Vaca Muerta: impulsan un nuevo modelo de vida en Añelo con parque industrial, hotel, club y paseo comercial

Gino Zavanella, CEO de ZLT, presentó el plan de la compañía para Vaca Muerta: un parque industrial con todos los servicios y service center, viviendas de calidad, club deportivo, shopping a cielo abierto, edificio corporativo y hasta el primer hotel internacional de Añelo.

El nuevo modelo de vida en Añelo busca conectar las distintas piezas del desarrollo: una empresa se instala en el parque industrial, aloja a su personal en el complejo residencial y deportivo y accede a servicios comerciales y gastronómicos.

Aunque Añelo cumplió 111 años de historia, la realidad es que creció al ritmo de Vaca Muerta. Sin embargo, el desarrollo de la actividad petrolera también multiplicó las necesidades de las empresas y de quienes viven y trabajan en la localidad.

Con esa perspectiva, ZLT presentó un plan que combina infraestructura industrial, alojamiento, deportes, gastronomía, comercio y espacios corporativos. La apuesta más importante es el Parque Industrial Vaca Muerta , un predio de 34 hectáreas que ya tiene vendido el 40% de sus lotes y que fue diseñado para facilitar la instalación de empresas proveedoras y logísticas.

En paralelo, el intendente de Añelo , Fernando Banderet , y funcionarios provinciales celebraron el aniversario de la localidad corazón de Vaca Muerta, con anuncios y nuevas obras.

Durante el acto por el 111° aniversario de Añelo, el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro , destacó que el Presupuesto provincial 2027 contempla 15 obras para la localidad, entre ellas la Escuela Primaria N° 368, un nuevo jardín de infantes, un CPEM, la planta de tratamiento de líquidos cloacales y obras pluvioaluvionales. También mencionó la necesidad de avanzar con un centro de salud para La Meseta y ampliar el acceso a servicios esenciales. “Vaca Muerta no es solo Vaca Muerta, sino que es Neuquén. Y en Neuquén está lo que permite hacer que Vaca Muerta sea lo que es”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de que el desarrollo energético se traduzca en mejores condiciones de vida para los habitantes.

Uno de los avances destacados fue la extensión de la red de gas que permitió que 700 familias de Añelo accedieran al servicio . El aniversario también incluyó la entrega de dos camionetas 4x4 para el hospital local, destinadas al traslado de pacientes y a mejorar la cobertura sanitaria en zonas rurales, además de vehículos para la Policía, Saneamiento, Adultos Mayores y distintas áreas municipales. Entre las novedades, se firmó la adjudicación de la licitación para construir un nuevo polideportivo en La Meseta.

Banderet sostuvo que las inversiones públicas deben medirse por su impacto en la vida cotidiana. “Las obras no tienen sentido solamente por la cantidad de metros construidos o por la plata invertida, tienen sentido cuando le dan dignidad a nuestros vecinos”, afirmó. El jefe comunal también destacó el papel del deporte como espacio de inclusión y formación, y la entrega de equipamiento para ampliar los servicios municipales. Además, durante la celebración se otorgaron certificados a beneficiarios de créditos del programa de Fomento al Emprendimiento Local, destinados a iniciativas productivas de huerta familiar, ganadería, producción avícola, caprina, porcina, piscícola y frutícola.

El avance de las inciativas privadas para Añelo

La propuesta presentada por Gino Zavanella, CEO de ZLT, fue ante decenas de interesados que se acercaron a la Sala Lanín durante la AOG Patagonia 2026, en Neuquén. En su exposición, explicó que la compañía busca acompañar el crecimiento de la cuenca con desarrollos que atiendan distintas necesidades de la actividad, desde la instalación de bases operativas hasta el alojamiento de trabajadores y la oferta de bienes y servicios para las familias.

“ZLT es un puente que busca presentarle a los inversores una solución de inversión en la economía real”, afirmó al comienzo de la charla. La empresa opera en Argentina, Estados Unidos y Uruguay, con proyectos en seis provincias argentinas y una cartera que abarca petróleo y gas, minería, logística, infraestructura y desarrollos inmobiliarios residenciales y comerciales.

"No solamente alojamos a la gente, sino que le proveemos bienes y servicios, y le damos un lugar a las empresas para que puedan optimizar su logística”, resumió Gino Zavanella, CEO de ZLT.

En Añelo, el objetivo es conectar esas actividades dentro de una misma estrategia. “Una empresa que tiene que venir a trabajar a Vaca Muerta, cuando se vincula con ZLT encuentra un lugar donde hacer su centro de distribución, encuentra un lugar donde sus empleados pueden vivir de la mejor manera, y encuentra un lugar donde su gente va a poder consumir bienes y servicios de primera calidad en el centro comercial a cielo abierto”, describió Zavanella.

Parque Industrial Vaca Muerta: 34 hectáreas para instalar empresas

El Parque Industrial Vaca Muerta es el principal desarrollo de ZLT en la región. Zavanella lo definió como el primer parque industrial privado de la cuenca neuquina y de la provincia de Neuquén. Cuenta con 103 lotes, servicios instalados y escritura, y fue concebido para que las compañías puedan establecer sus bases operativas sin tener que gestionar desde cero la infraestructura necesaria para comenzar a trabajar.

“Es el único parque industrial que tiene red de agua, red eléctrica, fibra óptica, red de cloacas, calles pavimentadas por dos puntas, alumbrado público, seguridad las 24 horas”, detalló el CEO. A esa infraestructura se suman los servicios de media y baja tensión y las condiciones de acceso que, según explicó, apuntan a simplificar la llegada de empresas a la zona.

La seguridad y la disponibilidad de servicios son dos de los atributos que ZLT busca destacar. “Lo que viene a proponer el parque es un lugar sano y seguro, con seguridad jurídica, con escritura, para que todas las empresas que tengan que desarrollarse en la cuenca neuquina encuentren un lugar fácil para poder entrar físicamente a trabajar”, señaló.

El Parque Industrial Vaca Muerta tiene 34 hectáreas, 103 lotes y el 40% de las parcelas vendidas. Cuenta con agua, cloacas, fibra óptica, redes eléctricas, calles pavimentadas, alumbrado público y seguridad las 24 horas.

El empresario hizo hincapié en la importancia de contar con los servicios disponibles y con la documentación de los terrenos. Las empresas que se trasladan desde otros puntos del país necesitan reducir tiempos y costos de instalación, además de contar con un entorno seguro para sus activos y su personal.

El predio se encuentra sobre la Ruta Provincial 17, en la zona industrial de la meseta, en un corredor estratégico para el movimiento de camiones y la logística de Vaca Muerta. Según describió Zavanella, está a aproximadamente un kilómetro de Loma Campana y cerca de la circunvalación de Añelo. También destacó las obras de pavimentación que se desarrollan sobre la ruta.

El parque está orientado, en particular, a empresas que necesitan una base de distribución cercana a las operaciones, sin trasladar toda su estructura productiva a la cuenca. “Entendemos que hay muchas empresas que tienen su centro de producción en sus lugares de origen, lo que buscan en Vaca Muerta es una pisada de distribución de última milla. Para eso, no hay que comprar tierra de más y hay que ser eficientes”, explicó.

Por eso, ZLT diseñó lotes de distintas dimensiones para ajustar la inversión a las necesidades de cada compañía. Las superficies van de 1.350 a 4.350 metros cuadrados. Un lote de 1.350 metros cuadrados permite construir una nave de hasta 1.000 metros cuadrados; los de 2.200 metros cuadrados admiten galpones de hasta 1.500 metros cuadrados, mientras que los de 3.500 metros cuadrados permiten construir naves de hasta 2.700 metros cuadrados.

“Son lotes chicos, entre comillas, pero de mucho rendimiento. ¿Cuánto rinde un lote? Un 70 por ciento. En un 70 por ciento del lote uno puede hacer un galpón”, detalló. La idea es que las empresas destinen su inversión a la superficie efectivamente necesaria para operar, con espacio suficiente para depósitos, distribución y logística.

ZLT proyecta para 2027 un centro de servicios en el parque industrial, un hotel de cadena internacional y un centro corporativo en Álamos. La compañía también desarrolla un club deportivo y Añelo Plaza Shopping, un paseo comercial a cielo abierto.

El parque ya tiene el 40% de los lotes vendidos y, según Zavanella, más de 100 empresas cuentan con la posesión de sus terrenos y comenzaron a construir sus bases operativas. El desarrollo fue ejecutado por etapas desde 2022: las primeras cinco manzanas, recordó, tenían en aquel momento más asfalto que toda la localidad de Añelo.

“Fuimos pioneros en hacer un emprendimiento de calidad de largo plazo, con visión de largo plazo, porque entendíamos en ese momento que Vaca Muerta entraba en el período de maduración”, afirmó. Para el CEO, esa etapa de crecimiento sostenido justificaba invertir en infraestructura y no limitarse a negocios de oportunidad.

El service center: estación de servicio, salud, gastronomía y logística

El próximo paso dentro del parque será el Parque Industrial Vaca Muerta Service Center, un centro de servicios cuya construcción está prevista para 2027. El proyecto apunta a cubrir necesidades cotidianas de las compañías instaladas en el predio y de las que circulan por el corredor de la Ruta 17.

“En el frente del parque, un centro de servicios. Esto es muy importante, le agrega valor, no solamente al lugar donde están las empresas instaladas, sino a toda la operación que viene después”, sostuvo Zavanella.

La propuesta contempla una estación de servicio, servicios financieros, gastronomía, gomería y lavadero de camiones. La empresa también trabaja en la incorporación de seguros y atención primaria de salud. La intención es que los trabajadores y las compañías puedan resolver buena parte de sus necesidades operativas dentro del mismo entorno.

En cuanto a los productos, el centro prevé espacios vinculados con maquinaria, equipamiento de trabajo, ropa de seguridad, supermercado, farmacia y otros comercios orientados a la industria. En servicios, la oferta incluirá salud, seguros, logística y gastronomía.

“De esa manera, quien esté instalado dentro del parque va a tener resuelta buena parte de su actividad y su operación”, explicó el CEO. El centro también estará pensado para atender la demanda de otras empresas que operan en el corredor petrolero, por lo que su alcance no se limitará a las compañías que compraron lotes dentro del predio.

Álamos: viviendas, fútbol, pádel y espacios para capacitar al personal

La propuesta de ZLT también apunta a las condiciones de vida de los trabajadores. Álamos, el complejo residencial que marcó el inicio de la compañía en Añelo, cuenta con tres etapas finalizadas, 170 departamentos y más de 600 residentes vinculados con la actividad petrolera. Entre sus habitantes hay trabajadores de empresas proveedoras de la industria, como Weatherford y otras compañías del sector.

Zavanella explicó que el proyecto nació cuando la firma identificó la necesidad de ofrecer alojamiento de escala y con infraestructura adecuada. “Álamos fue el puntapié inicial de un proyecto de escala para ZLT en la cuenca neuquina”, señaló.

Las primeras 3 etapas del complejo Álamos ya están finalizadas, con más de 160 casas y departamentos entregados y ocupados para unas 600 personas.

El complejo se encuentra sobre la Ruta 17, en el tramo que conecta Añelo con Rincón de los Sauces, y fue concebido con espacios de esparcimiento integrados a las viviendas. El CEO destacó que fue el primer emprendimiento de la localidad en incorporar asfalto, veredas verdes y un área deportiva dentro del mismo proyecto.

El componente recreativo se concentra en Álamos Club, que incluye canchas de fútbol y pádel. ZLT está construyendo además un gimnasio y salones de usos múltiples, pensados tanto para los residentes como para las empresas que necesitan capacitar a sus equipos.

“Álamos Club es el sector deportivo que forma parte de nuestro complejo, y que está orientado fundamentalmente para agregarle valor a aquellas personas y aquellas empresas que quieren que sus recursos humanos puedan desarrollarse más allá de la actividad laboral que tengan”, explicó.

El proyecto contempla también espacios de encuentro, gastronomía y recreación, con un restaurante, un buffet, vestuarios y una piscina. Según Zavanella, la demanda de las propias empresas impulsó la incorporación de salas para formación y capacitación de personal.

En 2027, la compañía prevé avanzar con dos nuevos desarrollos frente al complejo y sobre la Ruta 17: un hotel de cadena internacional y un centro corporativo para reuniones de trabajo, co-working, encuentros privados y firma de contratos.

“Empezamos a ver que las empresas necesitan un lugar para hacer reuniones, para firmar contratos, para tomar reuniones privadas”, contó el CEO. Sobre el hotel, anticipó: “Va a ser el primer hotel de firma internacional que vamos a iniciar la obra en el 2027", dijo, sin mencionar la marca de la cadena. Lo que sí se sabe es que tendrá una 64 habitaciones, 10 oficinas y 4 locales comerciales.

En tanto, el centro corporativo, por su parte, busca ofrecer espacios de trabajo y reunión para las empresas que operan en la localidad, sin que deban trasladarse a otras ciudades para realizar encuentros de negocios.

Añelo Plaza York: un paseo comercial y gastronómico a cielo abierto

El tercer componente de la propuesta es Añelo Plaza Shopping, que Zavanella presentó como el primer centro comercial a cielo abierto de la localidad. El desarrollo busca sumar alternativas para hacer compras, comer, pasear y acceder a servicios, con una oferta que no esté destinada únicamente a los trabajadores, sino también a sus familias. “Ahí ya no nos concentramos solamente en dónde vive la gente, sino en qué es lo que necesita la gente para vivir, para que vengan las familias”, afirmó.

El paseo comercial apunta a reunir propuestas de gastronomía, indumentaria, muebles y otros bienes de consumo. La idea es que los comercios encuentren un espacio para exhibir y vender sus productos, mientras pueden utilizar el parque industrial para depósitos y logística y Álamos como lugar de residencia para sus empleados.

Hoy, se encuentran disponibles 49 unidades de locales distribuidos en 4 sectores, con superficies adaptables de 29 m² a 382 m² diseñadas para albergar diversos rubros como cafeterías, supermercados, indumentaria, co-working, farmacias, librerías, rent car, perfumerías, tecnología, electrodomésticos, gimnasios, restaurantes y ópticas.

Zavanella explicó que el modelo busca conectar las distintas piezas del desarrollo: una compañía puede instalar su base operativa en el parque, alojar a su personal en el complejo residencial y acceder a servicios comerciales y gastronómicos en el centro a cielo abierto. ¿Qué le estamos proponiendo al sector y qué le estamos proponiendo a la ciudad? Un círculo virtuoso, donde no solamente alojamos a la gente, sino que le proveemos bienes y servicios, y le damos un lugar a las empresas para que puedan optimizar su logística”, resumió.

Para el empresario, esa combinación es necesaria para que el crecimiento de la actividad petrolera tenga su correlato en las condiciones de vida de la localidad. La propuesta incluye lugares para vivir, trabajar, capacitarse, hacer deportes, consumir y compartir actividades fuera del horario laboral.

De Añelo a Rincón de los Sauces

ZLT también busca ampliar su presencia en otras zonas vinculadas con Vaca Muerta. Zavanella señaló que la compañía desarrolla proyectos logísticos en Rincón de los Sauces, como parte de una estrategia que considera que las necesidades de las empresas se extenderán más allá de Añelo.

“Estamos pisando Rincón de los Sauces porque entendemos que la cobertura que necesitan las empresas en Vaca Muerta no se va a limitar solamente a la localidad, sino a una mancha que se expande”, afirmó. En esa ciudad, la empresa trabaja en galpones logísticos orientados a acompañar la actividad.

El CEO también repasó la diversificación geográfica y sectorial de ZLT, con proyectos vinculados con minería, logística y desarrollos residenciales y comerciales en provincias como Córdoba, San Juan, Entre Ríos y Mendoza, además de sus operaciones en Uruguay y Estados Unidos.

En Añelo, la agenda de la compañía para 2027 incluye el inicio de la construcción del service center del Parque Industrial Vaca Muerta, el hotel de cadena internacional en Álamos y el centro corporativo Álamos Mini Center. Mientras tanto, las empresas que adquirieron lotes en el parque continúan avanzando con sus bases operativas y el complejo residencial suma infraestructura deportiva y espacios de servicios.