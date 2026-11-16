El vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF reemplaza a Carlos Ormachea, de Tecpetrol, al frente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. La nueva conducción buscará impulsar la competitividad, la infraestructura y las condiciones para ampliar el crecimiento energético argentino.

Como repite Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, Lisandro Deleonardis es el "creador e impulsor" del Instituto Vaca Muerta﻿.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) renovó su Comisión Directiva y designó a Lisandro Deleonardis , vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF , como nuevo presidente de la entidad. La decisión se formalizó el lunes 16 de noviembre, durante la Asamblea Ordinaria de socios, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el estatuto de la institución.

Deleonardis -apodado Licu-, que hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente segundo, asumió en reemplazo de Carlos Ormachea , chairman de Tecpetrol, quien estuvo al frente de la Cámara desde mayo de 2023. La CEPH reconoció y agradeció su gestión, dedicación y aporte durante el período en el que condujo la entidad.

La nueva Comisión Directiva quedó integrada por representantes de las principales compañías de la industria hidrocarburífera. Juan Martín Bulgheroni , de Pan American Energy, ocupará la Vicepresidencia primera; Manuel Aguirre , de Vista Energy, estará al frente de la Vicepresidencia segunda, y Matías Szapiro , de Pluspetrol, asumirá como vicepresidente tercero.

La Secretaría General quedó a cargo de Tecpetrol, mientras que Total Austral ocupará la Prosecretaría. Pampa Energía tendrá la Tesorería y Chevron, la Protesorería. Las vocalías titulares corresponderán a Shell, CAPSA, Phoenix, Harbour Energy, PCR, CGC y GeoPark. En tanto, Pecom tendrá a su cargo la Revisoría de Cuentas.

La renovación de autoridades se produce en un momento de expansión de la actividad hidrocarburífera argentina, impulsada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta y las perspectivas de crecimiento de la producción y las exportaciones de petróleo y gas.

En ese contexto, la Cámara planteó como prioridad sostener el crecimiento del sector y posicionar a la Argentina como un proveedor de energía confiable para el mundo. Para avanzar en ese objetivo, buscará promover condiciones que favorezcan las inversiones, con reglas claras y estables, mayor infraestructura y competitividad.

La entidad también señaló que ese proceso deberá desarrollarse con criterios de seguridad y respeto por las comunidades y el medio ambiente, y anticipó que continuará trabajando para construir consensos con los distintos actores vinculados a la actividad.

La trayectoria de Lisandro Deleonardis

El nuevo presidente de la CEPH ocupa la vicepresidencia de Asuntos Públicos de YPF desde diciembre de 2023. Antes de incorporarse a la petrolera estatal, desarrolló una extensa carrera en la Organización Techint, donde trabajó entre 1993 y 2023 y ocupó posiciones de conducción tanto en la Argentina como en el exterior. Es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y cuenta con una especialización en Negociaciones Internacionales de la Florida International University. Además, cuenta con experiencia en representación gremial empresaria en cámaras vinculadas con los sectores industrial y energético.

Como repite Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, Deleonardis es el "creador e impulsor" del Instituto Vaca Muerta, el centro educativo destinado a capacitar a los trabajadores que demandará el crecimiento del principal polo hidrocarburífero del país.

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, y Lisandro Deleonardis, presidente del Instituto Vaca Muerta y vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF.

La oferta académica inicial contempla siete trayectos de formación vinculados directamente con las operaciones en yacimientos. Entre las áreas de capacitación se encuentran perforación, fractura hidráulica, instrumentación, producción, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y seguridad operativa. Cada uno de estos programas tendrá una duración aproximada de cuatro meses y estará orientado a brindar formación práctica para el trabajo en campo.

El proyecto forma parte de una iniciativa conjunta de empresas del sector energético, que buscan fortalecer la formación de recursos humanos en áreas críticas para la actividad petrolera. Según explicó Marín, la capacitación es una condición indispensable para sostener el crecimiento del complejo energético. Quien firmó todos los acuerdos con las petroleras fue Deleonardis.

La capacidad del instituto permitirá capacitar entre 2000 y 3000 trabajadores por año, una cifra que busca acompañar la creciente demanda de mano de obra calificada que genera el desarrollo del shale argentino.