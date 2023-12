Acusan de plagio a Netflix y al director Adam McKay por la película Don't Look Up

“Don't Look Up” se lanzó en Netflix el 24 de diciembre de 2021. Luego fue nominado a cuatro premios Oscar, incluido el de mejor guión original.

Don't Look Up esta protagonizada por Leo DiCaprio y gran elenco.

Un escritor afirma que la comedia de 2021 “Don't Look Up” era sustancialmente similar a su novela y está demandando al escritor y director Adam McKay y a Netflix por infracción de derechos de autor.

El autor William Collier dice que en 2007 le envió a su hija, que trabajaba en la división de Mosaic Media, Jimmy Miller Entertainment, un correo electrónico con el texto de su novela "El cometa Stanley", para que la empresa lo considerara como material. Collier alega que su novela tenía numerosos temas y puntos argumentales en común con “Don't Look Up”, que se dice que McKay escribió en 2019. Jimmy Miller Entertainment era el manager de McKay en ese momento y colaboró con él en películas como “Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby”.