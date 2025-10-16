El recuerdo de la novia de Liam Payne a un año de su muerte: "Nunca se sabe lo que nos depara el mañana"

El 12 de octubre de 2024 la influencer vio a su novio por lo que no sabía que sería la última vez, algo que Cassidy reflexionó en un emotivo TikTok publicado recientemente.

Hoy es un día difícil para la familia y los amigos de Liam Payne , incluida quién fuera la novia de la fallecida estrella, Kate Cassidy. Se cumple un año de la muerte del ex One Direction durante su estadía en Argentina.

“Hoy, 12 de octubre, hace un año, fue el último día que pasé con Liam” , empezó Cassidy. “La verdad es que me siento completamente aturdida. Creo que alguien podría darme una bofetada y ni me inmutaría”.

“Quería hacer este video porque quería expresar lo importante que es recordarles a tus seres queridos cuánto los amas”, continuó. “Sé que siempre lo digo, pero nunca se sabe qué nos depara el mañana”.

Cassidy lo acompañó en la primera parte del viaje, pero se marchó unos días antes de su muerte .

“Estaba sentada en el sofá, expresándole cuánto lo voy a extrañar, cuánto lo quiero”, le dijo a la cámara con lágrimas en los ojos. “Sinceramente, es muy raro recordarlo porque fue una despedida tan larga y sentida. Me miró y me dijo: '[Kate], vas a perder tu vuelo. Actúas como si fuera la última vez que me vas a ver'. Y no tenía ni idea de que, literalmente, fue la última vez que lo vi”.

Agregó: “Estoy muy, muy contenta de que Liam y yo hayamos tenido esa última despedida como fue”.

En los días inmediatamente posteriores a la muerte de Payne, familiares, fanáticos y sus cuatro ex compañeros de banda de One Direction compartieron declaraciones expresando su dolor.

El recuerdo de Louis Tomlinson sobre la perdida de Liam Payne

Louis Tomlinson reveló recientemente que, al igual que Cassidy, él también sigue lidiando con las emociones tras la pérdida de su amigo. "Aún siento en cierta medida que es injusto y frustrante que ya no esté con nosotros", declaró a Rolling Stone UK. "Fue realmente muy difícil para mí afrontar la pérdida de Liam".

Al momento de su muerte, Payne presentaba altos niveles de alcohol y otras sustancias en su organismo, según los informes toxicológicos. El músico había sido franco sobre sus problemas con el alcohol y la adicción durante su vida.

En una entrevista en el podcast On Purpose de Jay Shetty tras la muerte de Payne, Cassidy abordó el mismo tema. "Tuvo problemas de salud mental durante años antes de salir conmigo", dijo entonces. "Es algo que, al principio, no entendía del todo. No tengo antecedentes de adicciones. Creo que al principio de nuestra relación, cuando él tenía algunas dificultades, recuerdo que pensaba: '¿No puedes dejar de hacer eso?'. Pero no es tan fácil. No es nada fácil".