Britney Spears le respondió a su exesposo Kevin Federline por acusarla de ser una "madre ausente"

Britney Spears le respondió a su exesposo, Kevin Federline , por las recientes declaraciones que realizó en su libro, donde definió a la cantante como una madre “ausente” y emocionalmente inestable. La cantante y el bailarín estuvieron casados entre 2004 y 2007, y juntos dieron la bienvenida a dos hijos, Sean y Jayden Federline .

El ex esposo de Britney publicó sus memorias tituladas “You thought you knew” , donde habla de su relación con la cantante y cómo teme por la salud psicológica de sus hijos por la complicada relación que tienen con su madre, revelando que los adolescentes no quieren tener vínculo con ella.

"La verdad es que esta situación con Britney se precipita hacia algo irreversible (...) Mi mayor temor es que nuestros hijos se queden sosteniendo los pedazos" , escribe Federline en su libro.

Entre las polémicas textuales escritas por Federline, relata cómo los niños preferían quedarse con el porqué habrían visto en ocasiones a su madre observándolos mientras dormían, sosteniendo un cuchillo, sin ninguna explicación lógica.

La cantante utilizó sus múltiples redes sociales para enfrentar las polémicas acusaciones de su ex pareja y aclarar la relación que mantiene con sus hijos adolescentes.

“La constante manipulación psicológica por parte de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre he pedido y casi rogado que formen parte de mi vida”, aclaró.

"Lamentablemente, siempre han sido testigos de la falta de respeto que me ha mostrado su propio padre. Necesitan responsabilizarse de sí mismos", agregó.

“Un hijo solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos 5 años y el otro solo me ha visitado 4 veces en los últimos 5 años. Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les avisaré cuando esté disponible”, contraatacó.

“Créanme, esas mentiras piadosas de ese libro van directamente al banco y yo soy la única que realmente sale lastimada aquí”, se lamentó.

Finalmente, se dirigió a sus hijos y les dedicó un dulce mensaje: “Siempre los amaré y, si realmente me conocen, no prestarán atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada durante los últimos 5 años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”.