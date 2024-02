5 documentales sobre música para disfrutar en Netflix

Son cinco documentales dónde veras a artistas cómo Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Keith Richads, Taylor Swift, George Michael y más cómo nunca los viste.

La Gran Noche del Pop

La Gran Noche del Pop

"En enero de 1985, las más grandes estrellas de la música se reunieron para grabar 'We Are the World'. Este documental revela el detrás de cámaras del evento histórico", narra la sinopsis oficial.