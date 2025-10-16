Jim Carrey se prepara para protagonizar la película de acción real de "Los Supersónicos"







El proyecto basado en la serie animada de Hanna-Barbera cuenta con Colin Trevorrow como director.

Carrey está en conversaciones para protagonizar la adaptación.

Jim Carrey está en conversaciones para protagonizar la adaptación al cine en acción real de Los Supersónicos, el proyecto de Warner Bros. Pictures, que cuenta con Colin Trevorrow como director. Trevorrow y Joe Esptein también están en conversaciones para escribir el guion.

Los Supersónicos, que debutó como serie de comedia animada en ABC en 1962, se centraba en una familia futurista compuesta por George Jetson, su esposa Jane, sus dos hijos, la robot ama de llaves Rosie y el perro Astro. Hanna-Barbera produjo la serie de la Era Espacial, que contó con William Hanna y Joseph Barbera como cocreadores.

Los intentos previos de adaptación de Los Supersónicos Una versión de acción real ha estado en diversas etapas de desarrollo a lo largo de las décadas, en 2003 se informó que Adam Shankman estaba previsto como director. Cineastas como Robert Rodríguez y Conrad Vernon también han estado en conversaciones en diferentes etapas a lo largo de los años.

En 2017, ABC encargó un piloto para una versión televisiva de acción real al productor ejecutivo Robert Zemeckis. El proyecto finalmente no se convirtió en serie.

Los créditos cinematográficos recientes de Carrey se han limitado principalmente a su interpretación del Dr. Robotnik en la franquicia de acción real de Sonic the Hedgehog, de Paramount , y el actor interpretó un doble papel en la tercera entrega del año pasado. La última película de Carrey fuera de la saga de Sonic fue el drama Dark Crimes, que se estrenó en festivales en 2016.

El último largometraje de Trevorrow como director fue Jurassic World Dominion, de 2022. Epstein fue showrunner y productor ejecutivo de la serie de HBO The Idol.