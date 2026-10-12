A un mes de su casamiento, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega: "Decidí dar un paso al costado" + Agregar ámbito en









La modelo confirmó la ruptura a través de un comunicado en sus redes sociales, después de seis años de relación. También pidió respeto y anticipó que no hará más declaraciones públicas sobre el tema.

A un mes de su casamiento, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega: "Decidí dar un paso al costado". Instagram de Julieta Prandi

Apenas un mes después de celebrar su casamiento en una ceremonia íntima en San Isidro, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega. La modelo comunicó la decisión este lunes por la noche a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su dolor y explicó por qué decidió hacer pública la ruptura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió Prandi.

En su mensaje, la conductora también hizo referencia a las posibles especulaciones que podrían surgir tras conocerse la noticia y explicó que prefirió adelantarse a los rumores. "Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad", sostuvo.

La modelo confirmó la ruptura a través de un comunicado en sus redes sociales, después de seis años de relación. También pidió respeto y anticipó que no hará más declaraciones públicas sobre el tema. Julieta Prandi habló de los acuerdos de pareja tras anunciar la separación Otro fragmento del comunicado llamó la atención por su referencia a los límites y los acuerdos dentro de una relación. "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables", expresó.

Sus palabras generaron especulaciones sobre los motivos de la ruptura, aunque Prandi no brindó detalles concretos sobre las razones de la separación.

El anuncio se produce en medio de las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre la modelo y algunos integrantes de la familia Ortega, que cobraron mayor repercusión después de la boda. En distintas oportunidades, Prandi había desmentido los rumores sobre una mala relación y destacado el vínculo con sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar. Por último, la conductora pidió respeto ante el difícil momento personal que atraviesa y dejó en claro que no dará más explicaciones públicas sobre la decisión. "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", concluyó. La ruptura sorprende por la cercanía con el casamiento, celebrado a mediados de septiembre, después de seis años de noviazgo. Por el momento, ninguno de los dos brindó más detalles sobre los motivos que llevaron al final de la relación.

Temas Espectáculos