Javier Milei inauguró plantas de litio de Rio Tinto en Catamarca: u$s1.400 millones y 25.000 toneladas

En el Salar del Hombre Muerto, el Presidente encabezó la inauguración de Fénix 1B y Sal de Vida, que aportarán 25.000 toneladas anuales adicionales de carbonato de litio. Defendió el RIGI, destacó el impacto en proveedores y empleo y cuestionó a los sectores que se oponen a la minería.

Javier Milei encabezó en el Salar del Hombre Muerto la inauguración de Fénix 1B y Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que demandaron una inversión conjunta de u$s1.400 millones.

Enviado especial a Catamarca.- El presidente Javier Milei encabezó este miércoles en la Puna catamarqueña la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida , dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de u$s1.400 millones y permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente. Durante el acto, que coincidió con el Día del Trabajador Minero , el mandatario presentó las obras como una muestra del cambio de modelo económico, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que la minería puede impulsar el empleo, las exportaciones y el desarrollo de las comunidades.

“Hoy estamos acá para la inauguración de dos obras, la expansión Fénix 1B y la nueva operación Sal de Vida. Estas obras representan casi 1.400 millones de dólares de inversión y 25.000 toneladas anuales más de carbonato de litio producidas en la provincia”, afirmó Milei en el Salar del Hombre Muerto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Las dos instalaciones comenzaron su primera producción durante el segundo trimestre de 2026, antes de lo previsto, según destacó el Presidente. La jornada contó con la presencia del CEO global de Rio Tinto, Simon Trott ; el gerente general de Rio Tinto Argentina, Ignacio Costa ; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil .

También acompañaron al mandatario la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y funcionarios del área minera y energética nacional, entre ellos el secretario de Minería, Luis Lucero , y el saliente secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González . Participaron, además, autoridades provinciales, representantes de la compañía, proveedores y trabajadores del sector.

Simon Trott, CEO global de Rio Tinto, Ignacio Costa, gerente general de la compañía en Argentina, y el gobernador Raúl Jalil participaron del acto junto al Presidente. Las nuevas instalaciones elevan la capacidad nominal de producción de la minera en el país a unas 100.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

“Durante demasiado tiempo estos proyectos se atrasaban indefinidamente o incluso no se hacían. Ahora podemos ver que gracias al cambio de modelo, las obras se adelantan tan rápido como sea posible para poder producir y generar riqueza cuanto antes” , sostuvo Milei.

Rio Tinto eleva su capacidad a 100.000 toneladas anuales en la Argentina

Las inauguraciones marcan un nuevo paso en la expansión de Rio Tinto en el país. Con las nuevas instalaciones, la compañía alcanzará una capacidad nominal conjunta de alrededor de 100.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, de acuerdo con los datos difundidos por la empresa.

Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, es uno de los proyectos históricos de la industria argentina del litio. Comenzó a producir en 1997 y fue la primera planta de este mineral en el país. La operación original tenía una capacidad de 20.000 toneladas anuales, que fue aumentando con sucesivas ampliaciones hasta alcanzar las 40.000 toneladas con Fénix 1B.

La expansión incorpora nuevas instalaciones de procesamiento, infraestructura y mayor capacidad de abastecimiento de gas natural. El proyecto obtuvo la aprobación del RIGI en marzo de 2026, con una inversión de u$s531 millones. El sistema de producción utiliza tecnología de extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés).

La segunda inauguración corresponde a Sal de Vida, también en el Salar del Hombre Muerto. La nueva operación tiene una capacidad inicial de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio y emplea un sistema de evaporación de salmuera. Su primera producción comenzó durante el segundo trimestre de este año.

El proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, incorpora una nueva etapa de producción con tecnología de extracción directa de litio (DLE). La operación, que comenzó en 1997, forma parte de los activos históricos de Rio Tinto en el país y continúa ampliando su capacidad industrial.

La suma de las 10.000 toneladas anuales adicionales previstas para Fénix 1B y las 15.000 de Sal de Vida explica las 25.000 toneladas que destacó Milei durante su discurso.

El mandatario también puso el foco en la trayectoria de la compañía. Rio Tinto, fundada en 1873, opera en 34 países y cuenta con más de 61.000 empleados en todo el mundo. Su portafolio incluye mineral de hierro, cobre, aluminio, litio y otros minerales, y Argentina ocupa un lugar central en su estrategia de crecimiento para este último recurso.

“Por eso la decisión de Río Tinto trasciende lo anecdótico. Es una empresa con más de 150 años de historia que opera en 34 países y emplea a más de 61.000 personas y entre todos los lugares del mundo donde podía poner su dinero, eligió la Argentina como uno de los pilares de su estrategia de litio”, dijo el Presidente.

Rincón, la próxima expansión de Rio Tinto

El plan de crecimiento de la minera continuará con Rincón, en la provincia de Salta. El proyecto recibió la aprobación del RIGI en mayo de 2025 y fue el primero del sector minero en ingresar al régimen, con una inversión anunciada de u$s2.500 millones.

Rincón contempla una planta inicial de 3.000 toneladas anuales de carbonato de litio y una expansión de otras 57.000 toneladas, con el inicio de producción estimado para 2028. La iniciativa utiliza tecnología DLE y apunta a elevar la capacidad productiva de Rio Tinto en Argentina a unas 160.000 toneladas anuales una vez completada.

“Rincón, el proyecto de litio más grande del país, tiene su primera producción prevista para 2028 y, como ya dije, va a hacer crecer un 60% la producción de Río Tinto”, afirmó Milei.

El portafolio de la compañía en el país incluye además Olaroz, en Jujuy, con una capacidad de 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio; la operación de Güemes, en Salta, que produce 9.000 toneladas anuales de cloruro de litio; y Cauchari, donde se evalúan tecnologías de extracción mediante una planta piloto y cuyo inicio de construcción se estima para 2027.

Con Fénix, Sal de Vida y Olaroz, Rio Tinto reúne una capacidad nominal de 100.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Rincón aportará el siguiente salto de escala y consolidará el peso de Argentina dentro de su negocio global.

El RIGI, en el centro del discurso presidencial

Buena parte de la exposición de Milei estuvo dedicada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que definió como una herramienta para dar previsibilidad a las empresas que comprometen capital en proyectos de largo plazo.

“Ellos entendieron más rápido que nadie la importancia del RIGI, al punto que el proyecto Rincón fue el primer proyecto minero aprobado bajo el régimen por más de 2.500 millones de dólares”, señaló.

El Presidente afirmó que, a poco más de dos años de su sanción, el régimen cuenta con 29 proyectos aprobados por casi u$s80.000 millones y otros u$s130.000 millones en evaluación. Dentro de los aprobados, mencionó 13 proyectos mineros por casi u$s28.000 millones y sostuvo que cinco de ellos se encuentran en Catamarca, con más de 19.000 puestos de trabajo asociados.

Las cifras forman parte de los datos expuestos por Milei durante el acto. En su argumento, la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, junto con la seguridad jurídica, son condiciones para que las empresas decidan invertir en proyectos que requieren años de construcción y operación.

Sal de Vida, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, demandó una inversión de u$s700 millones y suma una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La planta forma parte de la expansión de Rio Tinto en la Argentina, junto con Fénix 1B, y ambas instalaciones aportan 25.000 toneladas anuales adicionales de capacidad.

“¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho? Un proyecto que no existía, no paga impuestos, no da empleo y no exporta. Cada planta que se inaugura es más trabajo y dólares que antes simplemente no estaban”, afirmó, en respuesta a las críticas sobre el costo fiscal del régimen.

El mandatario también vinculó las inversiones mineras con la generación de divisas y la mejora del frente externo. La expansión de la producción de litio, sostuvo, permitirá ampliar las exportaciones argentinas en un mercado global que demanda el mineral para baterías, almacenamiento de energía y otras tecnologías.

Proveedores argentinos, empleo e infraestructura para la Puna

Uno de los tramos centrales del discurso estuvo dedicado al impacto de la inversión sobre la cadena de proveedores. Milei sostuvo que las operaciones de Rio Tinto se relacionan con más de 2.000 puestos de trabajo directos y destacó la participación de empresas nacionales en Fénix 1B.

Según los datos que presentó, el proyecto adjudicó u$s310 millones a proveedores argentinos, equivalentes al 99% del valor comprometido. De ese total, u$s153 millones correspondieron a empresas catamarqueñas. También afirmó que, de los 413 proveedores vinculados con el proyecto, 411 son argentinos.

“Si hablamos de trabajo y proveedores, que es donde realmente se puede ver si la inversión llega a la gente, las operaciones de Río Tinto se vinculan con más de 2.000 puestos directos y solo el proyecto Rincón emplea hoy a unas 100 personas con un pico de 2.000 previsto para 2027”, dijo.

La actividad minera demanda servicios de construcción, metalmecánica, logística, electricidad, energía, gastronomía, hotelería y seguridad, entre otros rubros. La participación de empresas locales en esos segmentos es uno de los mecanismos a través de los cuales los proyectos pueden generar actividad más allá de sus plantas de producción.

Milei también destacó las obras de infraestructura que, según explicó, surgieron del trabajo entre Rio Tinto, las autoridades provinciales, los municipios y las comunidades. Entre ellas enumeró un hospital, dos plantas de tratamiento de efluentes, el nuevo trazado y la puesta a punto de la ruta 43, un centro de salud en El Peñón y la electrificación de Ciénega Redonda, que permitirá llevar energía a unas 50 familias que ya trabajan como proveedoras mineras.

El Presidente mencionó, además, la participación de una constructora originaria de Antofagasta de la Sierra, invitada a licitar dos obras importantes, y los programas de capacitación para jóvenes en minería y turismo. Según planteó, el objetivo es que la región pueda diversificar su perfil productivo y desarrollar capacidades que perduren más allá de la vida útil de los proyectos.

“La minería no solo genera divisas a gran escala para el país y expande distintos sectores, también transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas”, afirmó.

Glaciares, provincias y competencia por el litio

El discurso también incluyó una defensa de la reforma de la ley de Glaciares sancionada por el Congreso durante este año. Milei sostuvo que la modificación permite a las provincias contar con más herramientas para decidir sobre el desarrollo de sus recursos y cuestionó lo que definió como criterios ambiguos que podían frenar proyectos.

“Cuidar el medio ambiente y producir no son contradictorios. De hecho, se complementan”, aseguró. En esa línea, sostuvo que una actividad económica que genera riqueza también puede aportar recursos para mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades.

El Presidente contrastó el avance de los proyectos en Catamarca y San Juan con la situación de La Rioja, y cuestionó al gobernador Ricardo Quintela por su oposición al RIGI. Según Milei, entre Catamarca y San Juan hay diez proyectos aprobados por un monto cercano a u$s23.000 millones, mientras que La Rioja no cuenta con proyectos productivos aprobados bajo el régimen.

La comparación formó parte del tramo más político de la exposición, en el que el mandatario cuestionó las políticas de emisión monetaria y defendió la inversión privada como vía para generar empleo y actividad económica.

En el plano internacional, Milei sostuvo que la demanda global de litio crecerá con fuerza durante los próximos años y señaló que Argentina busca posicionarse como un proveedor confiable. También mencionó el memorándum sobre minerales críticos firmado con Estados Unidos y la adhesión del país a AP6, iniciativas que presentó como parte de una estrategia para atraer inversiones y contribuir al abastecimiento internacional de insumos estratégicos.

El Presidente afirmó que hay otros 22 proyectos en evaluación dentro del RIGI por u$s130.000 millones, de los cuales cinco son mineros y representan más de u$s20.000 millones.

“Ustedes son los creadores de valor”

En el cierre, Milei volvió sobre el papel de las empresas y los trabajadores en el desarrollo de la actividad minera. Agradeció a Rio Tinto, a las autoridades provinciales, a los proveedores y, especialmente, a los trabajadores que desarrollan sus tareas en condiciones de altura y aislamiento.

“Nosotros propusimos un marco, pero son ustedes los que arriesgan su propio capital, los que convierten un salar en exportaciones, salarios y un futuro para sus familias y sus provincias”, sostuvo.

La inauguración de Fénix 1B y Sal de Vida representa un nuevo salto de escala para Rio Tinto en Argentina. Con una capacidad de 100.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente tras las dos inauguraciones y una proyección de 160.000 toneladas con Rincón, la compañía consolida su apuesta por el país en un mercado estratégico para la transición energética.

“Ustedes son los creadores de valor, ustedes son el corazón de la Argentina grande que se viene”, concluyó el Presidente, antes de cerrar su discurso con un saludo por el Día del Minero y su habitual consigna política: “¡Viva la libertad, carajo!”.