A sus 71 años, Graciela Alfano compartió consejos de vida desde Miami: "Siempre te criticará quien hace menos"

La exjurado del Bailando también sostuvo que "la gente se enoja mucho cuando no deja que la utilices", pero llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que "ya se les va a pasar". También, aconsejó: "No publiques todos tus logros hasta que se concreten. Que piensen que no tenes futuro. No todo el mundo está feliz con tu progreso".