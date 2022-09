Kate Winslet fue hospitalizada tras sufrir un accidente mientras filmaba en Croacia

“Kate resbaló y fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción”, dijo su equipo. “Ella está bien y estará filmando, como estaba planeado, esta semana”.

La actriz de 46 años interpretará a la fotógrafa Lee Miller en la película que se centra en su vida, incluido su trabajo como corresponsal de guerra para Vogue durante la Segunda Guerra Mundial. El elenco de la película de la directora Ellen Kuras incluye a Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough y Josh O'Connor.

Winslet, quien tiene un papel en la próxima película Avatar: The Way of Water, fue vista más recientemente en la pantalla chica con Mare of Easttown de HBO, que le valió un premio Emmy el año pasado. Sus créditos cinematográficos recientes incluyen Ammonite, Blackbird y The Mountain Between Us .