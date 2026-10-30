Daniel González se despidió del Gobierno con las Rondas RIGI: qué dijeron los proveedores del encuentro en Rosario

Proveedores mineros destacaron las oportunidades de vinculación con grandes proyectos, aunque advirtieron sobre la necesidad de asociarse para responder a las exigencias de escala. La próxima ronda será en Córdoba y ya buscan un espacio para 10.000 personas.

“No podemos pedirle al RIGI que solucione en dos años todos los problemas de los argentinos. Va a tomar tiempo", dijo Daniel González en su despedida del cargo.

La primera Ronda de Negocios RIGI cerró en Rosario con más de 2.500 reuniones comerciales, 800 encuentros de networking y un mensaje compartido entre funcionarios, operadoras y proveedores: las inversiones de gran escala que comienzan a desplegarse en la Argentina necesitan una cadena de valor local preparada para abastecerlas. El encuentro, que reunió a 4.500 personas de 1.800 empresas pymes, también marcó la despedida de Daniel González de la coordinación de Energía y Minería de la Nación. Según pudo saber Energy Report, la próxima edición se realizará en Córdoba y ya se busca un espacio con capacidad para cerca de 10.000 personas , más del doble de los asistentes que participaron en La Fluvial.

La convocatoria superó las dimensiones del predio rosarino y dejó una primera señal sobre el interés que despierta el régimen entre las pequeñas y medianas empresas. De las compañías participantes, 500 eran de Santa Fe, lo que representó el 35% de la participación empresarial informada por la organización . También hubo representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura , que mantuvieron reuniones con proveedores de 16 rubros de la economía. La agenda incluyó 90 mesas de negocios, 11 conferencias, 14 paneles de capacitación y 15 stands de financiamiento y asistencia técnica.

La apertura estuvo a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro , junto al ministro de Economía, Luis Caputo ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Participaron además otros gobernadores y representantes de distintos organismos nacionales y provinciales.

Para las empresas proveedoras , el valor de la jornada estuvo tanto en el contacto directo con las grandes compañías como en la posibilidad de conocer los tiempos y las necesidades concretas de los proyectos. También aparecieron oportunidades para generar alianzas entre firmas nacionales, provinciales y pymes especializadas.

Según contó a Energy Report una fuente que participó de la jornada, hubo empresas que se inscribieron pero no recibieron reuniones asignadas. Frente a esa situación, surgió la camadarería y los propios proveedores tomaron la iniciativa y armaron un grupo de WhatsApp para compartir sus actividades y generar contactos por fuera de la agenda formal: escaneaban un código, publicaban qué productos o servicios ofrecían y buscaban posibles complementariedades con otras firmas.

La agenda de las Rondas RIGI incluyó 90 mesas de negocios, 11 conferencias y 14 paneles de capacitación. También funcionaron 15 stands de financiamiento y asistencia técnica para empresas.

La despedida de Daniel González y el balance del RIGI

La jornada tuvo un significado particular para el "Señor RIGI" Daniel González, que deja la función pública para regresar al ámbito privado. El funcionario participó de las actividades y dio sus últimas declaraciones públicas como integrante del Gobierno. Su salida quedó formalizada a través del Decreto 1.340/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que establece el cese de sus funciones a partir del 31 de octubre. Un día antes, en una entrevista con Cadena 3 Rosario, había confirmado que presentó su renuncia durante la semana y que consideraba cumplido su ciclo.

Sobre el escenario de La Fluvial, González puso el acento en la necesidad de que más empresas conozcan el régimen y puedan participar de las oportunidades que abre. “Muchas firmas necesitan más información para que puedan beneficiarse de un régimen que, a todas luces, es increíblemente exitoso”, planteó.

El ahora exfuncionario también buscó poner en perspectiva los tiempos de maduración de las inversiones. “No podemos pedirle al RIGI que solucione en dos años todos los problemas de los argentinos. Va a tomar tiempo. Las inversiones están sucediendo, es una realidad”, afirmó.

En su última entrevista como funcionario, González amplió el balance y destacó que el régimen ya cuenta con 50 proyectos que solicitaron ingresar. Según sus palabras, las iniciativas presentadas permiten proyectar un piso de inversiones para los próximos años que la Argentina no había tenido hasta ahora.

“Esto recién empieza”, sostuvo en Cadena 3 Rosario. Y precisó que, sobre un total de u$s210.000 millones presentados al RIGI, ya se invirtieron u$s7.000 millones. De ese monto ejecutado, remarcó que el 82% se realizó con proveedores locales y apenas el 18% correspondió a importaciones.

Para González, esa proporción permite discutir el impacto del régimen sobre la actividad económica y la participación de la industria nacional. También rechazó las críticas centradas en el costo fiscal: argumentó que los proyectos que ingresaron al RIGI estaban identificados, pero no se concretaban bajo las condiciones anteriores. “Es inversión marginal, inversión que no sucedía. Ya no es un tema ideológico, es simplemente una descripción de la realidad”, sostuvo.

El funcionario defendió además el alcance federal del régimen. Según explicó, hay 20 jurisdicciones, entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que cuentan con proveedores que ya trabajan en proyectos RIGI. En ese mapa, destacó especialmente a Santa Fe por su matriz productiva y su capacidad industrial, y consideró que debería ser una de las principales beneficiarias de las inversiones. “Estoy muy sorprendido por las más de 2.000 pymes que se anotaron en esta primera ronda en Rosario y por los 12 gobernadores que vinieron. Está la mitad de los gobernadores presentes. El RIGI es una causa nacional”, expresó.

En su análisis, el régimen también tiene una dimensión macroeconómica. González sostuvo que las inversiones comprometidas y las exportaciones futuras permitirán establecer un piso de generación de divisas durante muchos años. “El RIGI soluciona el problema de divisas por muchos, muchos años”, afirmó, al defender la previsibilidad que, a su juicio, ofrece el esquema para atraer capitales.

Antes de cerrar su participación, anticipó que esperaba que hubiera nuevas ediciones de la ronda de negocios para ampliar la participación de proveedores. “Ojalá podamos hacer más rondas. Vamos a hacer una más rápidamente para que todos lo podamos aprovechar”, dijo. La próxima será en Córdoba, donde la convocatoria ya obliga a buscar un predio de dimensiones mayores, según pudo saber este medio.

Proveedores: oportunidades concretas, pero también un desafío de escala

Entre las cámaras sectoriales que participaron del encuentro estuvo la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN). Su representante, Manuel Benítez, trazó un diagnóstico sobre el momento que atraviesa la actividad y planteó que la cadena de suministros nacional necesita avanzar hacia esquemas de integración para responder a los requerimientos de los grandes proyectos.

Benítez sostuvo que la Argentina está ante un ciclo productivo minero de una magnitud inédita para su historia económica reciente. Mencionó el avance de los proyectos de cobre en San Juan, con cinco desarrollos de envergadura que se preparan para ingresar en etapas clave de ejecución, además del crecimiento del litio, la plata, el oro y las tierras raras en provincias como Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza.

Manuel Benítez saluda al gobernador de Santa Fe y anfitrión de las Rondas RIGI I, Maximiliano Pullaro.

El dirigente advirtió que el desembarco de grandes operadoras internacionales trae consigo estándares técnicos y exigencias que los proveedores deben estar en condiciones de cumplir. Las compañías replican en el país normativas aplicadas en mercados como Australia, Canadá, Estados Unidos y Chile, especialmente en seguridad operativa, trazabilidad y sustentabilidad ambiental.

Para Benítez, la Argentina dispone de capital humano, empresas profesionales y capacidades técnicas respaldadas por una tradición industrial y metalúrgica extendida en provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Sin embargo, consideró que el principal desafío es superar las limitaciones de escala de muchas pymes.

“El desafío actual no distingue entre proveedores locales o nacionales de forma excluyente; el reto es la escala. Si una demanda requiere cien unidades de transporte y una pyme dispone de cincuenta, el camino es la unión de capacidades para ofrecer un servicio unificado, con choferes profesionalizados y estricto control ambiental. El espíritu gregario y el trabajo conjunto son la única vía para consolidar un modelo de progreso, riqueza y empleo estable en el tiempo”, señaló.

CAEM y CAPMIN, los verdaderos hacedores del encuentro. Roberto Cacciola y los empresarios mineros y proveedores fueron protagonistas de las Rondas RIGI I en Rosario.

Una "alianza estratégica" entre empresas grandes y chicas

La necesidad de construir alianzas también apareció en el balance de Manuel Gómez Bello, presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros. Para el dirigente, una de las oportunidades de la ronda fue mostrar que las normas provinciales de contratación y desarrollo de proveedores no necesariamente representan una restricción para las grandes operadoras, sino que pueden funcionar como un incentivo para integrar capacidades.

Gómez Bello destacó especialmente la participación de Rio Tinto y el mensaje que transmitió sobre la confiabilidad de los proveedores. Según explicó, esa condición no depende únicamente de cumplir con los plazos y las especificaciones técnicas, sino también de garantizar prácticas responsables desde el punto de vista ambiental y social. “La alianza estratégica entre las empresas grandes y las empresas chicas, o las empresas nacionales y las empresas provinciales, garantiza esa confiabilidad”, sostuvo.

El presidente de la Federación puso como ejemplo las necesidades que generan las obras de gran escala. Cuando un proyecto moviliza entre 800 y 900 trabajadores, la demanda no se limita a los servicios centrales: también requiere indumentaria, herramientas, transporte, logística y asistencia. En ese esquema, una empresa nacional puede asociarse con una firma local para ejecutar un contrato y, a partir de ese vínculo, abrir oportunidades para otros proveedores de la región.

“Al final termina el volumen de negocios, deja de ser interesante para las empresas nacionales, y continúa el empresariado local, pero con otra capacidad instalada, con otro conocimiento, con otra preparación”, explicó. Para Gómez Bello, ese proceso permite que las pymes se fortalezcan y sostengan su actividad durante el tiempo que demanda el desarrollo de los proyectos.

Manuel Gómez Bello participó de un panel sobre los casos de éxito de Rio Tinto con proveedores. "Es muy importante destacar la posición de la compañía, mostrando casos de éxito y que las normas de compra local se pueden acompañar desde el mundo proveedor también”‍, sostuvo.

Reuniones con las grandes mineras y nuevos contactos comerciales

El balance de las empresas que participaron de la ronda también dejó señales concretas. Evelin Pechín, responsable del departamento comercial y de relación con clientes de Forestal Pico, firma de La Pampa dedicada a la comercialización de acero y a la fabricación de bolas de acero para molinos mineros, destacó los contactos que pudo establecer con algunas de las principales operadoras del país.

La empresa mantuvo reuniones con Vicuña, Glencore y Los Azules, ante quienes presentó sus productos y servicios de distribución de hierro. “Para Forestal Pico fue una experiencia muy positiva. Tuvimos reuniones con grandes operadoras, donde pudimos presentar directamente nuestras bolas de molino y nuestros servicios de distribución de hierro, y encontramos interés concreto. Nos vamos con conversaciones abiertas que vamos a seguir de cerca”, contó a Energy Report.

Pechín valoró además la posibilidad de conocer en qué etapa se encuentra cada desarrollo y cuáles son sus plazos, información clave para que los proveedores puedan anticipar necesidades y preparar propuestas comerciales. También destacó los contactos con otras empresas del sector, con las que podrían surgir acuerdos para complementar servicios.

“Destaco especialmente que haya sido abierto y sin costo, porque permitió que las pymes nos sentáramos con las grandes compañías del sector minero. Muchas veces, para las pequeñas y medianas empresas, concretar esa primera conversación resulta muy difícil. Ojalá se repita”, señaló.

La percepción positiva se repitió entre empresas de mayor tamaño y trayectoria en el sector industrial. Una coordinadora de nuevos negocios en minería de una compañía dedicada a la fabricación de maquinaria industrial, con más de 2.000 empleados y presencia en los principales proyectos energéticos y mineros del país, destacó la organización y la posibilidad de generar contactos con otros proveedores. “Pensé que iba a ser un caos, fui con una expectativa moderada, y me sorprendió. Estuvo muy bien organizado. La gente del staff fue muy amable”, relató a este medio.

La ejecutiva explicó que los encuentros asignados con las mineras no siempre respondieron a las expectativas iniciales, pero que la jornada terminó siendo productiva por los vínculos que pudo establecer con otras firmas. “Los match que me hicieron con las mineras no me sirvieron muchísimo, pero conectamos con otros proveedores en donde vemos potencial para trabajar juntos. La mayoría éramos proveedores. Me volví contenta. Fue productivo. ¡Ojalá hagan más!”, resumió.

Su única observación estuvo vinculada con la capacidad del predio. “La única crítica: elegiría un lugar más grande, les quedó chico. Del resto realmente no tengo ni una queja”, agregó. Una evaluación que coincide con la decisión de buscar un espacio de mayor dimensión para la próxima edición.

Del litio al cobre y el uranio: la agenda minera que viene

En su última entrevista como funcionario, González también se refirió a las oportunidades que se abren para la minería argentina más allá del litio. Sostuvo que el mineral ya es una realidad productiva, con siete proyectos en operación, y ubicó al cobre como uno de los principales motores de crecimiento para los próximos años.

Argentina no produce cobre desde hace ocho años. Según señaló, el año próximo se retomaría la producción en Catamarca (reactivación de Bajo La Alumbrera) y Mendoza (Proyecto San Jorge), mientras que San Juan podría incorporarse más adelante, a medida que avancen los grandes proyectos de esa provincia.

El excoordinador también mencionó el potencial del uranio. Recordó que el país dejó de producirlo hace alrededor de 30 años y consideró que existen condiciones para recuperar esa actividad, tanto para abastecer el mercado interno como para exportar.

Firts Quantum Minerals, con su proyecto de cobre Taca Taca en Salta, también participó de las Rondas RIGI en Rosario.

La diversidad de proyectos y minerales refuerza el desafío que plantearon las cámaras y los proveedores durante la ronda: prepararse para una demanda que no se limita a la etapa de construcción de las minas, sino que también requiere servicios, insumos, mantenimiento, logística y personal especializado durante toda la vida útil de las operaciones.

La primera Ronda RIGI dejó una convocatoria de 4.500 participantes, 1.800 empresas y 2.500 reuniones de negocios. Con la experiencia de Rosario como punto de partida, el Gobierno prepara ahora la segunda edición en Córdoba. Según pudo saber Energy Report, la organización ya busca un espacio con capacidad para alrededor de 10.000 personas, con el objetivo de ampliar la participación de proveedores y conectar a más empresas con los grandes proyectos de energía, minería e infraestructura.