A un año de la muerte de Liam Payne: qué se sabe hasta ahora

El joven tenía 31 años cuando cayó de un balcón de 12 metros de altura de un hotel de Palermo.

Se cumplió un año de la muerte del cantante inglés Liam Payne este jueves 16 de octubre. El artista se hospedaba en un hotel de Ciudad de Buenos Aires, cuando fue hallado muerto luego de una sobredosis de droga. El caso conmocionó a sus fans y seguidoras de la banda One Direction, de la que formó parte en su adolescencia.

Payne nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, y su primera vez en los escenarios masivos fue en The X Factor 2008, cuando tenía apenas 14 años.

Sin mucho éxito en ese momento, volvió dos años después y ahí comenzó todo: se sumó a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik y, bajo la guía del juez Simon Cowell y nació One Direction.

Recientemente, se conoció que la plataforma Netflix sumará a su catálogo un proyecto que promete conmover a millones de fanáticos en todo el mundo: una nueva serie documental sobre One Direction , protagonizada por Zayn Malik y Louis Tomlinson . A casi una década de la separación de la banda, ambos músicos decidieron reunirse para repasar la historia del grupo y recordar a Payne.

El padre de Liam voló a Buenos Aires de inmediato y se encontró con sus fans, quienes le armaron un altar a su hijo.

A un año de la muerte de Liam Payne: qué se sabe

La vida de Payne terminó de forma inesperada con una caída accidental desde el tercer piso del hotel CasaSur, Palermo. De inmediato, tanto los medios, como los amigos cercanos y personal del hotel, entre otros, se movilizaron. Afuera de las instalaciones, los fans conmovidos con la pérdida, levantaron un altar en su honor pidiendo justicia.

Una autopsia posterior confirmó que el intérprete murió a causa de politraumatismos severos tras una caída de más de 12 metros, que le provocaron hemorragias internas y externas, además de lesiones incompatibles con la vida. Sin embargo, fue caratulada como "muerte dudosa".

Se había dicho que en principio estaba destruyendo su habitación cuando cayó del balcón, pero la situación no fue esclarecida, al menos, no públicamente.

Judicialmente, hace siete meses se decidió apelar el sobreseimiento a tres imputados. Por un lado, al empresario argentino-estadounidense Rogelio Nores, considerado por el Ministerio Público Fiscal como el "manager" o "representante" del damnificado, por el delito de "facilitación y suministro de estupefacientes".

Además, la causa tiene otros dos imputados: un empleado del Casa Sur identificado por sus iniciales E.D.P. y un camarero a quien el músico conoció en el barrio de Puerto Madero, B.N.P, con procesamiento y prisión preventiva confirmados, por el delito de "suministro de estupefacientes", contemplado en el artículo 5 inciso "e" de la Ley N°23.737 de Estupefacientes y que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión.

Según la investigación, cada uno de ellos le proveyó cocaína a Liam en dos oportunidades durante su estadía en el hotel, y el único dinero que el músico pudo conseguir para ello fue el provisto por el presunto manager.

Las primeras palabras de su novia tras el deceso y la suma que dejó de herencia

A pocos meses de su impactante muerte, la novia del artista, Kate Cassidy, dio una entrevista por primera vez desde el accidente fatal. “Pienso en Liam cada segundo de cada día”, dijo entre lágrimas. “Aún no me siento completamente real que no esté aquí. Estoy tratando de ser lo mejor que puedo, pero siento que mi vida ha cambiado tanto”.

“Originalmente, pensamos que íbamos a estar en Argentina solo una semana...”, dijo sobre su estadía en Buenos Aires. “Nunca pensé que esto pasaría, nunca pensé que todo terminaría de esta manera”, comenzó el relato la joven en diálogo con el medio británico The Sun.

Cassidy, quien había estado en pareja con el exOne Direction desde 2022, sostuvo que tuvo que volver a Miami antes que Payne porque tenía que cuidar a su mascota, Nala.

Entre los detalles de la millonaria herencia que le dejó Payne a su familia, los medios británicos The Sun y MailOnline confirmaron una suma de 28,5 millones de libras esterlinas, que se redujo a 24,2 millones tras saldar sus deudas y gastos (unos u$s30 millones aproximadamente).