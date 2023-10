La historia de Tronador, el primer vehículo electro-solar de La Matanza

Periodista: ¿Cómo fue la experiencia de la construcción de Tronador?

Carlos Guga: La creación de Tronador me ha llevado a experimentar una montaña rusa de emociones. Desde las alegrías y éxitos más grandes hasta los fracasos y contratiempos más desalentadores. Sin embargo tenía un objetivo y a pesar de todos los obstáculos había que seguir. Siempre encontraba una solución… y eso a la vez me daba la fuerza para continuar. Porque para mi nunca se trató solo de Tronador o de un logro personal. Siempre me movió la necesidad de construir algo y que ese algo sea también un punto de partida para otros… para enseñar… porque ese también es el sueño y la razón de ser docente, … esa visión hacia el futuro. Hasta el día de hoy me sigue moviendo ese objetivo, educar, ayudar a concientizar acerca de la importancia que tiene el desarrollo, en muchos sentidos. El desarrollo de la Movilidad Eléctrica en la Argentina, pero también me inspiré en otras cosas cómo ver el vehículo diésel de mí padre, que contaminaba tanto, jamás funcionaba bien en invierno y era muy ruidoso. Debía haber una solución a esas problemáticas. Y me decidí y empecé. Con el apoyo de mi madre, y una negociación también desafiante (más risas)… pude utilizar el living de la casa para comenzar a diseñar y armar… prometí mantener todo impecable… también poder utilizar el frente de la casa, la vereda, para improvisar una cabina de pintura de ser necesario".

image.png

Periodista: ¿Te fue fácil obtener los elementos y partes de un prototipo de estas características?

Carlos Guga: Habiendo conseguido donde construirlo, ahora debía conseguir los distintos materiales que faltaban, al precio más bajo posible o en donación. El señor Rietti, me cedió a préstamo el panel solar fotovoltáico y un motor eléctrico de corriente continua. Lo cual ya era muchísimo porque las baterías y el resto de la tecnología que se conseguía en esa época en nuestro país para construir un vehículo solar/eléctrico eran o muy básicas o extremadamente caras para mí. Resulta increíble la actitud de la gente que escucha sobre un proyecto de estas características. Algunos se muestran incrédulos o indiferentes, otros te toman por 'loco' o por 'genio', pero…la belleza de esto es que muchos te apoyan y desean ayudar y participar con lo que puedan".

image.png Auto. Sola. La creación de su modelo eléctrico, que llevó el nombre de "Tronador", en homenaje al Cerro homónimo que había visitado en 1986. Archivo Carlos Puga

En octubre de 1988, Tronador, el primer vehículo solar de La Matanza y Zona Oeste, estuvo listo para rodar y competir. Tronador se diferenciaba por su diseño más ágil, liviano y pequeño, aprovechaba mejor la energía eléctrica, además utilizaba la energía solar para su recarga de baterías. Su autonomía era de 2 horas y media de uso continuo y su velocidad máxima alcanzaba los 40 km/h, lo cual era sorprendente y un desafío para la época.

image.png

Después de esa primera competencia organizada por Rietti, donde se demostró que Tronador funcionaba bien, la historia continuó. En 1989, todos los vehículos que habían participado fueron exhibidos en una "Exposición a Cielo Abierto" en la Sede Central del "Automóvil Club Argentino" (A.C.A.). También se realizó una competencia, menos numerosa, con los autos que demostraron las cualidades técnicas y funcionales necesarias.

En 1990 se realizó la "La Feria de los Inventos" en el ex Centro Municipal de Exposiciones de Av. Figueroa Alcorta. Ahí los vehículos eléctricos tuvieron un stand y pudieron mostrarse tanto en el playón como en la calle. Se organizó una nueva competencia con presencia de los grandes medios de comunicación que hicieron reportajes y la sociedad argentina pudo ver las posibilidades de la movilidad eléctrica. También en este mismo año Tronador participó del "Tour del Sol Argentina 1990", que fue el primer evento solar de Latinoamérica y de la “EXPOMOVIL 1990” en el predio de La Rural.

Ya en el año 1991, la Fundación URBE, con apoyo de Canal 13 y varios artistas, entre ellos el cantante Sylvestre, Paula Martínez, Horacio Fontova, etc, organizan el "Primer Rally Ecológico de la Ciudad de Buenos Aires". Tronador, conducido por Sylvestre, que además ya era un ex-piloto de kartings, logra cruzar primero la meta aunque posteriormente se lo oficializó en segundo lugar debido a detalles técnicos y reglamentarios.

En 1996, Puga viaja a Australia para ver el World Solar Challenge, una competencia de autos solares de 3000 km de recorrido, siendo el primer argentino en presenciar este evento. Ahí entabló una amistad que aún perdura con Hans Tholstrup, creador del WSC. A su regreso a Buenos Aires, volvió lleno de experiencias y entusiasmo, con la idea de construir un nuevo vehículo solar para participar en el WSC'98, buscó sponsor para solventar los costos, pero lamentablemente su esfuerzo resultó sencillamente infructuoso.

El 4 de marzo de 1999 Puga invita a Hans Tholstrup a realizar la primera conferencia sobre electromovilidad en Latinoamérica. La misma se llevó a cabo en la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, donde se explicó las ventajas técnicas, educativas y comerciales de construir un auto solar argentino para el próximo WSC. La iniciativa tuvo buena asistencia de público y gran repercusión pero a pesar de todo no se pudo conseguir la financiación que permitiera colocar a la Argentina en esa exposición internacional.

El 4 de enero de 2023, en su tercera visita a nuestro país, Hans Tholstrup es nombrado "Socio de Honor" por parte de AAVEA, Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, de la cual el profesor Carlos Puga es miembro desde el año 2020.

Hasta el día de hoy ningún argentino ha podido participar en el WSC, siendo para Carlos Puga un sueño que aún no se ha cumplido no solo a nivel personal sino como posibilidad para nuestra nación de demostrar las capacidades técnicas y productivas que realmente tiene.

Periodista: ¿Cómo ves hoy a la Argentina de cara a un futuro con movilidad sustentable?

Carlos Guga: La electromovilidad en Argentina, tiene muchos adeptos y empresas vinculadas al sector. Pero falta una regulación (LEY DE ELECTROMOVILIDAD), la cual fue presentada hace 10 años por AAVEA (Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos), previendo su necesidad inmediata para que las industrias tengan un panorama claro para invertir en el sector.

image.png El profesor Carlos Puga es además, Proyectista en Energía Solar (CENSOLAR / España 1993) , Lic. en Comercio Internacional (UNLaM 2002) y Magíster en Gestión de Proyectos Educativos (UCAECE 2020). Archivo Carlos Puga

A pesar de los obstáculos, como docente, soy optimista y confío en que la ley finalmente será aprobada, lo que brindará oportunidades para el trabajo, la educación y las herramientas necesarias para disfrutar de un futuro sostenible con electromovilidad en Argentina.

Aún así, hay varias empresas que invierten. Una de ellas es CVA (Control Vehicular Argentino), que junto al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), creó y homologó internacionalmente el Primer Laboratorio Móvil de VTV para autos eléctricos. También empresas como Sero Electric de Castelar, Volt Motors de Córdoba, CORADIR Movilidad Eléctrica (TITO) de San Luis, y otras están desarrollando EV CARS de categoría L6 - L7. Muchos son aptos para calles y avenidas, pero no para rutas y autopistas, según la legislación argentina actual.