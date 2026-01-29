Ólafur Darri Ólafsson interpretará a Thor en la serie "God Of War" de Prime Video + Seguir en









Ólafsson se une al protagonista de la serie previamente anunciado, Ryan Hurst, quien interpretará a Kratos.

Ólafsson será Thor en la serie basada en el popular videojuego.

La serie God of War de Prime Video ha encontrado a su Thor. Ólafur Darri Ólafsson (Severance, La vida secreta de Walter Mitty) se ha unido al elenco de la adaptación televisiva de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios del videojuego de PlayStation con temática de mitología antigua del mismo nombre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Thor es el Dios del Trueno, un hombre imponente que ha resistido numerosas batallas a lo largo de su vida, pero cuyas acciones en una guerra librada hace mucho tiempo ahora lo atormentan. Antaño leal soldado de Asgard y mano derecha de su padre, Thor es ahora solo una sombra de lo que fue, ahogado en alcohol e intentando no pensar en el precio que pagó. Mantener a su esposa e hijos a distancia solo ha profundizado su aislamiento, pero el poder (y el peligro) del Dios del Trueno sigue ahí, bajo la superficie.

Qué se sabe hasta ahora de God of War Ólafsson se une al protagonista de la serie previamente anunciado, Ryan Hurst, quien interpretará a Kratos y anteriormente interpretó a Thor en God of War Ragnarök para PlayStation. Por su actuación, fue nominado a un premio BAFTA.

Del guionista, showrunner y productor ejecutivo Ronald D. Moore (Outlander, Para toda la humanidad), God of War sigue a Kratos, padre e hijo, y Atreus, de 10 años, en su viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A lo largo de sus aventuras, Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñar a su padre a ser un mejor ser humano.

El reparto también incluye a Teresa Palmer como Phoebe/Sif, la esposa de Thor y diosa de la familia, y Max Parker como Heimdall, el vigilante de Asgard y uno de los hijos de Odín.

God of War es una coproducción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios en asociación con PlayStation Productions y Tall Ship Productions.