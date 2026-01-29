Prime Video sorprendió con una mini serie de suspenso de solo 6 capítulos y es la más vista de la plataforma + Seguir en









Una nueva serie de Prime Video se metió entre lo más visto gracias a una historia cargada de tensión, secretos y giros inesperados.

Una miniserie de Prime Video se apoya en el suspenso con capítulos pensados para ver de corrido sin soltar la tensión. Prime video

El suspenso volvió a ganar terreno entre las películas y series más consumidas del streaming, con historias breves que apuestan a la tensión constante y a giros inesperados. En ese contexto, Prime Video sumó una producción compacta que se apoya en el clima paranoico y en secretos que se revelan de a poco.

Con apenas seis episodios, la propuesta se instaló rápidamente entre lo más visto de la plataforma. El relato combina crimen, poder y desconfianza, y encuentra su mayor fortaleza en un personaje central que queda atrapado en una situación límite de la que resulta difícil escapar.

el-robo-02 Seis capítulos que sostienen la tensión con un robo como punto de partida y un clima de desconfianza constante. Prime Video De qué trata El Robo, la nueva serie de Prime Video El Robo parte de una situación directa: un grupo de delincuentes irrumpe en una empresa que administra fondos de pensiones y obliga a dos empleados a realizar una transferencia millonaria. Entre ellos está Zara, una trabajadora subestimada que pasa, en cuestión de horas, a quedar bajo la lupa de todos.

Aunque la policía sospecha de ella desde el comienzo, la historia deja claro que el asalto es solo la superficie de algo más complejo. A medida que avanzan los episodios, aparecen intereses cruzados, maniobras de poder y la participación de organismos de inteligencia, que empujan la trama hacia un terreno cada vez más oscuro.

