A nueve años de su último show, No Doubt vuelve para el festival Coachella 2024

No Doubt regresa a los escenarios.

A nueve años de su último show, No Doubt anunció su reunión para participar del tradicional festival Coachella , que se realizará en California los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril, y presenta a Lana del Rey, Tyler The Creator y Doja Cat como cabezas de cartel.

Se trata de una reunión por zoom entre la cantante Gwen Stefani , el bajista Tony Kanal , el baterista Adrian Young y el guitarrista Tom Dumont en el que se consultan si desean reunirse para un show, mientras de fondo suena su clásico "Just a Girl".

La esperada reunión de No Doubt

El grupo estaba virtualmente separado desde hacía nueve años, cuando ofreció su último show, a pesar de que en 2023 fue noticia por el lanzamiento en vinilo de su segundo disco "The Beacon Street Collection", de 1995.

Además, el video de la canción "Don´t Speak", su primer gran éxito, llegó a los mil millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en uno de los 20 clips de la década del `90 en alcanzar esa cifra.

No Doubt tuvo su explosión mundial a mediados de los `90 con su tercer disco "Tragic Kingdom", que precisamente incluía los mencionados éxitos "Don´t Speak" y "Just a Girl". En 1997, en medio de su gira presentación del disco, la banda actuó en el estadio de Ferro, en Caballito, como apertura de la segunda visita de David Bowie a nuestro país, en el marco del Festival Rock and Pop.

Con su reunión para Coachella, la banda se suma a un importante listado de grupos que regresaron para participar de ese encuentro musical, entre los que destacan Jane´s Addiction, Pixies, Rage Against the Machine y The Stooges, además de la versión de Guns `N´ Roses con los históricos Axl Rose, Slash y Duff McKagan.