Simon Trott, CEO de Rio Tinto: "Invertiremos u$s4.400 millones para producir 200.000 toneladas de litio en 2028"

Tras inaugurar Fénix 1B y Sal de Vida en Catamarca, el CEO global de la minera, Simon Trott, confirmó que el país será central en su estrategia de expansión. La compañía prevé generar 7.000 empleos directos e indirectos y destinar alrededor del 70% de la inversión a proveedores locales. Anunció que analizan construir Fénix 2.

El CEO global de Rio Tinto, Simon Trott, aseguró que invertirán u$s4.400 millones en su estrategia de expansión del litio, y se crearán 7.000 empleos directos e indirectos en Argentina.

Rio Tinto proyecta duplicar su capacidad de producción de litio en la Argentina hasta alcanzar las 200.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente hacia 2028 , con un plan de inversiones de u$s4.400 millones. Así lo afirmó Simon Trott, CEO global de la compañía , después de participar junto al presidente Javier Milei de la inauguración de la ampliación de Fénix 1B y de la nueva operación de Sal de Vida , dos instalaciones ubicadas en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca.

Las dos iniciativas inaguradas demandaron en porcentajes similares una inversión conjunta de u$s1.400 millones y elevan a unas 100.000 toneladas anuales la capacidad productiva de Rio Tinto en el país. El próximo salto estará vinculado principalmente al desarrollo de Rincón, en Salta, y a otras oportunidades de crecimiento que la compañía mantiene en evaluación. Sin embargo, el alto ejecutivo adelantó en exclusiva ante Energy Report que la minera más grande del mundo prevé construir un proyecto Fénix 2 en Puna catamarqueña y habló de llegar a futuro a una capacidad de 500.000 toneladas.

“Argentina está en el centro de nuestra estrategia del litio para poder crecer” , sostuvo Trott durante una rueda de prensa en un salón CATA, el museo provincial catamarqueño donde antes funcionaba la Casa de Gobierno. Trott destacó que la empresa buscará sostener una expansión anual cercana al 10% y remarcó que el crecimiento dependerá tanto de las inversiones en los activos como de la disponibilidad de personal capacitado y proveedores competitivos.

La jornada tuvo además un componente político y simbólico. Durante la mañana, Milei recorrió las instalaciones a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar junto al CEO global y compartió un encuentro con trabajadores de la compañía en el Día del Trabajador Minero. Durante la visita, el Presidente firmó cascos de empleados que se acercaron a saludarlo y tomarse fotografías.

Según pudo saber este medio, solo una persona de la comitiva oficial que debió ser asistido por el mal de altura. "Milei no tuvo inconvenientes", respondieron personas que caminaron junto a él a paso lento, por la planta Fénix.

Trott describió el encuentro como una jornada de celebración para el personal. “La gente estaba muy entusiasmada de ver al Presidente”, señaló, y agregó que la compañía está “ansiosa de continuar trabajando” con el Gobierno argentino.

El plan de u$s4.400 millones y el peso de los proveedores locales

El programa de inversión anunciado por Trott contempla un desembolso de u$s4.400 millones para ampliar la producción de litio en el país. Según precisó, alrededor del 70% de ese capital se destinará a proveedores locales, con oportunidades concentradas principalmente en las regiones donde la compañía desarrolla sus operaciones.

“Cuando hablo de los u$s4.000 millones, aproximadamente el 70% de esa inversión será local, en proporción al área donde operemos”, explicó el ejecutivo, quien también destacó la disponibilidad y la calidad de las empresas argentinas que participan en los proyectos.

La expansión podría generar 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos, de acuerdo con las proyecciones presentadas por el CEO. La estrategia contempla, además de la contratación de trabajadores locales, programas de capacitación para desarrollar las habilidades necesarias para acompañar el crecimiento de las operaciones.

“Uno de nuestros enfoques es contratar personal local y también capacitarlo para mejorar la calidad de nuestras operaciones. Eso nos beneficia y también a la comunidad, porque genera empleos y oportunidades”, afirmó Trott.

El ejecutivo sostuvo que el desafío consiste en preparar a los trabajadores y a las empresas proveedoras para una operación de mayor escala. Para eso, planteó la necesidad de explicar hacia dónde se dirige el negocio y qué capacidades serán necesarias para sostener su desarrollo.

De Fénix y Sal de Vida a Rincón y Fénix 2: el mapa de crecimiento

Con las inauguraciones en Catamarca, Rio Tinto consolidó su presencia en el principal distrito litífero del país y dio un nuevo paso en su estrategia de expansión. Fénix 1B amplía la operación histórica de la compañía en el Salar del Hombre Muerto, que comenzó a producir en 1997, mientras que Sal de Vida incorpora una nueva operación con una capacidad inicial de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Fénix utiliza tecnología de extracción directa de litio (DLE), mientras que Sal de Vida se basa en la evaporación de salmuera. La combinación de métodos de producción es uno de los aspectos que la empresa busca aprovechar para mejorar sus procesos y reducir el uso de agua. “Tenemos un poco de evaporación y tenemos extracción. Queremos producir a los costos correctos, pero también asegurándonos de que tengamos un mínimo uso del agua”, explicó Trott.

El CEO señaló que no existe un cronograma único para incorporar nuevas tecnologías en todas las operaciones. Las decisiones se tomarán proyecto por proyecto, en función de las características de cada yacimiento, los costos y las mejoras que puedan alcanzarse en el proceso productivo.

El siguiente desarrollo central del portafolio argentino es Rincón, en Salta, donde Rio Tinto prevé una expansión que llevará la capacidad del proyecto a 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La iniciativa contempla una inversión de u$s2.500 millones y tiene previsto comenzar a producir en 2028.

Con la finalización de Rincón, la capacidad total de la minera en la Argentina llegará a unas 160.000 toneladas anuales. Para alcanzar las 200.000 toneladas que proyecta Trott, la compañía deberá sumar crecimiento adicional a ese desarrollo, aunque todavía no detalló qué combinación de proyectos permitirá completar el objetivo.

En ese marco, el ejecutivo mencionó también la posibilidad de avanzar con Fénix 2. A modo de adelanto, el CEO dijo que la empresa espera estudiar esa alternativa y tomar una decisión de inversión hacia 2028 o 2029. Trott aclaró que Rio Tinto continúa evaluando otras oportunidades y que todavía no hay decisiones definitivas sobre todos los proyectos que podrían integrar su expansión.

Precios del litio, costos y demanda de largo plazo

Trott evitó fijar un precio mínimo del litio como condición para invertir y señaló que la compañía toma sus decisiones con una perspectiva de largo plazo, en un mercado que atraviesa fuertes oscilaciones. La cotización del mineral registró movimientos pronunciados en los últimos años, en un contexto de expansión de la demanda y cambios en la oferta global.

“Los precios suben, bajan y fluctúan. El mercado crece rápido y los precios pueden bajar. Nosotros miramos el largo plazo y tomaremos decisiones en función de eso”, afirmó. Según explicó, Rio Tinto busca mantener bajos los costos para ofrecer precios competitivos incluso en escenarios de volatilidad.

El ejecutivo también consideró que el crecimiento del mercado de baterías continuará sosteniendo la demanda de litio. En relación con las baterías de sodio, sostuvo que ambas tecnologías pueden complementarse y que el litio seguirá desempeñando un papel importante en el almacenamiento de energía, aunque la participación de cada material dependerá de la evolución tecnológica.

La compañía también mantiene abierta la posibilidad de ampliar su presencia en el negocio del cobre. Trott afirmó que Rio Tinto analiza oportunidades en distintas ubicaciones, incluida la Argentina, pero aclaró que todavía no tiene un proyecto definido ni una fecha prevista para una decisión de inversión. La empresa cuenta con participaciones minoritarias e intereses en activos que continúa evaluando.

En Chile, mencionó iniciativas que ya fueron anunciadas y que siguen en etapa de estudio, sin que eso implique un compromiso de desarrollo. El ejecutivo también señaló que la compañía considera opciones para ampliar su negocio global de litio, aunque por ahora no está implementando un plan para alcanzar una producción de 500.000 toneladas.

El contexto argentino y las condiciones para invertir

Consultado sobre el escenario político argentino y las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, Trott evitó pronunciarse sobre candidatos y sostuvo que la compañía prioriza las políticas públicas por encima de la política partidaria.

“Siempre nos enfocamos en las políticas y no en la política”, dijo. En ese sentido, valoró los cambios en las condiciones para invertir y señaló que ese contexto contribuyó a la decisión de continuar desarrollando activos en el país.

El CEO destacó también los recursos naturales, la capacidad de los trabajadores y el entusiasmo de las comunidades con las que se relaciona la compañía. “Lo que me sorprendió de Argentina, al caminar hoy, fue la pasión y el entusiasmo de la gente. Para mí, eso es sobresaliente”, afirmó.

La infraestructura aparece como otro factor determinante para sostener la expansión. Trott sostuvo que el desarrollo de caminos, energía y otras obras es clave para las comunidades y para la viabilidad de los proyectos mineros. En la mesa redonda con periodistas aseguró que la compañía tiene iniciativas vinculadas con infraestructura, aunque no detalló nuevas inversiones conjuntas con los gobiernos nacional o provinciales.

Con Fénix 1B y Sal de Vida en operación, Rincón en desarrollo y nuevas alternativas bajo análisis, Rio Tinto busca ampliar el peso de la Argentina en su cartera mundial de litio. El objetivo de alcanzar las 200.000 toneladas anuales hacia 2028 marca la próxima meta, mientras la empresa define las inversiones adicionales necesarias para sostener ese crecimiento.