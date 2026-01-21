El nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) redefinió quiénes podrán seguir recibiendo ayuda del Estado para pagar la luz y el gas. Con el fin de la segmentación por niveles, los usuarios deberán verificar y, en algunos casos, actualizar su información para no perder el beneficio.
Con el nuevo régimen de subsidios a la luz y el gas: qué hay que hacer para no perder el beneficio
A partir de la implementación Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), los usuarios deberán completar sus datos correctamente para seguir contando con la ayuda.
Aunque quienes ya estaban inscriptos no deben volver a anotarse, mantener los subsidios dependerá de que los datos estén correctos y actualizados.
La nueva regulación se apoya en varias normas oficiales: el Decreto 943/2025, que creó el régimen de SEF; la Resolución 15/2026 de la Secretaría de Energía, que detalla quiénes quedan afuera del subsidio; y la Disposición 1/2026, que aprueba el formulario de inscripción al ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados).
A diferencia del esquema anterior —se regía por categorías, como tres niveles de ingresos, y programas paralelos como la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar—, el nuevo incluye solo dos categorías (hogares que acceden al subsidio y hogares que no acceden), y no define el subsidio exclusivamente por el ingreso del titular, sino por el ingreso y patrimonio de todo el hogar.
Los subsidios del SEF aplican a energía eléctrica, gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y gas licuado de petróleo en garrafas de 10 kg. En electricidad, los beneficiarios mantienen un 50% de descuento sobre un consumo base: 300 kWh mensuales en meses de mayor consumo y 150 kWh en meses de menor demanda, con posibles ajustes regionales. En gas, el subsidio se concentra en los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre.
Quiénes pueden acceder al SEF
En términos generales, podrán recibir subsidios los hogares cuyos ingresos netos totales (es decir, sumando a todos los convivientes) no superen un umbral de tres Canastas Básicas Totales (CBT) según el INDEC, medido para un hogar tipo 2.
Además, aunque un hogar supere ese umbral, puede seguir siendo considerado para el subsidio si se da alguna de estas condiciones:
- Que algún integrante tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Que haya un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.
- Que haya percepción de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Paso a paso: qué hacer para no perder el subsidio
En primer lugar, podrán conservar el subsidio los hogares cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar Tipo 2, según el INDEC. Ese umbral se ubica actualmente en torno a los $3,7 millones mensuales.
Asimismo, los usuarios pueden consultar su situación dentro del registro de subsidios para verificar si figuran como beneficiarios bajo el nuevo esquema. Este paso es clave para detectar errores, datos incompletos o información desactualizada que pueda derivar en la quita del beneficio.
Si la información declarada no refleja la situación real del hogar, se puede pedir una revisión y actualizar los datos del grupo familiar, ingresos o servicios subsidiados.
El Gobierno aclaró que no es obligatorio reinscribirse, pero sí está habilitada la actualización de datos para quienes lo necesiten.
Cómo llenar el formulario y qué documentación tener a mano
La Disposición 1/2026 aprobó el formulario oficial que deben completar quienes quieran inscribirse o mantener el subsidio en el ReSEF. El formulario es una declaración jurada y debe completarse con información precisa.
Datos personales del solicitante
- Nombre y apellido
- DNI y número de trámite del DNI
- CUIL
- Fecha de nacimiento
- Sexo registrado
Integrantes del hogar (grupo conviviente)
Se debe declarar la composición completa del hogar, incluyendo:
- Nombre y apellido de cada conviviente
- DNI y CUIL de cada uno
- Vínculo con el solicitante (pareja, hijo/a, etc.)
- Fecha de nacimiento
Domicilio y relación con la vivienda
- Dirección completa (calle, número, localidad, provincia, código postal)
- Relación con la vivienda (propietario, inquilino, etc.)
El domicilio declarado debe coincidir con el que figura en las facturas del servicio para el que se pide subsidio.
Datos de servicios energéticos
Para cada servicio solicitado (luz, gas por red o garrafa):
- Número de cliente/servicio/contrato que figura en la factura
- Número de medidor
- Empresa prestadora
- Si la factura está a nombre del solicitante o de otro conviviente
Declaración jurada final
Al terminar la carga de datos, se debe:
- Aceptar la declaración jurada de que toda la información es verdadera
- Autorizar los cruces de información con bases oficiales
- Confirmar que se notificará cualquier cambio en la composición del hogar o su situación económica
Sin esta aceptación, no se puede enviar el formulario.
Dónde y cómo presentar la solicitud
- Online: en la plataforma oficial de subsidios del Estado nacional.
- Presencial: en oficinas de ANSES u otros puntos habilitados, para quienes no puedan hacerlo por internet.
Si ya estabas inscripto en el antiguo RASE, no es obligatorio volver a anotarse, pero se recomienda actualizar los datos para evitar exclusiones automáticas.
