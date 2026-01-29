El suspenso volvió a ganar terreno entre las películas y series más consumidas del streaming, con historias breves que apuestan a la tensión constante y a giros inesperados. En ese contexto, Prime Video sumó una producción compacta que se apoya en el clima paranoico y en secretos que se revelan de a poco.
Prime Video sorprendió con una mini serie de suspenso de solo 6 capítulos y es la más vista de la plataforma
Una nueva serie de Prime Video se metió entre lo más visto gracias a una historia cargada de tensión, secretos y giros inesperados.
-
Ólafur Darri Ólafsson interpretará a Thor en la serie "God Of War" de Prime Video
-
La nueva película de Prime Video donde dos hermanos enfrentan a una de las mafias más peligrosas del mundo
Con apenas seis episodios, la propuesta se instaló rápidamente entre lo más visto de la plataforma. El relato combina crimen, poder y desconfianza, y encuentra su mayor fortaleza en un personaje central que queda atrapado en una situación límite de la que resulta difícil escapar.
De qué trata El Robo, la nueva serie de Prime Video
El Robo parte de una situación directa: un grupo de delincuentes irrumpe en una empresa que administra fondos de pensiones y obliga a dos empleados a realizar una transferencia millonaria. Entre ellos está Zara, una trabajadora subestimada que pasa, en cuestión de horas, a quedar bajo la lupa de todos.
Aunque la policía sospecha de ella desde el comienzo, la historia deja claro que el asalto es solo la superficie de algo más complejo. A medida que avanzan los episodios, aparecen intereses cruzados, maniobras de poder y la participación de organismos de inteligencia, que empujan la trama hacia un terreno cada vez más oscuro.
Prime Video: tráiler de El Robo
Prime Video: elenco de El Robo
-
Sophie Turner
Jacob Fortune-Lloyd
Archie Madekwe
- Temas
- Prime Video
- Series
Dejá tu comentario