A un año de la muerte de Liam Payne: cómo fueron sus últimos días en Argentina

El artista falleció en Buenos Aires: un repaso por sus días finales en Argentina, lo que vivió, cómo se repatrió su cuerpo y cómo se lo recuerda hoy.

Un año atrás, la noticia sacudió al mundo del pop. Liam Payne , exintegrante de One Direction, murió en la Argentina el 16 de octubre de 2024 , mientras se hospedaba en un hotel del barrio porteño de Palermo. Tenía apenas 31 años. Su fallecimiento provocó una ola de conmoción entre sus seguidores, que aún hoy recuerdan su paso por el país con una mezcla de cariño y tristeza.

El músico británico había llegado a Buenos Aires a fines de septiembre junto a su novia, Kate Cassidy, para descansar y resolver algunos trámites personales. Lo que debía ser una estadía breve se transformó en dos intensas semanas marcadas por encuentros con fans, salidas nocturnas y momentos de inestabilidad emocional .

A un año de su partida, las investigaciones judiciales siguen en curso y dos personas continúan detenidas . Pero más allá del expediente, el recuerdo de Payne sigue vivo en la memoria colectiva, sobre todo en los fanáticos argentinos que lo acompañaron en sus últimas horas de alegría y desconcierto.

Liam Payne aterrizó en Buenos Aires el 30 de septiembre de 2024. Apenas bajó del avión, se tomó fotos con fans en Ezeiza y mostró su costado más accesible, incluso intercambiando gafas con una seguidora. Se alojó en el Palacio Duhau Park Hyatt , junto a su pareja, quien compartió fragmentos de su estadía en redes sociales.

Durante los primeros días, el cantante se mostró cercano con sus admiradores. Recibió regalos, posó sonriente en la puerta del hotel y hasta agradeció en redes el cariño que le demostraban. También asistió al show de Niall Horan en el Movistar Arena, donde fue visto bailando y cantando desde un palco, en una noche que muchos fans recuerdan como la última imagen feliz del artista.

Después del recital, Payne aprovechó su tiempo libre para disfrutar de Buenos Aires. Salió a jugar al bowling en Belgrano, asistió al concierto de Paul McCartney en River y pasó unos días en una estancia de General Rodríguez, donde montó a caballo y trató de desconectarse. Sin embargo, su entorno notó ciertos cambios en su ánimo: “Tenía picos de energía y momentos de profunda tristeza”, comentó uno de sus allegados.

A comienzos de octubre debía realizar trámites en la Embajada de Estados Unidos, pero por su historial médico se le pidió una evaluación psiquiátrica, lo que extendió su estadía en el país. Los últimos días, según el expediente judicial, estuvieron marcados por el consumo de drogas y alcohol. Testimonios y cámaras de seguridad reconstruyeron sus movimientos en el hotel CasaSur Palermo, donde finalmente perdió la vida tras caer desde el tercer piso el 16 de octubre.

Cómo fue la repatriación del cuerpo de Liam Payne

Tras la tragedia, la embajada británica en Buenos Aires y el equipo legal del cantante coordinaron la repatriación del cuerpo. El proceso fue cuidadoso y discreto: las autoridades locales realizaron las pericias correspondientes y el cuerpo fue trasladado al Reino Unido una vez que la Justicia autorizó su entrega a la familia.

Su padre, Geoff Payne, viajó de inmediato a la Argentina para encargarse de los trámites. Los fanáticos que se acercaron al hotel CasaSur dejaron flores, cartas y velas, convirtiendo la vereda del establecimiento en un improvisado santuario. Mientras tanto, los medios británicos cubrían el caso con atención, esperando la llegada de los restos a Londres para su despedida íntima.

El vuelo que llevó el cuerpo de Payne despegó de Ezeiza una semana después del hecho. Fue recibido en el aeropuerto de Birmingham, donde familiares y amigos realizaron una ceremonia privada. A la par, las redes se inundaron de mensajes de amor y despedida, con hashtags que se mantuvieron entre las principales tendencias durante días.