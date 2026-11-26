En "Un héroe de Berlín", un hombre alcanza la celebridad gracias a una hazaña inventada. La película póstuma de Wolfgang Becker recupera el humor y la ironía de “Good Bye, Lenin!”

En el famoso western de John Ford “Un tiro en la noche” (1962), James Stewart vivió la mayor parte de su existencia con una fama injusta: la comunidad entera creía que él había matado al temible pistolero Liberty Valance, cuando el disparo había sido hecho por John Wayne . Sobre el final, cuando se lo confesaba a un periodista, éste se negaba a revelar la verdad y le respondía: “Cuando la leyenda se convierte en realidad, publica la leyenda”.

Hoy, en los tiempos de las fake news , esa fórmula ya no tiene vigencia. Ahora es: “Cuando la leyenda no existió en la realidad, inventa la leyenda”. Es algo parecido al principio que se le atribuía a Chiche Gelblung : “Nunca dejes que la realidad te arruine una buena historia”. Esto es lo que ocurre en “Un héroe de Berlín” , film póstumo de Wolfgang Becker , donde un periodista sensacionalista, que busca esa buena historia, convierte a un hombre en el héroe de una hazaña que jamás existió.

Con su humor socarrón (en el sentido más nocturno y más alemán de la palabra, diría Borges ), Becker ambienta la acción en 2019, cuando Alemania se preparaba para celebrar los treinta años de la caída del Muro de Berlín. Micha Hartung ( Charly Hübner ), personaje tristemente pintoresco, es el propietario de un anacrónico videoclub, y sobrevive a duras penas acosado por las deudas.

Un día recibe la visita de Alexander Landmann ( Leon Ullrich ), un periodista que, al investigar los archivos de la Stasi, la policía secreta de la ex Alemania Oriental, encuentra su nombre vinculado con una espectacular fuga. Según los documentos, en 1984 un tren con 127 pasajeros había sido desviado hacia Berlín Occidental gracias a la intervención de Hartung, que entonces trabajaba como ferroviario.

La historia tiene todos los ingredientes que Landmann necesita: un hombre humilde, un acto de valentía contra el régimen comunista y más de un centenar de pasajeros que alcanzaron inesperadamente la libertad. Hartung, al principio renuente, niega haber planeado semejante operación, pero la oferta de dinero del periodista y las dificultades económicas que atraviesa terminan por vencer sus escrúpulos.

De esa manera, lo que empieza como una sensacional noticia para una prensa ávida de ese tipo de material, y de héroes, adquiere proporciones no previstas. De la noche a la manaña, Micha se convierte en una celebridad: aparece en televisión, recibe homenajes y despierta el interés del gobierno, que encuentra en su historia un símbolo apropiado para las conmemoraciones de la reunificación alemana.

La supuesta hazaña tiene una explicación menos heroica. Hartung había recibido la orden de retirar el perno de seguridad de un cambio de vías para permitir el paso de un tren sin pasajeros. Mientras lo hacía, el perno se le rompió y, en lugar de avisar el desperfecto, dejó todo como estaba. El siguiente tren, que transportaba a esas 127 personas, terminó por error en Berlín Occidental. No hubo operación clandestina ni acto de resistencia, sino una torpeza que le costó que la Stasi lo detuviera durante dos días y lo obligara a guardar silencio. Décadas después, Landmann transforma aquel episodio en un hecho de coraje.

La fuga colectiva tampoco ocurrió en la realidad. Maxim Leo, autor de la novela en la que se basa la película, inventó el episodio después de estudiar los planos ferroviarios de la estación Friedrichstrasse y consultar a un antiguo responsable de la seguridad de la Stasi. La estación fue uno de los principales pasos fronterizos del Berlín dividido y escenario de varios intentos de fuga mediante el ferrocarril, aunque ninguno como el que cuenta la película

En la ficción, la situación se complica cuando aparece Paula Kurz (Christiane Paul), una mujer que viajaba en aquel tren y cuya presencia introduce el elemento sentimental en la vida de Hartung. También en la película, lo cual es el punto más débil de una farsa sobre el sensacionalismo y las intrigas políticas que habría sido mejor dejando al corazón de lado.

Fuera de eso, Becker maneja la historia con un humor que nunca pierde de vista las debilidades de sus personajes. La comedia nace de la distancia entre la torpeza del protagonista y la desmesura de los honores que recibe, pero también de la facilidad con que periodistas, funcionarios y medios de comunicación van agregando detalles a una historia que nadie, salvo otro personaje clave (y habitual orador en los discursos ante el Muro), parece interesado en comprobar. El falso héroe, con la aparición de ese personaje, tiene los días contados como tal.

Buena parte de la eficacia de la película descansa en Charly Hübner, que compone a Hartung con una mezcla de desconcierto, picardía y resignación. Su personaje no es un estafador ni un hambriento de fama, sino víctima de las circunstancias. Un fracasado que descubre tardíamente las ventajas de la celebridad pero que carece de los recursos para controlar la situación.

El procedimiento recuerda a “Good Bye, Lenin!” (2003), la película más conocida de Becker, donde una mentira familiar se desarrollaba sobre el escenario de la reunificación alemana. Allí, un hijo reconstruía artificialmente la desaparecida República Democrática Alemana para proteger a su madre, comunista y enferma, que había estado inconsciente durante la caída del Muro. En “Un héroe de Berlín”, la falsificación funciona en sentido contrario: se inventa retrospectivamente un héroe de la resistencia contra ese mismo régimen. Becker encuentra en ambas situaciones una fuente de humor y una manera de observar las contradicciones de los alemanes frente a su pasado.

“Un héroe de Berlín” es la última película de Becker, fallecido en diciembre de 2024, poco después de concluir el rodaje. Achim von Borries completó la posproducción. Como despedida, conserva las virtudes más reconocibles de su cine: personajes imperfectos tratados con afecto, una comicidad atenta a los detalles y una mirada irónica sobre la facilidad con que una sociedad acepta las historias que desea escuchar.

“Un héroe de Berlín” (“Der Held vom Bahnhof Friedrichstrasse”, Alemania, 2025). Dir.: Wolfgang Becker. Int.: Charly Hübner, Christiane Paul, Leon Ullrich, Leonie Benesch.