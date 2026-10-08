YPF acordó comprar el 25% restante de YPF Luz por u$s430 millones

La petrolera adquirirá las acciones de BNR Power Investments y podrá consolidar los resultados de su filial eléctrica. La operación todavía debe cumplir las condiciones previstas para su cierre.

YPF acordó comprar por u$s430 millones la participación de BNR Power Investments B.V. en YPF Luz , una operación que le permitirá alcanzar el control del 100% del capital de la generadora eléctrica. La adquisición fue aprobada este jueves por el Directorio de la petrolera.

El acuerdo comprende el 24,99% de las acciones de YPF Energía Eléctrica S.A. , nombre societario de YPF Luz. Según informó la compañía, la transacción todavía debe cumplir las condiciones habituales para su cierre. Una vez completada, YPF podrá consolidar los resultados de la firma.

El presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín , sostuvo que la compra permitirá acelerar el crecimiento de la generadora y ampliar sus capacidades, manteniendo su especialización en el negocio eléctrico.

“YPF continúa creciendo para convertirse en una compañía energética de clase mundial y esta operación es un paso más en ese camino ”, afirmó.

YPF Luz cuenta con 3,8 GW de capacidad instalada y operaciones en ocho provincias . Su generación equivale a aproximadamente el 10% de la energía eléctrica abastecida en la Argentina , de acuerdo con los datos difundidos por la empresa.

La compañía tiene una cartera diversificada de activos y clientes, además de participación en el mercado de energías renovables. En los doce meses finalizados en junio de 2026 registró un EBITDA de u$s479 millones, indicador que mide el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

YPF creó la generadora en 2013, con el objetivo de desarrollar una empresa especializada en electricidad que complementara su actividad energética.

En 2018 se incorporó General Electric como accionista para acompañar su expansión. Esa participación continuó bajo GE Vernova, luego de su separación de General Electric en 2024, a través de BNR. Con la compra anunciada, YPF busca integrar la totalidad del capital de una compañía que, desde su creación, amplió su capacidad de generación y su presencia en el país.