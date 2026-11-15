Petróleo: los récords de producción de crudo envejecen rápido en Argentina

Pronostican que la producción argentina supere el millón de barriles diarios en el primer trimestre de 2027. Imagen creada con IA

Hace unos años, cuando se hablaba del potencial de Vaca Muerta, el millón de barriles diarios era una referencia de lo que Argentina podía llegar a producir. Incluso sonaba un poco osado. Sin embargo, en septiembre, la producción nacional de petróleo alcanzó un nuevo récord de 972,2 kbbl/d y quedó a menos de 30 kbbl/d de esa marca. El volumen producido aumentó 3,2% frente a agosto y 19,5% respecto del mismo mes del año pasado. El salto volvió a venir de la mano del shale, ya que la producción de crudo no convencional llegó a 700 kbbl/d, un 35,2% más que un año atrás, representando el 72% del total. Ese crecimiento más que compensó la caída del petróleo convencional, que retrocedió 8% interanual hasta 267,9 kbbl/d.

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Para entender cuánto cambió el mapa petrolero argentino, alcanza con mirar a Neuquén. La provincia, donde se concentra el desarrollo de Vaca Muerta, produjo 714,1 kbbl/d en septiembre, un 32,8% más que un año atrás. Es decir, casi tres de cada cuatro barriles del país se produjeron en Neuquén. La comparación con el récord anual de 1998 también ayuda a poner el dato en perspectiva. Ese año, cuando la producción todavía se apoyaba principalmente en yacimientos convencionales, la producción nacional promedió 846,9 kbbl/d. En los primeros nueve meses de 2026, el promedio ya llegó a 909,6 kbbl/d, frente a los 799,3 kbbl/d de todo 2025. Para 2026, estimamos que la producción podría promediar unos 925 kbbl/d.

Crecimiento de la mano del RIGI





Parte del crecimiento que puede venir ya se ve en los proyectos aprobados bajo el RIGI, el régimen que da previsibilidad a inversiones que requieren varios años de perforación y obras de infraestructura. Entre las aprobaciones más recientes figura Bajo del Choique–La Invernada, de Pluspetrol y GyP, que contempla una inversión de US$12.240 millones y apunta a producir alrededor de 100 kbbl/d. También se aprobaron Los Toldos II Este, donde Tecpetrol prevé invertir alrededor de US$6.400 millones para alcanzar un plateau de 70 kbbl/d, y Rincón de Aranda, donde Pampa Energía estima invertir US$4.500 millones para alcanzar un plateau de 45 kbbl/d.

Además, buena parte de las últimas novedades provino del desarrollo de la parte norte de Vaca Muerta. Allí, YPF y Vista presentaron Bajo del Toro ante el RIGI, un desarrollo que reúne dos áreas y contempla una inversión de US$8.729 millones y podría producir unos 80 kbbl/d entre 2033 y 2040. En esa misma zona, YPF anticipó que buscará sumar al régimen La Escalonada y Rincón La Ceniza, con una inversión estimada de US$23.000 millones, y Narambuena, por otros US$12.000 millones. Entre las solicitudes ya presentadas también figuran El Trapial, de Chevron, y Loma La Lata Oil, de YPF. Este último apunta a producir unos 240 kbbl/d a plena escala, con salida exportadora a través de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Ahí entra en juego uno de los principales limitantes que hoy tiene Vaca Muerta: la infraestructura de evacuación. La capacidad para sacar crudo de la cuenca neuquina ronda hoy los 730 kbbl/d y pone un techo al crecimiento de la producción hacia fin de año. El panorama empezará a cambiar en enero de 2027. Estimamos que las primeras etapas de Duplicar Norte y VMOS sumarían unos 400 kbbl/d de capacidad de evacuación, con 220 kbbl/d del primero y 180 kbbl/d del segundo. VMOS, además, le dará al crudo neuquino una nueva salida al Atlántico. El oleoducto conectará Allen con una terminal marítima en Punta Colorada, en Río Negro, desde donde se podrá cargar el petróleo directamente en buques de gran tamaño. Según la presentación a inversores que YPF publicó este mes, la obra tenía un avance cercano al 85% en septiembre. La compañía prevé que la capacidad del oleoducto suba a unos 390 kbbl/d en el segundo trimestre de 2027 y a 550 kbbl/d en el tercero. Con esas obras en marcha, desde PPI proyectamos que la producción argentina supere el millón de barriles diarios en el primer trimestre de 2027 y promedie unos 1,2 millones en el año. Incluso con el Brent entre US$70 y US$75 por barril (un precio más de 20% por debajo de lo que opera hoy en día), ese crecimiento podría traducirse en exportaciones adicionales de entre US$5.700 millones y US$7.000 millones. Más adelante, YPF estima que el país podría superar los 1,5 millones de barriles diarios a partir de 2031. El primer millón ya está cerca. Research PPI