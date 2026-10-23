Desaparición de Nancy Godoy: los abogados de su familia aseguran que la mataron mientras que la Justicia imputa a una vecina por homicidio + Agregar ámbito en









Además, la Fiscalía pediría prisión preventiva para la acusada. El equipo de letrados de la familia adelantó que "podría haber más imputados".

Godoy se desempeña como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal y dejó de comunicarse el 7 de octubre.

El caso de la docente desaparecida Nancy Godoy mantiene en vilo a la provincia de Corrientes. Los abogados de su familia aseguraron que la mataron y la Justicia imputó a la vecina de la mujer Rosa Leguizamón por homicidio simple.

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Godoy desapareció el 7 de octubre, el último día que se comunicó con sus hijos cuando intercambió mensajes por WhatsApp. En esa conversación, le dijo que estaba bien pero cuando uno de los jóvenes respondió, los mensajes dejaron de registrar la confirmación de entrega. Desde entonces, no volvieron a comunicarse con ella.

Desaparición de Nancy Godoy: aseguran que la mataron mientras que la Justicia imputa a una vecina por homicidio Los abogados de sus hijos indicaron que Godoy fue asesinada y que "podría haber más imputados" durante este viernes, confirmó TN. Sobre la imputación de Leguizamón, quien era muy cercana a Godoy, se entiende que estuvo en el momento de la muerte y que su imputación es provisional, es decir que no implica que se agrave, según indicó uno de los abogados de los hijos al medio citado.





"Más adelante puede variar esa imputación, la Fiscalía pide prisión preventiva para Rosa y podrían haber más detenciones porque sigue abierta la investigación", agregó uno de los letrados.

Otro detenido en la causa es el capataz Ireneo Zarza, que cumple funciones en la Estancia El Curupí y está acusado de atacar sexualmente a Nancy. "Creemos que hay más implicados, hay más pruebas", aseguró uno de los hijos a TN.

Durante un allanamiento en el domicilio de Leguizamón, los investigadores secuestraron prendas y calzado que podrían pertenecer a Nancy. Quiénes son los cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. En las últimas horas, la causa sumó dos nuevos detenidos: Zarza y un hombre de apellido Sandoval. Ambos fueron arrestados durante una serie de allanamientos realizados el miércoles por la noche. Sus detenciones se sumaron a las de Rosa Leguizamón, su pareja, Nahuel Rojas, y Ernesto Ezequiel Bordón. Con la imputación de Leguizamón por homicidio simple, la Justicia avanza en la determinación de las responsabilidades de cada uno. Leguizamón fue una de las primeras personas que alertó sobre la desaparición. Sin embargo, quedó bajo sospecha luego de detectarse contradicciones en su relato y en el de su pareja sobre las circunstancias de la ausencia de la maestra. La mujer y Rojas habían sido detenidos por presunto encubrimiento agravado. No obstante, durante un allanamiento en el domicilio de Leguizamón, los investigadores secuestraron prendas y calzado que podrían pertenecer a Nancy: una campera negra y dos alpargatas, cuyo vínculo con la docente debía establecerse mediante reconocimientos y pericias.

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