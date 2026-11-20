La distribuidora eléctrica explicó que la compra de las acciones de YPF por u$s780 millones aún no se concretó y que la administración de la compañía gasífera continúa a cargo de sus actuales autoridades.

La operación entre YPF y Edenor fue acordada el 10 de agosto pasado por un monto de u$s780 millones.

Edenor aclaró que todavía no tomó el control de MetroGAS , luego de la explosión ocurrida el pasado 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en instalaciones de la red de distribución de gas natural. La compañía explicó que la operación de compraventa acordada con YPF aún no se concretó y que, por lo tanto, no participa en la administración ni en las operaciones de la distribuidora gasífera.

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A través de un comunicado, la empresa señaló que "la operación de compraventa por la cual YPF S.A. transferirá a Edenor su participación en MetroGAS S.A. aún no se ha concretado" .

En ese sentido, precisó que "Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades" .

La aclaración se produjo después del incidente registrado en Remedios de Escalada, cuando una máquina tunelera dañó una cañería de la red de distribución y provocó un escape de gas. Durante las tareas de reparación se produjo una explosión, cuyas causas permanecen bajo investigación.

En su comunicado, Edenor lamentó el fallecimiento de dos personas , expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su acompañamiento a los heridos.

Los detalles de la compra de MetroGAS

La operación entre YPF y Edenor fue acordada el 10 de agosto pasado por un monto de u$s780 millones. El acuerdo contempla la transferencia del 70% del capital social de MetroGAS y del 5% de Metroenergía, participaciones que actualmente pertenecen a la petrolera.

La transacción forma parte de la estrategia de YPF de reorganizar su cartera de activos y concentrar sus inversiones en sus principales negocios. Con la venta, la petrolera se desprenderá de la totalidad de sus participaciones accionarias en ambas compañías.

Sin embargo, el cierre de la compraventa está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

De esta manera, mientras no se complete la transferencia accionaria, MetroGAS continuará bajo la administración de sus actuales autoridades.

La investigación por la explosión

Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informó que inició de oficio los peritajes técnicos para esclarecer las circunstancias de la explosión.

El organismo solicitó a MetroGAS información sobre las tareas que se realizaban en el lugar, los planos de la red, los antecedentes de incidentes y los procedimientos de seguridad aplicados durante los trabajos.

Según informó el regulador, los resultados de las actuaciones permitirán determinar las responsabilidades correspondientes y quedarán a disposición de la Justicia.