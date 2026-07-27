De qué murió Claudio Fernández, actor y jurado de los Premios Hugo

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento del artista y destacó su extensa trayectoria dentro de la escena nacional.

Murió Claudio Fernández a los 53 años tras sufrir un paro cardíaco, según informó la Asociación Argentina de Actores al confirmar la noticia de su fallecimiento .

El actor, director y gestor cultural dejó una importante trayectoria dentro del teatro argentino, donde se destacó también como jurado de los Premios Hugo .

Claudio Gabriel Fernández nació el 27 de octubre de 1972 en Tandil , provincia de Buenos Aires. Su formación comenzó en la Escuela Municipal de Teatro de su ciudad natal, donde obtuvo el título de actor y comunicador teatral.

Luego continuó su preparación en el Instituto Superior de Teatro de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ( UNICEN ). Más adelante viajó a Buenos Aires para continuar sus estudios en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático , actualmente integrado a la Universidad Nacional de las Artes ( UNA ).

A lo largo de su carrera, buscó una formación amplia que excediera la actuación. Se perfeccionó con reconocidos referentes del teatro argentino como Rubén Szuchmacher , Patricia Gilmour, Paco Redondo, Luis Roffman, Miguel Ángel Santín , Luis Agustoni y Ana María Campoy .

Además, incorporó conocimientos en distintas áreas relacionadas con el escenario, como dirección de actores, puesta en escena, maquillaje, canto y vocalización, danza (incluyendo tango, folklore, ritmos latinos y jazz), teatro callejero, radioteatro, iluminación y títeres.

También se formó en cinematografía en la Escuela de Cinematografía de la UNICEN y amplió sus conocimientos en producción audiovisual en la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Dentro de su trayectoria, uno de los roles que marcó su reconocimiento en el ambiente artístico fue su participación como jurado de los Premios Hugo, uno de los principales reconocimientos del teatro musical argentino.

Fernández dejó su marca como creador. Junto con la escritora Susana Maya fue coautor de la obra infantil "La quena de cristal". A su vez, fue socio fundador del Centro Cultural El Errante, ubicado en Haedo, donde impulsó propuestas culturales y espacios de encuentro para artistas y la comunidad.

Mientras era presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Municipal de Teatro de Tandil, organizó junto con la UNICEN el Primer Encuentro Nacional de Historia y Folklore en el Teatro Argentino, una iniciativa que reunió a referentes de distintas regiones del país para debatir sobre cultura e identidad.

A lo largo de su carrera participó en diferentes encuentros y festivales. Formó parte de los Encuentros de Teatro Universitario realizados en Tucumán y Córdoba, de certámenes en Saladillo, Rojas y Mendoza, del Primer Encuentro de Teatro Independiente "Teatro sin alfombras" y de la Tercera Semana de la Cultura Nacional y Popular organizada por el Municipio de Tandil.

Su trabajo también llegó al área técnica de los espectáculos. Se desempeñó en iluminación y sonido en distintas salas teatrales, entre ellas El Hormiguero y el Teatro Estrada de Tandil, La Fábrica Teatral de La Plata y La Cuadrada de Mar del Plata.

El artista integró el equipo técnico del ciclo de recitales de verano Buenos Aires Vivo II, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.