Venezuela aumenta su producción de petróleo y se acerca a un millón de barriles por día + Seguir en









La petrolera estatal venezolana reactivó proyectos clave en su principal región petrolera tras los recortes aplicados a comienzos de año, lo que permitió incrementar el bombeo en unos 100.000 barriles diarios.

A comienzos de este año, un estricto bloqueo estadounidense dejó millones de barriles de crudo exportable sin poder salir del país, lo que generó una acumulación de inventarios y obligó a PDVSA a recortar la producción tanto en sus campos propios como en proyectos compartidos con socios.

La petrolera estatal venezolana PDVSA comenzó a revertir la mayoría de los recortes de producción que había aplicado en sus propios campos y empresas mixtas en la Faja del Orinoco, la principal región petrolera del país, lo que permitió impulsar el bombeo nacional hasta acercarse a un millón de barriles por día (bpd), según fuentes cercanas a las operaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El incremento se produjo luego de que la compañía reactivara proyectos clave durante el último fin de semana, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y caída de su régimen, elevando la producción en la región y contribuyendo a la recuperación del nivel general de extracción de crudo.

La producción en la Faja del Orinoco supera los 500.000 barriles diarios Actualmente, la Faja del Orinoco produce poco más de 500.000 barriles diarios, tras registrar un aumento significativo en varios desarrollos petroleros, indicaron las fuentes. Este volumen representa un incremento de aproximadamente 100.000 barriles diarios en comparación con los niveles registrados a principios de enero.

La recuperación se produce luego de un período de fuertes restricciones operativas que habían obligado a reducir el bombeo en la región.

El impacto de las restricciones obligó a recortar la producción A comienzos de este año, un estricto bloqueo estadounidense dejó millones de barriles de crudo exportable sin poder salir del país, lo que generó una acumulación de inventarios y obligó a PDVSA a recortar la producción tanto en sus campos propios como en proyectos compartidos con socios.

Esta situación afectó directamente la actividad en la Faja del Orinoco, que concentra una parte central de la producción petrolera venezolana. La reciente reactivación de proyectos y la reversión de los recortes permitieron recuperar parte del volumen perdido, elevando la producción en esa región estratégica y acercando el bombeo total del país nuevamente al umbral del millón de barriles diarios.

Temas Petróleo

Venezuela

PDVSA