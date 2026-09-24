Una automotriz líder proyecta una millonaria inversión para automatizar sus fábricas con robots + Agregar ámbito en









La escasez de mano de obra acelera la llegada de unidades autónomas y androides a las líneas de producción a partir de 2028.

Los robots empiezan a ganar terreno en la industria automotriz

La escasez de mano de obra y la necesidad de optimizar procesos están acelerando una transformación radical en las cadenas de montaje globales de la industria automotriz.

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En este contexto, la compañía japonesa Toyota Motor contempla destinar cerca de 6.400 millones de dólares anuales a partir de 2028 para modernizar y robotizar sus instalaciones productivas, incluyendo las operaciones de sus filiales y proveedores estratégicos.

Según datos compartidos por la firma con sus inversores, la estrategia prevé la implementación de aproximadamente 400.000 robots. La renovación abarca tanto la sustitución de maquinaria tradicional como la integración de sistemas logísticos autónomos y robots humanoides capaces de operar en entornos colaborativos junto al personal operativo para el movimiento de insumos y el ensamblaje de componentes.

La compañía japonesa Toyota Motor contempla destinar cerca de 6.400 millones de dólares anuales a partir de 2028 para modernizar y robotizar sus instalaciones productivas, incluyendo las operaciones de sus filiales y proveedores estratégicos. Una tendencia global que suma a competidores de peso El plan proyectado por la firma nipona se alinea con las iniciativas de otros actores de peso de la industria automotriz que buscan convertir a la robótica en un eje central de sus operaciones:

Despliegue de robots humanoides: Hyundai Motor Group , propietario de Boston Dynamics , planea integrar al androide Atlas en su planta Metaplant America en Georgia a partir de 2028 para tareas de secuenciación y clasificación de piezas.

Manufactura de robots a gran escala: La compañía surcoreana apunta a ensamblar hasta 30.000 unidades robóticas al año desde 2028 para abastecer a sus propios centros industriales y comercializar la tecnología.

Optimización de costos: La automatización logística e industrial busca reducir tiempos de inactividad, amortiguar la falta de personal calificado y unificar estándares de precisión globales. Flexibilidad en los desembolsos e impacto futuro Desde la dirección del grupo japonés aclararon que las estimaciones presentadas responden a proyecciones estratégicas sujetas a ajustes y no a compromisos financieros cerrados. Sin embargo, la magnitud del volumen de unidades requeridas consolida a las plantas automotrices como el principal escenario para el despliegue de la inteligencia artificial aplicada y la robótica de última generación a escala masiva.