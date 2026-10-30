Oficial: se fue Daniel González de de Energía y Minería

La renuncia, que el funcionario había anunciado el 22 de octubre, se hará efectiva el 1° de noviembre. El cargo no será cubierto y Energía y Minería seguirán con sus titulares.

Daniel González , llamado por algunas voces del sector como "el Señor RIGI", dejará de ser secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía a partir del 1 de noviembre. El Gobierno aceptó su renuncia mediante el Decreto 1304/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo .

El decreto se limita a aceptar la dimisión del licenciado en Administración de Empresas y no designa un reemplazante ni introduce cambios en las áreas que coordinaba. De acuerdo con lo que se había informado antes de la publicación, el cargo quedará vacante: María Tettamanti seguirá al frente de la Secretaría de Energía y Luis Lucero , de la Secretaría de Minería .

González había anunciado su salida el 22 de octubre, en una entrevista en el programa Las Tres Anclas, del canal de streaming Carajo. “Es un ciclo que se acaba” , explicó entonces, y aclaró que no se considera una persona con vocación política ni le interesa la exposición pública.

Según contó, venía conversando su partida con Caputo desde hacía meses, pero la postergó hasta que avanzaran algunos temas clave para el sector, como los proyectos sobre Zona Fría y combustibles, la presentación del Presupuesto y las iniciativas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . Sobre este último, defendió el cambio de expectativas de las empresas: “Ahora nos parece natural un RIGI de u$s3.500 millones, pero es fenomenal”.

El funcionario se había sumado al Ministerio de Economía en agosto de 2024. Hasta ese momento presidía el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y antes había trabajado en Merrill Lynch y Bank of America, en Buenos Aires y Nueva York. También fue director financiero y director ejecutivo interino de YPF. En su paso por el Gobierno, tuvo a su cargo articular la agenda de las áreas de Energía y Minería, que el oficialismo considera centrales para atraer inversiones y aumentar las exportaciones. Uno de sus últimos compromisos públicos fue la Argentina Week en París.

Nuevo subsecretario de Recursos Hídricos

En la misma edición del Boletín Oficial, el Decreto 1303/2026 designó a Darío Alejandro Arena como subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas, con vigencia desde el 1° de octubre. Arena, licenciado en Administración, era director nacional de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Economía y antes ocupó cargos en Obras Públicas y en la Secretaría de Desarrollo Energético de Córdoba.

La subsecretaría interviene en la planificación y ejecución de políticas de agua potable, saneamiento, infraestructura hidráulica y obras contra inundaciones. Además, absorbió las funciones del ex ENOHSA, por lo que tiene a su cargo los contratos y proyectos de obras hídricas y de saneamiento, incluidos los que cuentan con financiamiento externo. Hasta ahora, esas facultades estaban a cargo transitoriamente de la Secretaría de Obras Públicas.

El RIGI como legado

El principal legado de González al frente de la coordinación de Energía y Minería será haber impulsado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las herramientas centrales para atraer capitales a la Argentina. Los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía permiten dimensionar la magnitud de la apuesta: al presentar su plataforma de seguimiento del régimen, el 11 de junio de 2026, la cartera informó 16 proyectos aprobados por u$s29.892 millones, con una estimación de 54.495 empleos directos e indirectos. Se trata de iniciativas que ya contaban con una resolución publicada en el Boletín Oficial, condición que Economía utiliza para contabilizarlas como aprobadas.

A ese volumen se sumaban 25 proyectos en evaluación, con inversiones comprometidas por otros u$s111.037 millones y un potencial de 142.168 puestos de trabajo directos e indirectos. En conjunto, las 41 iniciativas representaban una cartera de inversiones superior a u$s140.000 millones y cerca de 197.000 empleos potenciales. El régimen abarca sectores estratégicos como petróleo y gas, minería, energía eléctrica, infraestructura, siderurgia y tecnología, con proyectos que apuntan tanto a ampliar la producción como a desarrollar la infraestructura necesaria para exportar.

La dimensión de esas cifras explica por qué González quedó asociado al RIGI y se ganó el apodo de “el Señor RIGI” dentro del sector. Su legado será también el de una herramienta cuya prueba decisiva empieza ahora: convertir los anuncios y compromisos de inversión en desembolsos efectivos, obras, producción, exportaciones y empleo. Los números oficiales reflejan el volumen de capital involucrado, pero no equivalen a inversiones ya ejecutadas ni a puestos de trabajo efectivamente creados.

La continuidad del equipo encargado del régimen, según fuentes cercanas al funcionario, apunta a sostener esa agenda más allá de su salida del Gobierno.