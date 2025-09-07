Vaca Muerta impulsa la mayor producción de petróleo del Siglo XXI y la más alta de la historia del gas

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó la participación de los hidrocarburos no convencionales en el total nacional.

La participación del petróleo y gas en las exportaciones es la más alta en 19 años, estimó la BCR.

Por V aca Muerta la Argentina alcanzaría este año la producción de petróleo más alta del siglo y la de gas sería la mayor de la historia, según estimó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El reporte elaborado por Guido D’Angelo y Emilce Terré tomó como referencia el impulso a la energía por parte de la cuenca neuquina y, especialmente de Vaca Muerta , durante el actual calendario, puntualizando que “las producciones de gas y petróleo del país llevan un crecimiento del 4% y 11% respectivamente, comparando el período enero-julio de este año con el de 2024”.

En este sentido, remarcó que el "ascenso de Vaca Muerta trajo consigo la fuerte suba de la producción no convencional de gas y petróleo”.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el 2025 cerrará con una producción de petróleo de 46 millones de metros cúbicos.

La BCR indicó que en lo que va del 2025 el 60% del petróleo extraído consistió en petróleo no convencional , contraponiendo que “en 2020 esta proporción era menor al 25%, mientras en 2015 era menor al 5%”.

Con este panorama, planteó que el petróleo en Argentina proyecta lograr en 2025 “la producción más alta del siglo, un máximo desde 1998 y la tercera más alta registrada”, y calculó que “la producción de gas podría ser la más alta de la historia argentina en este 2025”.

Por su parte, la producción de gas podría ser la más alta de la historia argentina en este 2025. "Reiteramos, son proyecciones que esperemos se concreten de manera efectiva", aclararon los investigadores de la BCR.

image La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el 2025 cerrará con una producción de gas de 53,4 miles de millones de metros cúbicos.

El estudio también destacó que el crecimiento productivo se ve beneficiado por la finalización de obras destinadas al transporte energético, que permite ampliar los envíos, y la apertura de mercados.

En este aspecto, resaltan que la nueva etapa del Gasoducto Perito Moreno (ex GPNK) aspira "a seguir profundizando el abastecimiento de energía a la provincia de Buenos Aires y la Región Centro”, mientras que la reversión del Gasoducto Norte "permitirá ampliar el abastecimiento de gas a Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, para luego llegar a la exportación en dirección a Bolivia y Brasil”.

Más exportaciones a países vecinos

Con respecto a la perspectiva de sumar envíos a países vecinos, desde la BCR señalaron que “el marcado declino de la producción gasífera boliviana abre mercados y oportunidades para seguir profundizando la exportación de energía argentina a la región en el mediano plazo”.

image

Asimismo, agregaron que el avance del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) será esencial para potenciar la capacidad de exportación de petróleo a través del Mar Argentino en los próximos años.

Una balanza energética positiva histórica

En este marco, valoraron que “la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía ya es la más grande del siglo”, aludiendo que “como se informó desde la Secretaría de Energía, la balanza energética argentina tuvo su mayor superávit en 35 años”.

image La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que 2025 finalizará con una balanza energética comercial positiva de más de u$s3.760 millones.

Al respecto, el informe especificó que la suba de exportaciones de energía se ubica en torno al 11% si comparamos la primera mitad del 2025 respecto al mismo período del año pasado, mientras que las importaciones de energía en el primer semestre del año marcaron una baja de más del 23% interanual, destacando que la importación de gas “cayó 46% interanual en el 1er semestre de 2025”.

En este contexto, el análisis de la Bolsa remarcó que este desempeño exportador explica por qué el complejo petrolero-petroquímico emerge sostenidamente como el segundo complejo exportador del país desde el año pasado, y que dentro de este grupo, las exportaciones de petróleo y gas ya representan más del 13% de las exportaciones argentinas en lo que va del año. Esa proporción era menos del 6% en 2020 y apenas el 3,7% en 2015”, por lo que “la participación del petróleo y gas en las exportaciones es la más alta en 19 años”.

image

En la misma línea, destacó que “la participación de la energía en las importaciones nacionales viene cayendo sostenidamente”, señalando que “luego del pico del 2022, en donde representaron casi el 16% de las importaciones, dicha proporción cayó sostenidamente y hoy se ubica en menos del 5% de lo importado en Argentina para esta primera mitad del 2025, un mínimo de 21 años”.