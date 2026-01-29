"El cautivo", un film que narra peripecias y amoríos (presuntos) de Cervantes en Argel Por Paraná Sendrós + Seguir en









Sin escándalo pero con polémica, el film mezcla hechos reales del cautiverio del escritor con una lectura audaz y discutible, que reabre el debate entre fidelidad histórica, ficción y creencias que muchos podrían tomar por verdades ocultas.

"El cautivo" puede verse por Netflix.

En otros tiempos, si a alguien se le hubiera ocurrido decir que don Miguel de Cervantes Saavedra, numen de las letras castellanas, era homosexual, inmediatamente lo expulsaban de España, o, peor aún, lo enviaban al Sahara Español con los sangrientos moros del Generalísimo. Pero ahora Alejandro Amenábar hizo “El cautivo”, que puede verse en medio mundo (aquí a través de Netflix) y donde el joven Cervantes se convierte en el mancebo favorito del mandamás de Argel, y no pasa nada.

Ya nadie se ofende, ni siquiera los cervantistas, que, cuanto mucho, recuerdan la absoluta falta de pruebas al respecto y mencionan las varias mujeres que sazonaron su vida. “Ahora filmarán una donde García Lorca es mujeriego”, bromeó uno de ellos. Pero advierten que mucha gente puede creer que Amenábar y su coguionista Alejandro Hernández están contando “lo que hasta ahora se había callado”. Hay gente así.

El Cautivo _ Tráiler Oficial _ Netflix España Como es sabido, en 1575, navegando por el Mediterráneo, el barco en que viajaba Cervantes cayó en manos de los piratas berberiscos. Argel era entonces un puerto de piratas bajo la bandera del Imperio Turco. Allí los infelices que caían en sus manos eran vendidos como esclavos. Pero algunos quedaban simplemente presos, a la espera de un rescate en dinero que podía tardar años en llegar, si es que alguna vez llegaba. ¿Cómo salir de ese infierno? Una posibilidad era renegando de la fe cristiana. Argel estaba llena de renegados convertidos en sirvientes, y alguno que otro en comerciante. O en soldado. Ulút Hasán Bajá, el refinado y sádico señor de señores que gobernaba Argel, fue alguna vez un simple marinero veneciano de nombre Andrea Celeste. Se cambió de bando e hizo carrera.

Según la película, este hombre se interesó en el joven Cervantes primero como narrador de historias. Quería que alguien lo entretuviera con cuentos y lecturas. Y como una cosa lleva a la otra, pasó lo anunciado y al final cada uno era cautivo del otro. Repitamos, esto según Amenábar, que así regresa al cine, con una obra discutible por varias razones, pero entretenida (la anterior, “Mientras dure la guerra”, 2019, sobre Unamuno, estaba más ceñida a la verdad histórica).

Un dato de interés, acá figuran cinco personajes que realmente existieron: el escritor, el mandamás, los religiosos Antonio de Sosa y Juan Blanco de Paz, que también estaban presos, y un verdadero Quijote, fray Juan Gil, que una vez al año llegaba desde Madrid con los rescates.

el-cautivo-netflix Este fray Juan Gil viajaba con otro cura cargando las bolsas, y Amenábar los presenta al trasluz iguales a don Alonso Quijano y Sancho Panza. Por el contrario, el cura Blanco de Paz, pese a tan beatífico nombre, era comisario de la Santa Inquisición y cuando pudo volver elevó un informe contra sus propios compañeros en desgracia, informe que, por suerte, los demás inquisidores desdeñaron. Y Antonio de Sosa, teólogo portugués (aunque la película lo muestre como español puro), viajó después por tierra mora y escribió una interesante “Topografía e Historia general de Argel”, donde hay un capítulo sobrecogedor dedicado a todo lo que le tocó presenciar y soportar en cautiverio. Como si esos padecimientos fueran pocos, en su vejez le tocó ser acusado por un amor de juventud, fruto del cual tuvo un hijo al cual hacía pasar por su sobrino. Llevado el caso a las altas esferas, el Papa lo perdonó y el hombre murió en paz. Ahora les toca a los cervantistas perdonar al director Amenábar. “El cautivo” (España-Italia, 2025); Dir: Alejandro Amenábar; Int.: Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán, Fernando Tejero, José Manuel Poga.

