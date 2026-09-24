Liam Gallagher reveló que la gira 2027 de Oasis no es una despedida "pero podría ser la última"

Los iconos del britpop de Manchester volverán al ruedo el año que viene para ofrecer conciertos en estadios de todo el Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Estados Unidos.

Liam Gallagher aseguró que si bien los próximos conciertos de Oasis Live '27 no pretenden ser parte de una "gira de despedida", igualmente podrían ser parte de "la última vez" que salgan de gira.

Los iconos del britpop de Manchester volverán al ruedo el año que viene para ofrecer conciertos en estadios de todo el Reino Unido, Irlanda, Europa continental y Estados Unidos, tras su gira de reunión Live '25 que los trajo a la Argentina.

Liam y Noel Gallagher ya habían confirmado cinco noches en el Celtic Park de Glasgow, una serie de 11 conciertos en el Etihad Stadium de Manchester, sede de su querido Manchester City FC, un par de conciertos en el castillo de Slane en Irlanda y un regreso de cuatro noches a Knebworth.

Debido a la demanda sin precedentes de entradas, han añadido más fechas a la gira, incluyendo dos actuaciones adicionales en Knebworth los días 25 y 26 de septiembre.

Liam habló sobre lo que le depara el futuro a la banda una vez que finalicen las fechas de la gira de 2027, diciendo que, si bien no es una "gira de despedida", aún podría ser su última serie de conciertos.

En X/Twitter, el vocalista respondió a un fan que aparentemente se había resignado a la idea de que tal vez no tuviera la "suerte" de conseguir entradas para Live '27, y que estaría "contento" por aquellos que sí las consiguieran.

“Esta podría ser la última vez, así que participen”, respondió Liam en un tuit que luego borró, antes de añadir: “No es una gira de despedida, pero aún así podría ser la última”.

It isn’t a farewell tour but it still could be our last — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 23, 2026

Esa incertidumbre sobre la posibilidad de que haya más conciertos después de Live '27 se hace eco de lo que Noel dijo en una entrevista con TalkSPORT cuando se anunció la gira. Durante la entrevista, el presentador le preguntó si se imaginaba haciendo algo más como parte de Oasis una vez que terminaran las nuevas fechas, a lo que respondió sin rodeos: "No lo sé".