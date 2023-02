El Hotel de los famosos 2: grave denuncia por abuso sexual

“Hoy a la mañana fueron a hacer la denuncia, después de que el equipo de Castillo la entrevistara durante muchos días a Flor. Esto empezó hace un mes”, contextualizó el panelista. “Hasta este momento eran acusaciones cruzadas y no existía una denuncia. En el transcurso de estos días, Flor necesitó ayuda psicológica y empezó a tener en mente la posibilidad de iniciar una denuncia. Contactó a Castillo y empezaron con las charlas”, siguió con el relato.

La palabra de Flor Moyano

Por su parte y mientras se filtraron detalles de la declaración que hizo en la fiscalía, Flor Moyano habló por primera vez. Lo hizo a través de sus redes sociales, en donde contó que vive el peor momento de su vida y pidió respeto.

"Agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo. Y solidarizarse conmigo. Me encuentro transitando una situación extremadamente delicada de la cual espero salir pronto", señaló.

Luego agregó: "A los amigos, periodistas, seguidores, les pido entiendan y puedan ponerse en mi lugar. Estoy viviendo los días más difíciles de mi vida".

"Me voy a mantener al margen de cualquier clase de situación que pueda exponerme y agudizar mi dolor. Les ruego que ante cualquier inquietud se contacten con mi abogado Roberto Castillo", concluyó.

El relato de Flor Moyano en la denuncia contra Juani Martino

"En el baño comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin protección, de forma intempestiva. Me sentí peor que nunca, ultrajada y denostada".

"Finalmente, el 24 de noviembre de 2022 me enojo con él porque en un juego, en su accionar perverso y manipulador, me expone delante de todos, diciendo que no generaba nada. Luego, comienza a comportarse de manera violenta entre todos. La falta de intervención me dejaron con la única certeza que yo estaba sola frente a los abusos", continúa.

"Esa noche, me voy a dormir, viene al cuarto y me pregunta que me pasaba. Nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre la sabiduría y la inteligencia, acto seguido me dice que no me asuste y me empieza a hacer una especie de ritual. Me dice que me quiere sentir y le digo que no, que había cámaras, y él me dice que las cámaras no grababan", detalla Moyano.

"Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock. No me movía y no quería que vean que estaba pasando eso. En ese momento reinó en mi el dominio de este agresor sexual", continúa.

"A los minutos entró Nicolás, el productor, y tiró preservativos. Yo tenía tanta vergüenza y humillación que lo único que quería hacer era ir al baño pero tenía miedo que venga él. Decidí dormir y llorar", finaliza parte de la denuncia que concluye pidiendo que el acusado no pueda salir del país a fin de garantizar el debido proceso.