Graciela Alfano cumple 70 años: todos los amores de la eterna sex symbol

El salto a la fama por una revista de actualidad

En los años 70 las dos revistas que dictaban la moda eran Gente y Siete Días, las que ponían en tapa a las más llamativas modelitos, las famosas “chicas del verano”.

En 1971 fue elegida Reina en el concurso que hacía la revista Siete Días Ilustrados, titulado “Buscando a Miss Siete Días”, un certamen donde fotógrafos y periodistas recorrían las playas de Mar del Plata y Villa Gesell rastreando candidatas.

De un total de 200, sólo unas 50 fueron fotografiadas por la publicación, y quedaron seleccionadas 10 para la gran final, en la por entonces prestigiosa boite marplatense Enterprisse.

Una Alfano de amores poderosos

Se casó por primera vez a los 19 años, cuando le dio el sí a Andrés Ruskowski, alianza de la cual nació su primer hijo, Nicolás. El matrimonio no duró. Incluso mantuvo una relación distante con su hijo, que posteriormente se recompuso.

Su segundo matrimonio iba a ocurrir en 1982, luego de conocer al empresario Enrique Capozzolo dos años antes. El era heredero de una importante fortuna familiar y tuvieron dos hijos: Francisco y Gonzalo. La unión duró hasta 1993. Alfano confesaría: “Cuando nos estábamos separando con Quique, nos metimos los cuernos mutuamente. El con su abogada y yo con mi abogado”.

Seguidamente, llegó el amorío más mediático, cuando conoció a un movilero del programa televisivo Hielo y limón, mucho más joven que ella, de nombre Matías Alé. Estuvieron juntos durante diez años.

Años después, trascendieron amoríos que expuso ella misma: con el ex presidente Carlos Menem, con Diego Maradona, con el cuartetero Rodrigo. A contramano, negó enfáticamente cualquier vínculo con Emilio Massera, integrante de la Junta Militar que dio el Golpe en el 76.

En un tren confesional reciente, sumó a la lista a otro ex presidente: Mauricio Macri. En este caso, encima añadió que decidió escaparse de un departamento, ante la llegada de un tercero que había sido convocado para sumarse a la jarana íntima.

En la bolsa incluyó al impoluto Palito Ortega, con narrar un supuesto touch and go cuando el artista estaba en un "impasse" con Evangelina Salazar. Pero luego, en Intratables, dio otra versión, y dijo apenas había sido algo "platónico" y que "carne no hubo”.

Filmó 23 películas, de tono picaresco y no tanto

En su faceta de actriz, hizo muchas películas de tono subido para la época, junto a Jorge Porcel (El Gordo Catástrofe, 1977; Fotógrafo de señoras, 1978), pero también remakes de clásicos (Departamento compartido, junto a Tato Bores y Alberto Olmedo) e incluso filmes de contenido social (Los drogadictos, 1979; Tiro al aire de Mario Sábato, en 1980).

En la tele, ficción televisiva (Atreverse, 1990; Gasoleros, 1998; El sodero de mi vida, 2001) y trabajó como panelista en Los ángeles de la mañana, Nosotros a la mañana, Socios del espectáculo. Fue conductora, y apareció como jurado (Bailando por un sueño), en distintos años desde 2007.