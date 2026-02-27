Horacio Marín anunció inversiones para YPF por u$s6.000 millones en 2026

La petrolera proyecta destinar el 70% del capital a Vaca Muerta y consolidar su estrategia exportadora. : "Queremos posicionar a YPF como un operador shale de clase mundial", dijo el CEO y presdiente.

El anuncio se enmarca en el Plan 4x4 para YPF diseñado por Horacio Marín y su equipo, que prevé generar exportaciones por más de u$s30.000 millones

YPF anunció que invertirá aproximadamente u$s6.000 millones en 2026, en lo que será la mayor inversión corporativa prevista en el país para el año. El plan, centrado en el desarrollo del shale , busca acelerar el crecimiento productivo y consolidar el posicionamiento internacional de la empresa.

Durante la presentación de resultados ante inversores a la que tuvo acceso Energy Report , el presidente y CEO, Horacio Marín , destacó la magnitud del programa de capital y su impacto en la estrategia de largo plazo. “Queremos posicionarnos como un operador shale de clase mundial”, afirmó.

Según detalló el ejecutivo, el 70% del presupuesto estará destinado a Vaca Muerta , con la meta de alcanzar una producción de 215.000 barriles diarios, lo que implicaría un incremento del 120% respecto a diciembre de 2023.

En paralelo, estimó que la empresa podría lograr un EBITDA de u$s6.000 millones bajo un escenario de precios de crudo cercanos a los 60 dólares por barril , cerca de un 50% por encima de 2023.

Actualmente, los futuros del crudo Brent cotizan entorno a los 72 dólares el barril, mientras que los del estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se comercializa a 66,61 dólares.

Exportaciones y proyectos estructurales

El anuncio se enmarca en el Plan 4x4 diseñado por Marín y su equipo, hoja de ruta con la que la compañía prevé generar exportaciones por más de u$s30.000 millones y crear más de 40.000 puestos de trabajo a partir de grandes desarrollos de infraestructura energética.

Entre ellos se destaca el proyecto Argentina LNG, impulsado tras la firma del acuerdo vinculante con Eni y XRG. La iniciativa contempla inversiones por u$s20.000 millones en infraestructura y otros u$s10.000 millones en desarrollo de bloques gasíferos, con una participación del 35% para YPF. Para 2026, la empresa buscará cerrar el financiamiento y avanzar con licitaciones de transporte.

Horacio Marin YPF Claudio Descalzi Eni Horacio Marin, presidente y CEO de YPF, y el italiano Claudio Descalzi, CEO de Eni, firmaron un acuerdo por la exportación de GNL de Vaca Muerta. YPF

En paralelo, la industria avanza con el oleoducto y terminal del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya puesta en marcha podría generar exportaciones adicionales por u$s13.000 millones anuales, con capacidad de transporte de 550.000 barriles diarios hacia 2027. La obra ya registra un avance del 54%.

De hecho, Horacio Marín recorrió días atrás la Terminal Punta Colorada del VMOS junto a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Wereltineck, e inauguraron oficinas en la localidad de Sierra Grande, en un contexto de fuerte avance de obra y definiciones sobre el rol exportador de la infraestructura.

"El VMOS posicionará al país como un proveedor confiable y competitivo de shale en el mercado internacional”, afirmó el CEO, y también destacó el salto logístico que implicará la infraestructura: “Estamos construyendo una obra de escala mundial que permitirá conectar el potencial de Vaca Muerta con los mercados globales y darle previsibilidad al crecimiento de la producción”.

La compañía también resaltó el rol del Instituto Vaca Muerta en la formación de capital humano, que ya cuenta con más de 13.000 inscriptos, consolidando la capacitación como uno de los pilares de la expansión. TotalEnergies, Pluspetrol y Vista Energy, ya forman parte del IVM. Pronto se sumarán más empresas.

Horacio Marín YPF Alberto Wereltineck Rolando Figueroa Horacio Marín con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Wereltineck. VMOS - YPF

Downstream y transformación operativa

Desde la compañía subrayaron que 2026 será un año clave para la concreción de los principales proyectos exportadores y para consolidar a YPF como un actor energético relevante a escala global.

Sin embargo, también en el segmento de refinación y comercialización, YPF prevé finalizar las obras del proyecto NEC en la Refinería Luján de Cuyo y continuar optimizando sus complejos industriales, que alcanzaron niveles récord de procesamiento.

A la vez, avanza la transformación de la red de estaciones de servicio con nuevas experiencias para los clientes y el desarrollo de tiendas de conveniencia. Es más, en la localidad bonaerense de , sobre la traza de la autopista Rosario–Buenos Aires, avanza la construcción de lo que será la estación de servicios de YPF más grande del país, un complejo de 10 hectáreas, con múltiples prestaciones.

YPF estación de servicio San Pedro La Serena

Resultados 2025: récord operativo y financiero

El ambicioso plan de inversiones se apoya en un sólido desempeño previo. En 2025, YPF registró un EBITDA ajustado de u$s5.000 millones, el más alto de los últimos diez años, impulsado por el crecimiento del shale y mejoras en eficiencia.

Las inversiones del año alcanzaron los u$s4.477 millones, con el 72% destinado al no convencional. La producción shale promedió 165.000 barriles diarios, un 35% más que en 2024, mientras que en diciembre llegó a 204.000 barriles por día, superando las metas previstas.

Actualmente, el shale oil representa el 70% de la producción total de petróleo de la empresa y permitió reducir el costo unitario de extracción un 44% interanual en el último trimestre. Las reservas P1 en Vaca Muerta ascendieron a 1.128 millones de barriles equivalentes, con un crecimiento del 32% y una tasa de reemplazo de 3,2 veces.

En el downstream, las ventas de combustibles aumentaron un 3% y las refinerías registraron niveles récord de procesamiento, mientras que la compañía avanzó en eficiencia operativa mediante la puesta en marcha de siete centros de monitoreo en tiempo real.

En el plano financiero, YPF obtuvo financiamiento por u$s3.700 millones para sostener su plan de expansión, al tiempo que profundizó el manejo activo de su portafolio con la venta de activos no estratégicos y acuerdos para fortalecer su participación en áreas clave del desarrollo gasífero.