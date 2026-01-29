SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de enero 2026 - 15:54

HBO presentó el primer tráiler de su nueva miniserie "DTF St. Louis"

La miniserie está protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini.

La serie llega a HBO y HBO Max el 1 de marzo.&nbsp;

La miniserie Original de HBO DTF St. Louis, creada por Steven Conrad (Patriot), se estrena el domingo 1 de marzo a las 9 p.m. ET/PT por HBO y estará disponible en streaming en HBO Max.

La producción consta de siete episodios, que se estrenarán semanalmente hasta el episodio final el domingo 12 de abril a las 8 p.m. ET/PT, previo al estreno de la tercera temporada de Euphoria.

De qué trata DTF St. Louis

DTF St. Louis sigue a tres adultos atrapados en el desencanto y la insatisfacción propios de la mediana edad, cuya relación deriva en un triángulo amoroso marcado por el deseo y una serie de malas decisiones. Lo que comienza como una historia íntima y cotidiana se transforma en una cadena de acontecimientos que conduce a un final inesperado.

La miniserie está protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, junto a Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti.

Steven Conrad se desempeña como guionista, director y showrunner del proyecto.

Los productores ejecutivos incluyen a Steven Conrad, Jason Bateman y David Harbour; Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch por Escape Artists; Molly Allen; Bruce Terris; Michael Nelson; Michael Costigan por Aggregate Films (de Jason Bateman); KC Wenson por Bravo Axolotl; Jennifer Scher por Elephant Pictures; James Lasdun; y MGM Television.

