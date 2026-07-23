A pesar del pedido de disculpas, cancelan un show tributo a Rosalía en Córdoba + Agregar ámbito en









El show Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico estaba previsto para este viernes 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba.

A días de la visita de Rosalía a la Argentina surge una nueva polémica. Reuters

En medio del enojo de los fanáticos argentinos de Rosalía luego de que esta se sumara a una "campaña anti-Argentina" en redes sociales, y pese al pedido de disculpas, una productora se vio obligada a cancelar un evento relacionado con la cantante por temor a represalias.

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El show Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico estaba previsto para este viernes 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba. El espectáculo recorría la trayectoria musical de la artista a lo largo de los años.

Suspendieron un show tributo de Rosalía en Córdoba La decisión de suspender el evento homenaje a Rosalía fue de manera conjunta por la productora Impacto Producciones y la institución cultural ante la llegada de mensajes de hostigamiento en las redes sociales y el tenso clima generado por el accionar de la cantante en los últimos días.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la productora confirmó la cancelación del espectáculo pese a los meses de planificación que llevó el mismo, e intentó aclarar que no hay un vínculo cercano con la artista, sino que se trataba de un show creado desde la admiración a sus obras.

"En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo", señalaron.

Ante las miles de críticas hacia Rosalía, la productora dijo entender de dónde viene el enojo: "También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción". En declaraciones a la prensa, el director del museo, Piky Sánchez, lamentó la situación y explicó que el ciclo cultural tiene como propósito principal la difusión de propuestas artísticas alternativas. En la misma línea, destacó el trabajo de los músicos y técnicos locales, quienes llevaban meses ensayando para la puesta en escena, pero prefirió resguardar la seguridad de los participantes ante posibles incidentes.

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