Adelantaron la fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs: el músico cumple una condena de 50 meses de prisión + Agregar ámbito en









Durante el juicio empleados de Combs describieron años de abuso físico y emocional, que incluyeron agresión sexual y secuestro.

Comb será liberado en 2028.

La fecha de liberación del magnate del rap encarcelado Sean “Diddy” Combs se ha adelantado una vez más, y ahora se ha fijado el 23 de febrero de 2028 como el día en que la estrella del hip-hop caída en desgracia saldrá de la cárcel federal en Nueva Jersey.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión por violaciones de la Ley Mann el año pasado. Se trata de una ley federal estadounidense que penaliza el transporte de personas a través de las fronteras estatales o internacionales con fines de prostitución, explotación sexual o cualquier actividad sexual ilegal.

La fecha de liberación actualizada, que aparece en el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones para el rapero, marca la segunda vez que se modifica la salida de prisión de Combs. Sus abogados están impugnando el veredicto de culpabilidad que recibió en su juicio con jurado el verano pasado por dos cargos de transporte para la prostitución. La nueva fecha de febrero es cuatro meses antes de su fecha de liberación original del 4 de junio de 2028, y semanas antes de su fecha ajustada más reciente del 15 de abril de 2028.

Según informan portales especializados, es probable que la figura más influyente del rap de los 90 y 2000 haya ingresado en un centro de rehabilitación poco después de comenzar su condena en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, y parece estar aprovechando la oportunidad de reducir su condena que se ofrece durante el programa. Si bien no está claro si Combs ingresó realmente en rehabilitación estando en prisión, las reducciones de su condena son coherentes con el calendario del programa.

Las acusaciones contra Sean "Diddy" Combs Los empleados de Combs describieron años de abuso físico y emocional, que incluyeron agresión sexual y secuestro. Dos de sus exnovias, entre ellas la testigo estrella Cassie Ventura, pasaron horas en el estrado describiendo su vida con la superestrella del rap, incluyendo sesiones desenfrenadas de varios días bajo los efectos de las drogas con acompañantes masculinos.

Pero ninguna de las dos mujeres logró convencer al jurado de la acusación de que Combs estaba involucrado en trata de personas con fines sexuales o que su empresa era una organización criminal. Tras el juicio, Ventura y Combs se vieron obligados a comparecer como codemandados en una demanda interpuesta por un acompañante que afirma haber contraído una ETS de la pareja. Combs, por su parte, enfrenta al menos 70 demandas civiles derivadas de una avalancha de quejas.