Cómo fue el operativo militar de EEUU para capturar a Nicolás Maduro

En la madrugada de este sábado, el presidente norteamericano Donald Trump confirmó un "ataque a gran escala" contra Venezuela. Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force.

Venezuela, en estado de alerta máxima tras la confirmación de la captura de Nicolás Maduro.

En un operativo especial, el ejército de Estados Unidos atacó Venezuela y logró capturar al líder del régimen, Nicolás Maduro , y a su esposa, Cilia Flores. Según consignó el diario The New York Times, no se registraron bajas durante el ataque.

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos" , aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que compartirá más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana desde Mar-a-Lago (Florida).

Por el momento, la información confirmada desde Washington es la compartida por Trump acerca de la captura de Maduro y su esposa. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y expulsado del país junto con su esposa", detalló el republicano.

A pesar de que la captura fue realizada más de seis horas atrás, por el momento se desconoce el paradero de Maduro. " Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales. Además, el gobierno de Venezuela dijo que civiles y militares murieron en los ataques , aunque no detallaron cifras.

El ataque fue llevado adelante durante la madrugada de este sábado, con participación. La Casa Blanca no anunciaba una intervención tan directa en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, cuando derrocaron al líder militar Manuel Noriega. Desde su vuelta a la presidencia, Trump aumentó la presión norteamericana sobre conflictos en diferentes latitudes.

Según detalló la CNN, la ubicación de Maduro fue rastreada por la CIA, a la que Trump había autorizado actividades encubiertas dentro de Venezuela hace algunos meses. Si bien por la mañana se desconocía el paradero del líder venezolano, finalmente su captura fue confirmada durante las primeras horas del fin de semana.

El pronunciamiento de Trump se conoció casi cuatro horas después de los ataques denunciados en zonas civiles y militares de Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, de acuerdo con lo informado por el regimen venezolano.

Caracas, específicamente, fue escenario de explosiones, fuertes ruidos y columnas de humo como consecuencia de la operación. Los videos del ataque se volvieron rápidamente virales en las redes sociales.

Según consignó la agencia Reuters, Trump instó a Maduro a abandonar el poder antes de realizar la intervención. Tan solo unos días previos al ataque, el líder del régimen venezolano había analizado la tensión entre ambos países y había llamado entablar conversaciones pacíficas. Tras los últimos contactos, el líder republicano dio luz verde días atrás para capturar a Maduro.

En este escenario, el senador de Utah, Mike Lee, afirmó haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que el mismo le habría asegurado que Maduro fue "arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos". En ese sentido, concluyó: "La acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”.

La caída de Maduro: hubo fuertes explosiones en Caracas y aviones volando a baja altura

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó este sábado a Estados Unidos de haber lanzado ataques con misiles desde helicópteros contra zonas civiles de Caracas y otros puntos del país. Según indicó, las fuerzas venezolanas se encuentran abocadas a determinar si hay víctimas fatales o personas heridas como consecuencia de los bombardeos.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Padrino López calificó la ofensiva como una agresión directa al territorio nacional, definió la operación como un ataque “ruin y cobarde” y denunció que los proyectiles fueron disparados desde el aire.

La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana. Archivo. La vicepresidenta de Maduro exige una "prueba de vida".

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, por su parte, denunció durante la madrugada que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. La declaración se produjo luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara públicamente un ataque contra Venezuela y anunciara la captura de ambos dirigentes.

En un comunicado oficial, el gobierno venezolano habló de una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos tanto en áreas civiles como militares de Caracas y en los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira. Frente a ese escenario, ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

Desde Estados Unidos, fuentes de la Administración consultadas por CBS News señalaron que Trump ordenó ataques contra objetivos dentro de Venezuela, incluidos blancos militares, como parte de una escalada en su estrategia de presión sobre el Gobierno de Maduro. Fox News también confirmó la ofensiva aérea, con especial énfasis en la franja costera de La Guaira, en las inmediaciones del aeropuerto de Maiquetía y en zonas donde se ubicarían activos militares considerados clave por Washington.