agencia oficial de crédito a las exportaciones de Estados Unidos y cuenta con herramientas para financiar proyectos que incorporen bienes, servicios, tecnología y equipamiento estadounidense. La DFC, por su parte, funciona como brazo financiero de desarrollo internacional de Washington. La llegada de ambos organismos marca el paso de los anuncios políticos a la etapa técnica de identificación de proyectos.

El eje financiero es el U.S.-Argentina Build the Future Framework, un esquema firmado por EXIM y el Gobierno que prevé movilizar hasta u$s7.000 millones hasta 2027 . La agenda apunta a minerales críticos, seguridad energética, modernización de redes eléctricas, conectividad digital, sistemas seguros y tecnologías avanzadas.

El primer encuentro de la misión se realizó en el Palacio San Martín, donde la delegación fue recibida por el canciller Pablo Quirno . La visita se extenderá hasta el 9 de octubre e incluirá reuniones en Buenos Aires, Jujuy y Salta, dos provincias clave para el desarrollo del litio argentino.

“Recibimos a una delegación conjunta del Departamento de Estado, el EximBank y la DFC en el Palacio San Martín con el objetivo de avanzar en la implementación del Corredor Andes-Atlántico”, señaló Quirno tras el encuentro.

Una delegación del Departamento de Estado, EXIM y DFC inició reuniones en Argentina para avanzar en el Corredor Andes-Atlántico. El plan prevé hasta u$s7.000 millones para proyectos de energía, minería, infraestructura y tecnología. Cancillería

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, también destacó el inicio de la misión y lo presentó como el paso “del anuncio a la acción”. Según indicó, la delegación buscará profundizar el diálogo con autoridades locales y el sector privado en transporte, energía y minerales críticos.

Qué busca el Corredor Andes-Atlántico

El Corredor Andes-Atlántico fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York por Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau. El objetivo es fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta los principales sectores productivos argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales.

El alcance es amplio. El esquema contempla inversiones estadounidenses o respaldadas por Estados Unidos en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos, gasoductos, generación eléctrica y transmisión de energía.

También incluye de manera explícita el desarrollo de Vaca Muerta y de la minería y procesamiento de minerales críticos. Ese punto ubica a la Argentina dentro de una estrategia más amplia de Washington para asegurar cadenas de suministro en sectores considerados sensibles para la transición energética, la industria tecnológica y la seguridad económica.

Argentina LNG, el proyecto más grande sobre la mesa

El proyecto de mayor escala vinculado a esta agenda es Argentina LNG, el desarrollo que YPF impulsa junto con la italiana Eni y XRG, la compañía internacional de inversiones energéticas vinculada a ADNOC.

En paralelo con la firma del acuerdo marco, EXIM y YPF suscribieron en Nueva York una hoja de términos vinculada con el megaproyecto. La agencia estadounidense analiza un paquete potencial de financiamiento de hasta u$s6.000 millones.

Argentina LNG prevé inversiones globales superiores a u$s51.000 millones y contempla toda la cadena: producción de gas en Vaca Muerta, transporte hacia Río Negro y licuefacción para exportación. Para Estados Unidos, el proyecto también abre la posibilidad de colocar equipamiento, tecnología y servicios en una obra de escala internacional.

Litio y minerales críticos, el foco en el norte

Después de las primeras reuniones en Buenos Aires, la agenda se trasladará al norte argentino. Jujuy y Salta serán las próximas escalas de la delegación, en una señal del peso que tendrán los minerales críticos dentro de la estrategia bilateral.

Este miércoles comenzará en Jujuy la 15ª edición del Seminario Internacional Litio en Sudamérica, que reunirá a empresas, inversores y autoridades del sector. Allí participará Katrien Hinderdael, directora de Infraestructura e Inversión Global del Departamento de Estado, en un panel sobre la relación entre Argentina y Estados Unidos en minerales críticos.

La discusión estará centrada en seguridad de suministro, inversión, infraestructura, financiamiento, agregado de valor y nuevas alianzas. Para Washington, el litio argentino aparece como un recurso estratégico para diversificar cadenas de abastecimiento en un mercado dominado por la competencia tecnológica y geopolítica.

Quiénes integran la misión

La delegación está encabezada por Katrien Hinderdael. Por EXIM participa Carter Mateer, asesor senior para el Hemisferio Occidental y asesor del presidente del organismo, John Jovanovic. También forman parte de la misión Ryan Berg, por la DFC, y Danielle Monosson, directora de la oficina de Brasil y el Cono Sur del Departamento de Estado.

Entre los encuentros previstos aparecen funcionarios de Energía, Minería, Asuntos Nucleares y Energía Eléctrica, además de autoridades de Trenes Argentinos Cargas, Puertos y Vías Navegables, Enacom y Transformación de Empresas Públicas.

La agenda bilateral continuará con la llegada a Buenos Aires de Ben Black, CEO de la DFC, prevista para el 9 de octubre. Su visita estará enfocada en avanzar con proyectos relacionados con el Corredor Andes-Atlántico y en identificar oportunidades concretas de financiamiento junto con funcionarios argentinos.